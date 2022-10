Celsius subastará sus activos tras la quiebra: conocé la fecha que fijó la plataforma

La crisis que llevó a Celsius a la quiebra sumará un nuevo capítulo en octubre, y algunos interesados ya se están preparando. Toda la información

La plataforma de préstamos con criptomonedas Celsius fijó una fecha para la subasta de sus activos. El plazo para presentar ofertas será hasta el 17 de octubre a las 4 p.m. (hora del este o ET). De ser necesaria una subasta entre varios oferentes, se hará el 20 de octubre a las 10 a.m (ET).

El proceso se completará con una audiencia de venta frente al Juez de Bancarrota, Martin Glenn, según explicó el formulario que presentó Celsius ante la Corte de Bancarrota del Distrito Sur de Nueva York este lunes 3 de octubre.

Celsius declaró su quiebra en julio de 2022. De esa forma, la empresa pudo continuar con sus operaciones, pero con supervisión de la Justicia. En ese momento, los clientes ya llevaban un mes sin poder retirar sus ahorros de la plataforma.

Celsius y un mal panorama

Las deudas de Celsius ascenderían a los u$s6.700 millones, mientras que sus activos "tan solo" llegan a los u$s3.900 millones. Esto genera un balance negativo de u$s2.800 millones.

El panorama desolador para Celsius se completa con la renuncia de su CEO, Alex Mashinsky, que se conoció la semana pasada.

El empresario declaró que de todos modos seguiría ligado a la empresa para posibilitar que los afectados consigan un reintegro por sus pérdidas económicas.

Celsius se encuentra en un muy mal momento

El periódico Financial Times informó que Mashinsky habría retirado u$s10 millones de las cuentas de Celsius antes de que los fondos en ellas fuesen congelados.

Un candidato a quedarse con los bienes de Celsius

Ahora que la plataforma remata sus activos para hacer frente a la crisis, surgieron varios interesados en quedarse con ellos.

Por ejemplo, el CEO del famoso exchange estadounidense FTX, Sam Bankman-Fried, analizaría hacer una oferta, según informó Bloomberg.

La empresa de Bankman-Fried ya ganó una subasta por los bienes de Voyager Digital, compañía afectada a su vez por la quiebra del fondo de cobertura 3 Arrows Capital. FTX ofertó u$s1.400 millones por los activos de dicha empresa.

Aparte del posible interés de FTX, no se conocieron otros potenciales oferentes por los activos de Celsius.

No obstante, puede tratarse de una posibilidad que varias empresas buscarán aprovechar.