Llegó la nueva función de Twitter que estabas esperando: conocé cómo seguir y leer cuentas sin tener registro previo

La red social ahora permite acceder a leer cuentas y seguirlas sin tener que estar registrado, conoce cómo hacer para adoptar esta modalidad sin ser visto

Try Twitter ya es un hecho. Se trata de una iniciativa que permite a los usuarios seguir a ciertas personas, cuentas y leer publicaciones de la red social sin necesidad de estar registradas en ella.

Si bien esto es solo una prueba que está realizando Twitter, se trata de ofrecer un primer vistazo a sus usuarios esenciales.

La ingeniería Jane Manchun Wong indicó a través de Twitter que esta está implementando 'Try Twitter', una nueva iniciativa que permite seguir cuentas y leer publicaciones desde la aplicación móvil sin estar registrado esta red social y durante un tiempo limitado.

Manchun Wong explicó que esta opción es solo de lectura, ya que la mayoría de acciones, como realizar publicaciones, retuitear estos 'posts' o dar a 'me gusta' a las publiaciones siguen requiriendo el inicio de sesión.

A cambio de este uso, 'Try Twitter' solicita a los usuarios la ubicación, con el objetivo de recolectar datos basándose en ella. De hecho, ofrece la posibilidad de personalizar la experiencia en base a varios lugares en los que el usuario potencial estuvo anteriormente.

Twitter y una opción para ver sin estar registrado

Modo de prueba

Manchun Wong cree que Twitter busca así evitar la "fricción" y eximir a los usuarios "espectadores" de verse en la obligación de registrarse en la red social para leer tuits, que considera "una de las experiencias más esenciales" de la plataforma.

Por su parte, la líder de producto de Twitter, Laura Burkhauser, ha confirmado estos ensayos tmbién en Twitter, citando la publicación de Manchun Wong, donde ha afirmado que "no todos están listos para registrarse con una cuenta la primera vez en twitter.

Twitter prueba una modalidad que permite seguir cuentas y leer publicaciones sin registro previo

Burkhauser explicó que la plataforma "quiere brindar a las personas una manera fácil de leer tuits y experimentar su línea temporal ('timeline')". No obstante, ha recalcado que 'Try Twitter' aún es un "experimento" y que todavía no está disponible para todo el mundo.

Más cambios: El botón de no me gusta

A comienzo de años Twitter informó que activó su botón negativo en un grupo de usuarios alrededor del mundo para observar las reacciones de la gente, si les gusta o si les parece innecesario.

Según explicó la empresa, por el momento algunos usuarios de iOS son los únicos que pueden observar este cambio.

"Pronto, más de ustedes en la web y los usuarios de iOS y Android tendrán la opción de usar el voto negativo de respuesta", precisó Twitter.

"Estamos probando esto para entender los tipos de respuestas que encuentras relevantes en una conversación, para que podamos trabajar en formas de mostrar más de ellos", señaló esta red social, que tiene alrededor de 320 millones de usuarios activos mensuales a nivel global.