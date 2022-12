Luego del "cripto inverno", conocé cómo cierran el 2022 Ethereum y Bitcoin

Las circunstancias hacen complicado saber dónde está el fondo en el criptoinvierno que se espera que culmine en los primeros meses del año entrante

Las criptomonedas cierran un año difícil después de meses del denominado invierno cripto. Este año, Ethereum la segunda red más relevante con su cripto Ethe vivieron el tan esperado The Merge.

Sin embargo, los resultados no fueron tan positivos como se esperaba, ya que la actividad de los usuarios disminuyó después de la fusión.

Lo que refleja el mercado criptográfico más amplio es una disminución en el valor total bloqueados para DeFi y la demanda moderada de NTF.

Coinbase señala que la red de tráfico también se mantuvo mucho mejor que en otras cadenas, que incluyen a: Solana, Avalanche y Fantom.

De hecho, destaca que los medios de las transacciones diarias de Ethereum se redujeron este año, pero no tan significativamente.

Pasaron de u$s1,27 millones en 2021 a u$s1,13 millones hasta finales de noviembre de 2022.

En cuanto a capitalización para Ethereum, con u$s144.171 millones, se coloca por debajo de la mitad de la capitalización de Bitcoin, mientras que, representa el 17,3% del total del mercado global de criptomonedas que se coloca por encima de los 833.000 millones.

En cuanto a la clasificación mundial, baja hasta el puesto 82 de los 100 de la lista entre Honeywell y Morgan Stanley.

Ethereum y un año complicado

Ethereum qué podría pasar

Ethereum se encuentra en la órbita de los u$s1.210 por unidad, pero su valor podría derrumbarse.

Para los expertos, se producirá un desplome de precios para ETH, predicción que genere preocupación en el ecosistema.

Los especialistas sugieren que el soporte en los niveles actuales podría romperse pronto.

Desde su cuenta de Twitter PROFIT BLUE, perfil que cuenta con 200.000 seguidores, se predijo que la segunda criptomoneda del mercado se derrumbará a u$s1.080 por unidad.

"Además, más analistas predicen una fuerte caída de su valor", alertó Martin Young y Kyle Baird en Beincrypto.

Bitcoin y un 2023 con expectativas

La otra cara: qué pasará con Bitcoin

A cara de un nuevo año, la duda es qué pasará en el sector criptográfico y, especialmente, cómo variará el precio de bitcoin en 2023.

El precio de bitcoin cayó un 62,5% en 2022.

Según CoinMarketCap, el precio de bitcoin el 1 de enero de 2022 era de u$s 46.311,74. El mismo alcanzó su punto máximo de este año el 30 de marzo cuando marcó u$s 47.456,9.

Desde entonces, llegó una caída sin frenos que, si bien consiguió estabilizarse en los últimos tiempos, el precio se mantiene actualmente en u$s 17.634,86. Es decir que esto implicó una caída del 62,5% en 2022.

Javier Molina, analista senior de mercados de eToro, mostró 2 posibles escenarios.

El primero, comentó "asumimos que el suelo de bitcoin se sitúa en los u$s 15.500. Entonces, una simulación de Montecarlo me indica que durante 2023 puede alcanzar un rango entre los u$s 25.000 y los u$s 45.000".

Por otro lado, advirtió que existe una opción pesimista, y se basa en pensar que la moneda todavía no tocó fondo. De ser así, podría caer hasta los u$s 10.000.

Sin embargo, Molina tomó una postura optimista y apostó porque, si todavía no cayó del todo, está muy cerca de hacerlo, "me decanto por un momento de consolidación".