Para Mastercard, Argentina es el mercado "más caliente" para el universo cripto

La empresa reunió a más de dos mil personas en el marco de su tradicional LAC Innovation Forum que este año volvió a la presencialidad

Con la innovación como hilo conductor para impulsar una nueva economía, y el protagonismo de temas como metaverso, blockchain, inteligencia artificial para abordar la construcción del futuro del dinero y la seguridad que eso trae aparejado, Mastercard reunió en Miami a los líderes de los principales bancos y Fintech de Latinoamérica en la 11va. Edición de su evento más importante.

Durante tres días el debate giró en torno al concepto de "Convergencia" intentando dar respuesta a un escenario en el que el mundo digital y el físico se entrelazan para abrir nuevas posibilidades de interacción social y económica.

Al respecto, Carlo Enrico, presidente de la compañía para América Latina y el Caribe, destacó "el poder de la colaboración" como un eslabón fundamental para detectar los desafíos que atraviesa la industria de pagos y abordarlos con agilidad, dejando claro también la intención de Mastercard de seguir trabajando en conjunto con la industria Fintech para potenciar las oportunidades que surgen con tecnologías como blockchain o cloud.

En este escenario fue inevitable no abordar temas como el "invierno cripto" o la reciente caída de la exchange FTX, variables que ponen en jaque la confianza, uno de los valores más relevantes cuando de criptodivisas se trata, junto con la rapidez, la eficiencia y la posibilidad de hacer realidad la inclusión financiera para quienes todavía están fuera del sistema.

Argentina, un mercado caliente

A pesar de estos vaivenes, América Latina en general -y sobre todo Argentina, se ha convertido en una región que algunos expertos consideran "el centro de la revolución cripto".

Un reciente whitepaper presentado por Mastercard, "Creating new paths for sustainable and inclusive economic growth", que analiza la adopción de activos digitales respalda dicha afirmación: las transacciones con criptodivisas en América Latina alcanzaron los 353.8 mil millones de dólares entre junio de 2020 y junio de 2021, lo que corresponde al 9% de todas las transacciones realizadas globalmente.

Walter Pimenta Vicepresidente senior de Innovación de Mastercard para Latinoamérica.

Del estudio se desprende también que más de 7 de cada 10 latinoamericanos recurre a las criptodivisas como medio de inversión, y que prefieren operar con cripto a través de una tarjeta de débito, crédito o prepaga: 33.8% de las compras realizadas con cripto se hacen con tarjeta.

En una rueda de prensa de la que participó este medio, Craig Vosburg, Chief Product Officer de Mastercard, decía que la tecnología les ha permitido escuchar al usuario y responder a sus necesidades. "Trabajamos para que cada vez más personas ingresen al mundo digital, desarrollamos productos para que eso sea posible", planteaba.

Por su parte, Walter Pimenta Vicepresidente senior de Innovación de Mastercard para Latinoamérica, definía a Argentina como el mercado "más caliente", junto con Venezuela en términos de operaciones cripto. "Esto se debe a que son países con altos niveles de inflación donde los consumidores buscan invertir en activos digitales estables que les permitan "dolarizar sus economías y protegerse de la inflación".

En sintonía, Charles Cascarilla, CEO y Co-Founder de Paxos, empresa que ofrece soluciones de blockchain para entidades financieras, aseguraba: "Hoy Latinoamérica es nuestro mercado más fuerte, es la región que lidera el mercado cripto".

Según su lectura, "las criptomonedas ofrecen capacidad de almacenar valor, permiten a las personas tener dólares y que los muevan a través de distintos rieles sin la necesidad de que intervenga una institución bancaria".

"In trust we trust"

Por los pasillos del Hotel Fontainebleau, donde tuvo lugar el evento, en Miami Beach, se respiraba la idea de que el potencial de las divisas digitales es enorme. Sin embargo, desde Mastercard están seguros de que la industria aún tiene por delante el gran desafío de "construir confianza".

"El objetivo no es únicamente ofrecer más opciones de pago sino también -y sobre todo- garantizar seguridad, cumplimiento regulatorio y protección al consumidor, como hacemos con cada uno de nuestros productos y servicios", aseguraban desde la entidad.

"Buscamos respaldar las transacciones con divisas digitales del mismo modo que respaldamos los medios de pago más tradicionales", continuaban. "Sólo así podremos garantizar la interoperabilidad entre cripto y dinero fiduciario, y ganar la confianza de consumidores y comercios en un sistema financiero que se fortalece con la participación activa de los jugadores con más experiencia".

Al respecto, Pimenta aclaró que en la región se está atravesando un momento de transición en lo que a cripto refiere (haciendo hincapié en la tecnología, no en la moneda per se) y destacó la importancia de "construir confianza en los consumidores". En este sentido, opinó que los bancos podrían contribuir a este objetivo dado que los consumidores tienen confianza en las instituciones tradicionales.

A su vez planteó que "las regulaciones jugarían un rol clave" y trajo a la mesa el caso de Brasil, país que acababa de aprobar el marco regulatorio cripto, el cual legaliza el intercambio de activos virtuales. Sobre la regulación en Argentina, consultado por iProUP, el ejecutivo dijo que, si bien no tiene datos certeros, la misma presión que se está dando por parte de los usuarios permitiría pensar en la necesidad de una "claridad regulatoria".

Desde la visión de Pimenta, "la regulación ayuda a prevenir situaciones como las ocurridas con FTX, protege al consumidor. Es importante tener reglas, roles y responsabilidades claros para una inmersión profunda en la industria digital". Esto coincide con la mirada del CEO de Paxos. "Ser regulado es una manera de obtener confianza, pero no la única", sentenció.

Y recomendó a los bancos que se animen a experimentar. "Es un momento muy interesante para que las entidades financieras ofrezcan nuevos productos y logren llegar a sus clientes. Pero hay que ir haciéndolo de a poco, es importante crear un gran cimiento sin exponer a los clientes. Recién dentro de tres a cinco años vemos a ver los primeros impactos de cripto", sostuvo Cascarilla.

Carlo Enrico, presidente de la Mastercard para América Latina y el Caribe.

La mirada local sobre la industria

El LAC Innovation Forum contó con la presencia de muchas y reconocidas fintech argentinas, las cuales lograron gran protagonismo ante el auge que viene teniendo la digitalización de la industria financiera.

El evento sirvió como un espacio de intercambio con colegas e incluso competidores, para conectar con la propia industria y entender cómo se está comportando el mercado, cuáles son las tendencias que se avecinan y qué oportunidades pueden surgir de cara al futuro.

Manuel Beaudroit, Co-founder & CEO de Belo, empresa que hoy cuenta con medio millón de usuarios en toda la región, decía a iProUP que los sucesos vividos en el último tiempo con el mundo cripto son consecuencia de la exacerbación que trajo la hiperdigitalización y la irracionalidad con la que se han movido ciertas compañías.

"La exposición a cripto creció muchísimo en muy poco tiempo, las empresas de la industria contrataron recursos en demasía, y los niveles de riesgo que manejaron estuvieron muy por arriba de lo esperado, entonces termina sucediendo lo que sucedió", analizaba.

"Como empresa, uno tiene como objetivo construir un producto para solucionar un problema, esto es lo que debería trascender a cualquier ritmo del mercado", planteaba Beaudroit. "En ese camino las decisiones deberían ser muy conservadoras y racionales".

En cuanto a la regulación, el CEO de Belo se define como "precavido". Desde su punto de vista "son decisiones que se toman en los peores momentos, son reactivas y no proactivas. En cripto, una mala regulación puede generar que la innovación no suceda. Creo que la autorregulación es la mejor forma de operar porque hay competencia y permite que haya más jugadores en el mercado, garantizando mejor calidad en los productos que se ofrecen".

A futuro, confía en un buen escenario para el universo cripto. "Es una tecnología muy disruptiva que viene a revolucionar muchos de los servicios que hoy se ofrecen, brindando mejores soluciones para los usuarios".

Gaston Irigoyen, CEO & Co-Founder of Pomelo, fue otro de los presentes en Miami, y quien participó de un panel sobre la nueva frontera y la inmediatez de los pagos, y la migración de la infraestructura de pagos a la nube.

"Nosotros somos una empresa que nacimos en la nube, una de las primeras en América Latina que procesamos pagos contra Mastercard y Visa directamente en sus respectivas nubes", explicaba. "Esto nos permitió escalar el negocio de manera regional en pocos meses y remover todas las fricciones. Pasamos de no existir a estar operativos con clientes de Mastercard en cinco países". Como contraparte, según informaba a iProUP, la industria aún no está en la nube, "recién está empezando a migrar al Cloud o empezando a interesarse en esto".

En lo que a cripto refiere, Irigoyen celebra el avance de la regulación cripto en países como Brasil. "En Argentina también sería positivo porque da un marco de trabajo, más aún en un contexto como el actual a partir del invierno cripto e historias como la de FTX".

"En nuestro país las stable coins están seteando un precedente positivo para América Latina. En escenarios inflacionarios las personas ven en las monedas digitales una herramienta eficiente porque permiten digitalizar los dólares del colchón y, a la vez, generar una pequeña tasa de interés y a veces un cash back", analizaba. "Argentina es una gran generadora de casos de uso que luego los países van adoptando".

Finalmente, Agustín Parodi, Chief Business Officer de GeoPagos, compartía su visión sobre el mercado argentino en términos de inclusión financiera. "El país está en una muy buena posición en cuanto a bancarización y adopción de tecnología en el proceso financiero", destacaba. "Pero aún queda mucho camino por recorrer y muchas tendencias que como industria estamos analizando como por ejemplo cripto, tecnologías que aún necesitan ganar velocidad".

Gaston Irigoyen, CEO & Co-Founder of Pomelo.

Cripto e inclusión

En Miami, Mastercard anunció el desembarco en América Latina y el Caribe de The Belle Block, una comunidad lanzada en junio de 2022 que tiene como objetivo educar y empoderar a las mujeres y a las personas no binarias para que se beneficien de la tecnología Web3 y de las criptomonedas. Esta expansión a la región será posible gracias a la asociación con WAGMI LatAm, una iniciativa de educación destinada a incorporar 5 millones de mujeres latinas a la Web3 para 2030.

Este año, la compañía lanzó su estudio New Payments Index 2022, el cual reveló que los que ya están familiarizados con el espacio de las criptomonedas, especialmente las mujeres, tienen interés en ampliar sus conocimientos.

El 95% de las mujeres latinoamericanas han oído hablar de criptodivisas, pero su comprensión actual de la terminología de cripto y activos digitales es menos sólida que la de los hombres. En este sentido, hay una clara oportunidad de involucrar a las mujeres iniciando una plataforma para informar, intercambiar y educar, y así ayudar a cerrar la brecha de género.

"Los activos digitales tienen el poder de transformar la forma en que pagamos, cobramos e invertimos. Junto con la comunidad de criptomonedas, queremos asegurarnos de traer más mujeres y personas desatendidas a la mesa de la Web3 y las criptomonedas para que puedan participar activamente en el liderazgo del futuro de los pagos", decía Janet Rivera-Hernández, Vicepresidenta de Comunicaciones de Mastercard para América Latina y el Caribe.

El propósito de Mastercard se vio materializado cuando Malala Yousafzai, activista por la educación de las niñas, estuvo presente en el foro, pero de manera virtual. Para la Premio Nobel de la Paz, "invertir en educación es darles herramientas a millones de niñas a tener un futuro". Según decía, "eso se traduce en oportunidades, en mejor salud, en bienestar".

Malala les pidió a las niñas del mundo que "sean ambiciosas y no subestimen el poder que tienen en sus comunidades", que "sean las líderes del futuro".

Desde la virtualidad, la joven concluyó su participación en el LAC Innovation Forum con un contundente mensaje para ejecutivos de las entidades financieras y ante la mirada atenta de más de cincuenta niñas presentes físicamente en la sala donde transcurría el evento: "Espero que se aseguren de que nadie se quede atrás", sentenció.