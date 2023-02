Sol, Terra y Luna: así se gestó el principio del fin y en qué casos hay una luz de esperanza

El año pasado colapsaron varios proyectos, provocando que los precios de sus tokens nativos se derrumbaran. ¿Es posible una recuperación?

El año pasado, varias criptomonedas con altas valoraciones (en algunos casos pasaban los u$s100) comenzaron a desplomarse y ahora valen menos de una fracción de dólar. Sin embargo, algunas aún cuentan con una fuerte comunidad detrás y mantienen el sueño de resurgir, por lo que sus precios de remate actuales pueden ser una oportunidad de compra.

Ascenso y caída de Terra: ¿es posible una recuperación de $Luna?

Terra fue uno de los proyectos más prometedores, atrajo a gran cantidad de personas y valorizó a Luna, su token nativo (u$s119). No obstante, a mediados de 2022 su cotización cayó de manera abrupta y su dólar digital UST perdió la paridad con el billete estadounidense, lo que encendió la alarma entre los inversores.

Así, la Terra Foundation lanzó una nueva red y un cronograma de pagos para devolver los fondos a los que creyeron en la plataforma:

La nueva red conserva el nombre Terra y su token $Luna vale u$s2

La antigua se llama Terra Classic y "resucita" los tokens $Lunc (u$s0,00018) y $USTC (u$s0,03)

Fernando Pereira, analista de Bitget, afirma a iProUP que "Terra tenía el audaz proyecto de crear una stablecoin descentralizada, que no dependiera de las reservas de dólares ni de los bonos estadounidenses (como USDT y USDC) para mantener su paridad", señala

Esta stablecoin utilizaba el siguiente mecanismo: para crear nuevos token UST era necesario quitar de circulación tokens Luna a valor de mercado y viceversa. Es decir, si se requería crear 100 UST y Luna valía u$s100, se "quemaba" 1 Luna.

"Esto provocó la revalorización de Luna. El proyecto colapsó cuando miles de UST fueron vendidos en un corto periodo de tiempo por inversores institucionales, provocando la necesidad de crear una cantidad masiva de nuevos Luna, inflando el proyecto, propiciando la devaluación y que más gente vendiera", señala el experto.

El derrumbe de Terra significó una destrucción de valor equiparable a la caída de Lehman Brothers

En igual sentido, Iñaki Apezteguia, especialista y docente cripto, afirma a iProUP que Luna cayó por dos motivos:

"La salida abrupta de 'ballenas' (inversores con gran cantidad de tokens Terra), desestabilizando el sistema y la relación entre UST y Luna"

"A raíz de la pérdida de la paridad de la stablecoin, se generó una fuga masiva de capital, que derivó en que Luna pase de valer más de u$s100 a unos pocos centavos".

Maximiliano Hinz, director de Binance, asegura a iProUP que "estas debacles ocurren generalmente por problemas internos del proyecto que terminan en la pérdida de confianza del usuario. No olvidemos que la base del valor de un proyecto, un token o una empresa, en definitiva, siempre es el respaldo del mercado".

"Si una empresa deja de tener ese respaldo, los inversores comienzan a alejarse y el precio se desploma. Si bien en el mercado cripto estos cambios son más dinámicos, también hemos visto cómo desaparecen bancos o empresas centenarias porque fallaron en mantener la confianza de la gente", añade.

En cuanto a una posible recuperación de Terra, Apezteguia señala que, si bien se intentó rescatar el proyecto, no se pudo recuperar el valor del token, de modo que no ve viable la recuperación.

Para Pereira, si bien la idea de una stablecoin algorítmica es interesante, quedó demostrado que en el formato en que se creó Luna no funciona. Por ello, tampoco cree que pueda revalorizarse.

Ascenso y caída de FTX: ¿es posible una recuperación de $FTT?

El exchange FTX ha sido uno de los más importantes del mundo. Y su token $FTT gozaba de popularidad, cotizando cerca de los 50 dólares. Pero en noviembre, todo cambió: la compañía sufrió una corrida luego de ciertos manejos fraudulentos y su cripto se desplomó a un valor actual menor a u$s2.

FTX fue el tercer exchange más importante. Su colapso en noviembre renovó la agenda de una regulación cripto a nivel global

"FTX utilizaba las monedas que sus clientes mantenían en custodia dentro del broker como garantía para ofrecer préstamos a las empresas. Cuando esta información salió a la luz, miles de usuarios intentaron retirar sus activos, pero era demasiado tarde: ya no estaban allí", relata.

Apezteguia señala que otro motivo por el que cayó fue una sensación de inestabilidad, cuando el CEO de Binance manifestó la voluntad de la compañía de vender todas sus reservas $FTT.

"En cuestión de días, la desconfianza fue creciendo considerablemente y se terminó 'desnudando' un esquema insolvente y un ecosistema de empresas financiado por un apalancamiento sobre activos carentes de valor. FTX congeló el retiro de fondos y luego se declaró en bancarrota", recuerda el experto.

Respecto a la recuperación del token, señala que puede ser posible, ya que hay muchas firmas interesadas en comprar la deuda de FTX. De hecho, asegura que se ha podido recuperar una parte del valor perdido, aunque la chance de que vuelva a u$s50 sigue siendo mínima.

En paralelo, Pereira comenta que hoy en día se habla de un antiguo empleado de FTX que desea volver a poner en marcha el exchange. "Sin embargo, no veo la posibilidad de que los inversores vuelvan a confiar ni que quieran verse salpicados por en uno de los mayores escándalos de la historia del mercado financiero cripto", asegura.

Criptomonedas: cuáles pueden ser los próximos fracasos

Para Pereira, es muy difícil predecir qué tokens podrían perder su valor, pero su consejo es centrarse siempre en proyectos estructurados y con buena capitalización.

A la hora de invertir hay que investigar los proyectos sólidos, que agregan valor y con un equipo respetable y capaz de llevarlo a cabo

"Es importante invertir una pequeña parte de su capital. Poner todo el dinero en un solo activo nunca es una buena opción, y esto aplica a cualquier mercado: el problema que vemos en las criptomonedas también puede suceder en la Bolsa, por lo que es importante diversificar", señala.

Por otra parte, Apezteguia aclara que no hay que mirar sólo la capitalización: Ripple está hace años en el top-ten, pero es un proyecto que no termina de despegar pese al "apoyo" de los bancos y su esquema no genera confianza en los inversores.

"Otro de los casos es Solana, que ha perdido casi la totalidad de su valor. A pesar de que se está recuperando, son proyectos que a nivel performance y tecnología dejan bastante que desear, con episodios en los que la propia blockchain dejó de funcionar y registrar transacciones", declara el especialista.

Finalmente, destaca al USDT, que si bien es una criptomoneda sólida, siempre hay dudas sobre si existen efectivamente las reservas que dice tener para sostener la emisión de stablecoins. Sin embargo, debido a su adopción mundial y la solidez que demostró el proyecto en momentos de alta tensión permiten pensar que las posibilidades de una caída abrupta son realmente bajas.

Criptomonedas: qué tener en cuenta para invertir

Hinz afirma que la caída de Terra/Luna generó un amplio debate en el sector sobre el futuro de los criptodólares y su valor en el ecosistema.

"Binance cree que las stablecoins tienen importantes casos de uso en un ecosistema financiero amplio y una moneda verdaderamente estable requiere de un respaldo líquido y canjeable", recalca el especialista

En consecuencia, advierte que es imperativo trabajar con los reguladores para garantizar la protección de consumidores y permitir, al mismo tiempo, el crecimiento sostenido de la industria. Por otra parte, destaca que en Binance siguen a rajatabla tres reglas muy simples:

Mantener la relación de los activos de los usuarios en custodia 1:1 (bitcoin por un bitcoin, dogecoin por un dogecoin, etc)

(bitcoin por un bitcoin, dogecoin por un dogecoin, etc) Nunca comerciar los activos de los clientes

Nunca contraer deudas

Según Hinz, "Binance no posee ni opera ninguna entidad dedicada a actividades comerciales contra los usuarios ni utiliza activos en custodia para otro fin que no sea lo que usuarios solicitan".

"Somos un exchange que opera de forma global 'offshore' y no un banco: nuestros ingresos proceden de las comisiones por transacciones. Es importante no pintar con el mismo pincel a todas las empresas de criptomonedas", advierte Hinz.

"Lo que provocó la insolvencia de FTX fue el uso indebido de los fondos de los clientes y su incapacidad para garantizar que los activos en custodia superen a sus obligaciones", concluye.