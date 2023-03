BRC-20: cómo son los nuevos tokens que se pueden emitir en bitcoin

Los BRC-20 son la versión en bitcoin de los ERC-20 de Ethereum y están relacionados con la tecnología de los NFT Ordinals. Toda la información

BRC-20 es un estándar en modo experimental para emitir y transferir tokens fungibles en la red Bitcoin. El despliegue, la emisión y la transferencia de estos tokens se hace por medio de una inscripción de datos JSON. De allí su relación con los NFT Ordinals de Bitcoin.

La creación de este estándar se le atribuye a un desarrollador conocido como Domo en Twitter. El 8 de marzo, el informático dio a conocer sus avances en esta área y reconoció que le sería difícil llevar más lejos esta prueba. Por tal razón, prefirió compartir el proyecto para que otros experimenten con él.

Una de las maneras más sencillas para emitir y administrar estos tokens la ofrece la wallet UniSat. La misma permite crear una inscripción con los datos del token, como el nombre, el acrónimo que lo identificará, la cantidad total y el propietario.

La inscripción se guarda en la blockchain de bitcoin como parte de la transacción que envía el satoshi asociado al token del propietario. Una vez creada la inscripción, se puede verificar el token en cualquier explorador con soporte para los NFT Ordinals.

Los BRC-20 de Bitcoin vs los ERC-20 de Ethereum

El nombre BRC-20 es una referencia al estándar ERC-20 de ethereum. Sin embargo, ambos estándares difieren en varias de sus características, especialmente por las diferencias existentes entre las redes en las que funcionan, bitcoin y ethereum.

Para comenzar, los tokens BRC-20 de bitcoin no tienen la capacidad de interactuar con contratos inteligentes, mientras que los ERC-20 sí.

Los BRC-20 se pueden emitir en bitcoin

Otras de las limitaciones de los tokens BRC-20 frente a los de Ethereum es que no pueden tener decimales, no se pueden quemar o congelar y no pueden tener funciones adicionales como aprobación o delegación.

Domo enfatizó en reiteradas oportunidades que su idea de los tokens BRC-20 no debería ser considerada, bajo ninguna circunstancia, como el estándar de fungibilidad en bitcoin por excelencia.

Domo aconseja a la gente que no gaste cantidades de dinero para emitir estos tokens que, para él, no valen nada. De hecho, el desarrollador recomienda otras herramientas y protocolos para emitir activos en bitcoin, como Taro, que según él es "inequívocamente" una opción más óptima para ello.

Aunque un juez de California, Estados Unidos, ordenó a Lightning Labs la suspensión del desarrollo de Taro.

¿Bitcoin puede llegar a u$s100.000?

Bitcoin volvió a acercarse a los u$s28.000 luego de que los alcistas ignoraran las noticias de una nueva ofensiva regulatoria en Estados Unidos.

El ambiente incluso se mantuvo positivo a pesar de las noticias de que el regulador estadounidense, la Comisión del Mercado de Valores, empezaba a poner en el punto de mira a las criptomonedas, en particular Coinbase, cuyas acciones cayeron en Wall Street.

Bitcoin volvió a acercarse a los u$s28.000

La detención de Do Kwon, fundador de la empresa blockchain Terraform Labs, responsable de la implosión de Terra en 2022, tampoco mermó los resultados.

Para el director de estrategia de Gemini, Marshall Beard, los u$s100.000 pueden ser una posibilidad para bitcoin, además indicó que podría romper sus máximos históricos este año.

Aunque para lograrlo tendría que subir la impactante cifra de un 270% desde sus niveles de cotización actuales. En paralelo, el índice del miedo y la codicia se mantiene en niveles de codicia, en el número 11 mundial, en el que le antecede Tesla y en el que le sigue Meta.

Y si bien en lo que va de año, bitcoin avanza un 69,3%, no se debe perder de vista que todavía cede en interanual un 37%.