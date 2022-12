Y sin embargo, sigue: cuántas veces se lo declaró "muerto" a Bitcoin

Cada vez que hay un altibajo en el valor del bitcoin o las tendencia es bajista, se incrementa el miedo y la desconfianza, descreyendo de la cripto

Ciertamente no fue un buen año para Bitcoin. No lo fue para las crito en general. Pero que loa hayan declarado "muerta" en 27 ocasiones, ya es mucho.

Y eso que se considerna las opiniones y artículos en medios sólo de origen en idioma inglés. La cifra se multiplicaría en versiones en otros lenguajes.

No es la primera vez que pasa, incluso cuando estaba en susmejores momentos. Recordando que se citan artículos en inglés, en 2020 la declararon muerta en 14 ocasiones. Esa cifra alcanzó su apogéo en 2021, donde 47 la mataron.

Razones para pensar eso no les falta, porque la realidad es que las cripto no están teniendo un buen desempeño, y el bitcoin ha perdido una parte importante de su valor desde su máximo de u$s 60.000 hace unos meses.

Ha sido en varias oportunidades que señaló que si seguía esa tendencia su valor llegaría a cero, y que desaparecería en el olvido.

"Obituarios" de Bitcon en 2022

Como se ve en el gráfico, las citas señalando su fallecimiento fueron principalmente en junio, durante el desplome más fuerte del año, indicó Criptonoticias.

Algunos de los que declarron su muerte fueron la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, el economista y escritor Peter Schiff, o el Banco de la Reserva de La India,

Mientras tanto, pese a estar en terapia, el bitcoin sigue vivo.