Plan de Massa para seducir a los dólares en el colchón: se aproximan dos nuevos blanqueos, pero con limitaciones

Argentina viene verificando un blanqueo por mandato presidencial, sin embargo no logra solucionar el problema de la desconfianza y la economía informal

El Presupuesto 2023 crea un nuevo blanqueo de capitales no declarados y sube el récord argentino de una excepción para incumplidores por mandato presidencial que ya venía verificándose en la Argentina.

Sin embargo, según los expertos, está lejos de ser la solución definitiva

El Gobierno elevó al Congreso para su aprobación en el marco del Presupuesto 2023 dos artículos vinculados con la normalización de tenencia de activos, indicó un informe del estudio Edelstein, Mariscal, Torassa & Asoc.

Presupuesto 2023: los dos nuevos blanqueos

En primer lugar, el Presupuesto 2023 extiende el alcance de la Ley de Fomento a la Construcción, permitiendo que los fondos también puedan ser destinados a los siguientes fines, explicó Edelstein, Mariscal, Torassa & Asoc.:

Adquisición de un inmueble usado que sea afectado a casa habitación del declarante.

Locación con destino exclusivo a casa habitación del locatario, por un plazo no inferior a 10 años.

El monto máximo para este nuevo beneficio es de $60 millones del valor del inmueble, monto que se ajustará por IPC.

En segundo lugar, se crea un nuevo régimen dentro del Presupuesto 2023, denominado "Régimen de Incentivo a la Inversión y Producción Argentina".

El nuevo blanqueamiento permitirá invertir en construcciones para alquiler en casa-habitación

Mediante este blanqueo, personas humanas y empresas podrán declarar de manera voluntaria ante la AFIP la tenencia de moneda extranjera en el país y en el exterior.

Presupuesto 2023: el nuevo régimen

Los fondos declarados deberán destinarse únicamente al giro de divisas por el pago de importaciones para consumo, incluidos servicios, "destinados a procesos productivos".

El plazo del blanqueo es de 360 días contados desde la vigencia de la ley.

Se establece un impuesto especial que se determinará sobre el valor de la tenencia que se declare conforme las siguientes alícuotas:

Ingresados desde la fecha de entrada en vigor del Régimen y hasta transcurridos 90 días corridos: 5%.

Ingresados desde los 90 días y hasta transcurridos otros 90 días corridos: 10%.

Ingresados desde los 180 días y hasta transcurridos otros 180 días corridos: 20%.

Un régimen que legaliza el incumplimiento tributario

El blanqueo de capital debe ser un mecanismo de excepción y, de volverse una cuestión recurrente, legalizar la evasión de impuestos y genera en el corto plazo un alto incentivo al incumplimiento, expresó Florencia Fernández Sabella, socia del estudio LFS tax.

¿Cuál es la lógica de negocios de pagar impuestos conforme la ley tributaria vigente, si al cabo de un corto plazo podré acceder a condonaciones?, se preguntó.

Se crea un impuesto especial con distinto montos según los plazos

Esta situación de excepción no se verifica en Argentina, ya que éste sería el cuarto blanqueo desde 2008. Un promedio de casi un blanqueo por mandato presidencial: 2008, 2013, 2016 y 2022, recordó.

Más allá de la irrazonable cantidad, este promedio deja ver que los blanqueos no solucionan los problemas estructurales que presenta el sistema tributario argentino, y que el sector informal de nuestra economía continúa siendo más que relevante, consideró.

Por otra parte, el nuevo blanqueo que se propone extiende el alcance que estaba previsto en el blanqueo de la construcción, pero sigue siendo restrictivo respecto del origen de los capitales que pueden ser susceptibles de ser sincerados y de su destino, advirtió.

Así, este blanqueo también presenta una situación de inequidad no sólo respecto de los contribuyentes cumplidores, sino también con otros incumplidores que, por ejemplo, no poseen su capital no declarado en efectivo en moneda extranjera, sostuvo.