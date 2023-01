Sam Bankman-Fried, fundador de FTX lanzó un blog para poder defenderse a la espera del juicio

El fundador de FTX lanzó un blog, el cual lo usó para poder defender su gestión al frente de la firma a la espera del juicio por fraude en su contra

Sam Bankman-Fried, el fundador de la plataforma de criptomonedas FTX, lanzó un blog, el cual usó para defender su gestión al frente de la firma a la espera del inicio del juicio por fraude en su contra, previsto para octubre.

"No robé fondos y ciertamente no me guardé miles de millones", escribió Bankman-Fried en una publicación en Substack, en la que detalló su versión del colapso de FTX.

El fundador de FTX está acusado por las autoridades de Estados Unidos por múltiples delitos, de los que se declaró no culpable la semana pasada ante un tribunal federal de Nueva York.

Por el momento se encuentra bajo arresto domiciliario en casa de sus padres tras pactar una fianza inédita de u$s 250 millones.

A través de su blog, Bankman-Fried comunicó que no forzó a la firma a declararse en quiebra, ya que esta pudo conseguir nuevos fondos y así garantizar los activos de todos sus clientes.

FTX, que llegó a tener una valoración de u$s 32.000 millones, decidió por la bancarrota tras un rápido desplome después de que muchos usuarios se apresuraran a retirar sus fondos en medio de informaciones que ponían en duda la solvencia de la compañía.

En su blog, Sam Bankman-Fried publicó "No robé fondos, y ciertamente no escondí miles de millones. Casi todos mis activos eran y siguen siendo utilizables para respaldar a los clientes de FTX."