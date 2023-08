CoinX, la firma apoyada por Javier Milei, fue allanada por presunta estafa con criptomonedas

La empresa argentina apoyada por el candidato a presidente fue allanada por la Policía Federal ante la denuncia de supuestas actividades fraudulentas

La empresa argentina CoinX, que proporciona servicios de inversión basados en criptomonedas, fue allanada por parte de la Policía Federal.

Esta acción se llevó a cabo como parte de una investigación iniciada el año pasado con supuestas alegaciones de actividad fraudulenta en el modelo de negocio del grupo.

De acuerdo a lo reportado por parte de Infobae, se ejecutó una operación de registro en diversas locaciones relacionadas con la firma en las ciudades de Buenos Aires y Santa Fe.

El objetivo de esta acción era la búsqueda de material documental, equipos informáticos y dinero y, en el marco de esta acción, se logró confiscar una suma en efectivo en la ciudad de Santa Fe. No obstante, las fuentes pertinentes escogieron no divulgar la cantidad exacta ni proveer información adicional sobre este particular.

El procedimiento de registro fue llevado a cabo por el Juzgado Federal N°12, bajo la jurisdicción de Ariel Lijo.

Conforme al reporte presentado, rastrear las operaciones de CoinX se tornó una tarea compleja debido a la ausencia de un registro de ninguna entidad bajo dicho nombre en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

CoinX, la empresa cripto apoyada por Javier Milei, fue allanada por la Policía Federal

Este hecho es llamativo dado que la empresa debería estar debidamente inscrita en esta entidad para cumplir con sus obligaciones tributarias como contribuyente.

En vez de ello, se encontró que CoinX está inscrita como una marca perteneciente a una entidad denominada 'Proyectos RSS', de acuerdo con los registros del Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual.

Además, es importante destacar que esta inscripción está categorizada en el campo de software, en lugar de estar relacionada con actividades financieras.

Según el informe, Proyectos RSS se encuentra registrada en la AFIP desde al menos 2018, sin embargo, su enfoque no está relacionado con actividades financieras, sino más bien con instalaciones eléctricas. Además, el registro indica la existencia de aportes pendientes de pago a sus empleados.

Ante este escenario de incertidumbre en torno a la empresa, se indicó que Juan Manuel Malaspina, presunto director de CoinX, no estaba inscrito como empleado de Proyectos RSS, según destacaron las fuentes.

CoinX ofrecía altos rendimientos en inversiones con criptomonedas

El allanamiento realizado a CoinX ocurrió aproximadamente un año después de que la Comisión Nacional de Valores de Argentina emitiera una notificación a CoinX y a Juan Manuel Malaspina, para cesar con sus servicios.

La empresa de criptomonedas ofrecía servicios con una ganancia en dólares de hasta un 8%

Los problemas con esta marca radican desde mediados de 2022, luego de que la misma informara sobre problemas en el otorgamiento de rendimientos prometidos a sus usuarios, en medio de las quejas planteadas por sus clientes.

CoinX se enfocaba en ofrecer servicios de inversión con criptomonedas, presentando un potencial de ganancia considerable en dólares, alcanzando hasta un 8% mensual.

La empresa ganó reconocimiento en el año 2021 cuando contó con el respaldo de Javier Milei, quien ya ejercía como diputado en ese período.

Ese mismo año, Milei compartió en redes sociales el encuentro que tuvo con los miembros del equipo de CoinX, y alentó a quienes tuvieran interés en sus servicios a contactarlo para obtener orientación "de la mejor manera posible".

Además, Milei comentó que estaban transformando el enfoque de inversión con el propósito de asistir a los ciudadanos argentinos en su búsqueda de resguardo ante la inflación.

El pronunciamiento de Milei generó una situación en la que, ocho meses más tarde, se presentó una denuncia en su contra por parte de cerca de veinte inversionistas. Estos acusaron al político de respaldar una supuesta estafa bajo la modalidad de "esquema Ponzi".

Javier Milei había mostrado su interés por CoinX

Esta terminología se refiere a un tipo de operación fraudulenta de inversión en la que los intereses son pagados a los inversores utilizando el dinero que ellos mismos invirtieron o el de nuevos inversores.

En una conversación posterior, Milei compartió que recibió remuneraciones a modo de compensación por su función de promoción de CoinX, y evaluó que la empresa no estafó a nadie, ya que estaba efectuando reembolsos del capital. Desde ese momento, el político no retomó diálogos en público relacionados con este asunto.