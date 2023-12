La criptomoneda más popular regresó a valor que no alcanzaba hace 20 meses. Especialistas opinan si es momento de comprar y qué depara el futuro.

El invierno cripto parece cosa del pasado. El rally alcista que tuvo el Bitcoin las últimas semanas lo ubicó por encima de los u$s42.000 por primera vez, desde abril de 2022.

El dato llena de optimismo a la industria, pero con las precauciones necesarias. Si bien las razones detrás de la suba hacen pensar que la tendencia pueda continuar, nadie puede asegurar con certeza lo que vendrá.

Creada por el mítico y anónimo Satoshi Nakamoto, Bitcoin no cuenta con el respaldo de ningún gobierno y se basa en la tecnología blockchain, un libro público y seguro de todas las transacciones.

Su precio siempre es motivo de discusión, especialmente a la hora de proyectar lo que pueda ocurrir en el futuro más inmediato. Un apunte que celebra el optimismo de los holders, es que el 80% de las direcciones Bitcoin actualmente experimentan ganancias.

Comprar o no comprar Bitcoin, esa es la cuestión

Si bien una de las máximas en el mundo de los mercados indica que hay que comprar con el rumor y vender con la noticia, no termina de estar claro el panorama futuro. Por esa razón es que muchos se preguntan qué hacer en este momento.

"Yo siempre aconsejo comprar BTC aplicando una estrategia de DCA (Dollar Cost Average), que consiste en realizar compras periódicas sin importar el precio actual. Si sos una persona sin mucha experiencia, te evita que entres con mucho capital en un ATH (All Time High, récord histórico) o cuando el precio de BTC está muy alto", confía a iProUP Juan Francisco Carballo, de @invertirencripto.

Agustín Natoli, más conocido como @joveninversor, en su cuenta de Instagram, señala que "esto pasa siempre: cuando el activo sube, todos quieren comprar. Cuando está bajando nadie quiere hacerlo, al contrario, quieren vender".

"No quiero decir que 42.000 dólares me parezcan caro, de hecho creo que sigue siendo buen precio. El tema es el momento. Es un poco arriesgado. Si es para acumular no lo veo tan mal, aunque yo esperaría un poquito, aún con el riesgo de que siga subiendo", señala.

Felipe Avico, analista de los mercados financieros, asegura a iProUP que "si la inversión está orientada a una ganancia a corto plazo. Con una mirada de mediano o largo plazo, el precio actual sigue siendo barato".

En otro párrafo, Carballo agrega: "Hay que tener en cuenta que, por cómo está codificado y construido Bitcoin, cada vez será más escaso". "Habrá 21 millones de BTC circulando, si la adopción aumenta y la oferta es escasa, lo lógico sería que el precio suba. Hoy, circula el 91% del total de la oferta, falta por ser minado el resto", completa.

Ramiro Menne, especialista en Educación Crypto de Lemon, analiza para iProUP: "Si vemos a Bitcoin como reserva de valor, por su emisión transparente y limitada, una buena estrategia es realizar compras promediadas en el tiempo".

"Es decir, adquirir cantidades de BTC de forma regular todas las semanas o meses. Así, obtenemos un precio promedio y no tenemos que estar pendientes de las variaciones diarias del precio", añade.

El año próximo ocurrirá el halving, que reduce a la mitad el ritmo de emisión y suele impulsar los precios

Bitcoin: las razones del repunte y el impacto del "Binance Gate"

Como una continuidad de las semanas anteriores, el precio de Bitcoin rompió la barrera de los 40.000 dólares en las últimas horas. ¿Qué factores que incidieron?

Sebastián Serrano, CEO de Ripio, dice a iProUP que esta suba marcó el fin del invierno cripto. "Estamos de nuevo en un ciclo alcista. Hay mucha expectativa por la aprobación de un ETF de Bitcoin y el halving. Se espera aumento de la demanda y restricción de la oferta. El mercado se adelanta a eso", asegura.

"Sabemos que en abril del año que viene la emisión de BTC se reducirá a la mitad en un proceso llamado halving. Dependiendo de la demanda, puede tener un efecto positivo en su precio. Más allá de eso, en el mediano plazo se daría un aumento de adopción de Bitcoin en el mundo y especialmente en Argentina", resume Menne.

Para Norberto Giudice, de @criptonorber, "esta suba es genuina y basada en tres cosas: la baja de inflación en EE.UU, el próximo halving en abril y la aprobación de los ETF".

Otro aspecto es cómo Bitcoin pudo esquivar las esquirlas del caso Binance: su CEO y fundador, Changpeng Zhao, renunció y se declaró culpable de violar leyes antilavado. Hace un año, la exchange FTX había quebrado e impactó de lleno en el mercado.

"Son dos casos diferentes. El primero recibió una multa por no cumplir con regulaciones de lavado, lo que permitió que siguiese operando y procese una elevada ola de retiros, otro directamente no contaba con las reservas correspondientes a sus usuarios y la empresa tuvo que pausar las operaciones", se explaya Menne.

Bitcoin es más robusto: el año pasado sufrió la quiebra de FTX, pero hoy casi no se inmuta por el "Binance Gate"

Juan Francisco Carballo lo atribuye a la evolución de estos activos: "Se relaciona con la propia madurez que fue adquiriendo el mercado, demostrando que las criptomonedas van más allá de Binance o cualquier exchange. Además, la rápida respuesta de Binance para ajustarse a las políticas de EEUU generó confianza en los inversores".

Suba de Bitcoin: cómo invertir

Los gurús ya lanzaron sus pronósticos: el bestseller Robert Kiyosaki cree que trepará a 120.000 dólares el año próximo, Standard Chartered Bank proyecta que llegará a u$s100.000, mientras que Adam Back, de Blockstream, espera que alcance los u$s700.000 en los próximos dos años.

Los expertos consultados aclaran que no brindan recomendaciones financieras y qué es necesario ser conscientes a la hora de invertir. Estudiar proyectos e interiorizarse sobre las herramientas disponibles para operar. Considerando esto, hay opciones interesantes en un momento en que el dólar cripto se encuentra bajo.

Felipe Avico detalla a iProUP lo que considera el mejor camino: "Hay que buscar activos con gran capitalización de mercado y con proyectos sólidos detrás, como BTC, ETH, SOL. Para perfiles totalmente agresivos, agregaría proyectos que puedan crecer a un mayor ritmo de la mano de un hipotético mercado alcista de largo plazo".

"Ethereum está haciendo con todo Internet lo que Bitcoin hizo con las transferencias de valor. Es una red de computadoras capaz de soportar aplicaciones descentralizadas. En un mundo que cada vez es más digital, es importante tener herramientas como Ethereum, que nos permita ser dueños de nuestros activos e identidad digital", concluye Menne.