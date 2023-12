Jamie Dimon, CEO de JPMorgan, se refirió a las criptomonedas y su opinión no fue la más positiva.

En este sentido, durante una audiencia en el Comité Bancario del Senado, reafirmó su posición negativa hacia las criptomonedas, y hasta sugirió prohibirlas.

Dimon no escatimó críticas al afirmar que siempre se opuso profundamente a las criptomonedas y que su único caso de uso real es para delincuentes, narcotraficantes y actividades como el lavado de dinero y la evasión fiscal.

Es así que, de manera contundente, expresó que si él estuviera al mando del Gobierno, cerraría estas operaciones.

Jamie Dimon: en contra de las criptomonedas

Durante el interrogatorio de la senadora Elizabeth Warren, Dimon, al igual que otros líderes de grandes bancos, estuvo de acuerdo en que las empresas de criptomonedas deberían enfrentar las mismas regulaciones contra el lavado de dinero que las principales instituciones financieras.

Warren argumentó que, en términos de política bancaria, aunque no suele estar de acuerdo con los directores ejecutivos de bancos multimillonarios, la seguridad nacional es un factor crucial.

El CEO de JpMorgan criticó fuertemente a las criptomonedas

En esta línea, propuso que se prohíba el uso de criptomonedas a terroristas, narcotraficantes y naciones rebeldes para actividades peligrosas, instando al Congreso a tomar medidas al respecto.

Pero este no es el primer ataque de Dimon contra las criptomonedas. En el Foro Económico Mundial de Davos, ya las calificó como una "pérdida de tiempo" y tildó a la criptomoneda principal, Bitcoin, como un "enorme fraude" en comparación con la tecnología blockchain.

Estas declaraciones de Dimon se producen en un contexto en el que las criptomonedas, especialmente Bitcoin, experimentaron un aumento significativo.

Jamie Dimon: qué dijo sobre Bitcoin

En una ocasión, Jamie Dimon expresó su opinión de manera franca y directa sobre Bitcoin al afirmar que este "no tiene valor":

"Personalmente creo que Bitcoin no vale nada, sin embargo, no quiero ser un portavoz, no me importa. No hace ninguna diferencia para mí, ya que nuestros clientes son adultos. No están de acuerdo", aseguró.

"Eso es lo que hace a los mercados. Entonces, si quieren tener acceso para comprarse Bitcoin, no podemos custodiarlo, pero podemos darles acceso legítimo, lo más limpio posible", indicó.

Jamie Dimon aseguró que Bitcoin no tiene valor

Con estas palabras, Dimon reveló su escepticismo personal hacia la criptomoneda líder. Pero también reconoció la autonomía de sus clientes para tomar sus propias decisiones en los mercados financieros.

Su postura refleja una actitud pragmática hacia el acceso de los clientes a Bitcoin, aunque persista su escepticismo sobre su valor intrínseco.

Sin embargo, Dimon parece en esta ocasión ir en contracorriente como lo demuestra el reciente rally alcista de Bitcoin. Impulsado en parte por las expectativas del próximo ETF de BTC.

En el mismo día en que Dimon expresó sus críticas, el precio de bitcoin aumentó un 5% frente al dólar estadounidense.

Alcanzando un máximo de 20 meses de u$s44.500. La capitalización de mercado global de las criptomonedas superó los u$s1.6 billones, con la dominancia de Bitcoin acercándose al 55%.

Por otra parte el volumen de trading y transacciones generales también parece haberse disparado. Esto significa que a pesar de las críticas, el ecosistema BTC aún genera interés y expectativas de adopción masiva.