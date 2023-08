Binance lanza "tarifa cero" para trading entre pesos argentinos y reales brasileños

La promoción que lanzó el exchange estará activa durante todo el mes de agosto mientras el CEO recomienda diversificar la cartera de inversiones

Binance lanzó una promoción de tarifa cero en spot para todos los hacedores de mercado o ‘makerBinances’.

Maker es todo operador que utilice órdenes diferidas, aquellas que solo se ejecutan bajo ciertas condiciones del precio de un activo.

Por definición inversa, es una órden que no se ejecuta, inmediatamente, al precio real del mercado en un momento específico.

Esta promoción estará vigente desde el primero hasta el último día del mes que entra, es decir, desde el día 1 hasta el 31 de Agosto.

Incluye a Bitcoin (BTC), ether (ETH), tether (USDT), y afectará a los siguientes pares con peso argentino (ARS) y real brasileño (BRL):

USDT/ARS

BTC/BRL

ETH/BRL

USDT/BRL

Adicionalmente, la promoción del exchange implica a los pares con Bitcoin, Ether y Tether del rand sudafricano (ZAR).

Binance recomienda diversificar

¿Qué son las stablecoin algorítmicas más pequeñas?

El CEO de Binance, Changpeng "CZ" Zhao, pretende introducir en el mercado stablecoins algorítmicas más pequeñas.

Si se tiene en cuenta que las stablecoins algorítmicas más pequeñas son un tipo de criptomonedas diseñadas para mantener un valor estable en relación con otra moneda o activo, generalmente una moneda fiduciaria como el dólar estadounidense.

A diferencia de las stablecoins convencionales que están respaldadas por activos externos, las stablecoins algorítmicas no tienen una garantía externa y utilizan reglas específicas y algoritmos para mantener su estabilidad en el mercado.

Su valor no está respaldado por activos fuera de la cadena y, en su lugar, dependen de mecanismos algorítmicos para incentivar el comportamiento de los participantes y manipular la oferta en circulación, con el objetivo de estabilizar el precio alrededor de la referencia deseada.

Se trata de un intento de ofrecer a los inversores opciones distintas a los actuales gigantes mundiales de las stablecoins.

En una sesión Ask Me Anything (AMA) en Twitter el 31 de julio, CZ citó los riesgos asociados a las grandes stablecoins como Tether.

Changpeng Zhao, CEO de Binance

Diversificar, la clave

"Personalmente no vi ningún informe de auditoría de USDT. Creo que la mayoría de las personas con las que hablé tampoco lo vieron. Así que es una especie de caja negra porque simplemente no lo sabemos", comentó CZ.

Además, recomendó: "Deberíamos trabajar con tantas stablecoins como sea posible. No deberíamos tener una sola apuesta".