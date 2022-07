Llega el "Procrear 4.0": cómo invertir en obras de pozo desde $28.000 para la casa propia o ganar con su alquiler

A través de esta metodología es posible ahorrar para comprar una casa desde pozo o bien recibir una renta por su alquiler. Los detalles

Con la brecha cambiaria y el dólar paralelo inestable , buscar inversiones que permitan obtener una ganancia parece tarea difícil. Mucho más aún parece ser acceder al sueño de la casa propia que, para muchos, suena imposible.

Cambios de gabinete y dificultades en la confianza de los mercados asoman además como un obstáculo. En ese contexto, Sumar Inversión permite apostar en proyectos inmobiliarios desde u$s100 en la construcción y posventa de propiedades a partir de crowdfunding o financiamiento colectivo .

¿Cómo entrar a un mueble de pozo desde u$s100?

Desde la plataforma se pueden visualizar los distintos proyectos activos que, en este momento, son tres.

"Tenemos dos que son de renta a largo plazo, es decir, estamos construyendo en dos terrenos que estarán terminados en dos años para ser vendidos. De ese modo, por las estimaciones del mercado inmobiliario, prevemos que el día de mañana se va a vender entre un 20% y un 25% más caro.

El tercer proyecto tiene que ver con una ganancia mensual, similar a alquilar un departamento y recibir ese dinero por mes. "El diferencial que tiene contra una renta tradicional como la de nuestros abuelos que compraban un departamento para después alquilarlo es que son casas desarrolladas por nosotros en barrios privados en los que el alquiler se cobra en dólares", explica.

Sumar Inversión permite entrar a un inmueble "desde pozo" a partir de u$s100

Además, agrega: "Uno puede participar desde u$s100 y todos los meses cobra el proporcional del alquiler que asciende a un 5% anual. El monto entregado puede hacerse en dólares o pesos a tipo de cambio diferencial, que en general suele estar cercano al MEP". Es decir, esos 100 dólares equivalen a menos de $28.000, una suerte de plan "Procrear en versión 4.0" por las bajas barreras de entrada que ofrece para invertir en inmuebles.

Para Muñóz, este es uno de los proyectos más interesantes. "Yo creo que invirtiendo en un producto de renta como este uno no sólo cuida este dinero porque está invirtiendo en algo palpable como ladrillos, sino que además tiene las bondades de ese alquiler que se va a pagar todos los meses y en dólares. Entonces, por más que el dólar suba o haya un nuevo ministro de Economía, yo me aseguro todos los meses esa renta en mi bolsillo", señala.

Sumar Inversión permite entrar en el negocio inmobiliario a los pequeños ahorristas, aunque esos montos fueron cambiando con el paso del tiempo. En el inicio, los tickets eran de u$s25.000. Luego bajaron a u$s10.000 y después a u$s1.000 para finalmente pasar al monto actual de u$s100.

La actualización en la cifra responde al mantra de Sumar Inversión: "Sinceramente lo hicimos porque queremos democratizar el negocio inmobiliario".

"Cuando hablamos de este tipo de inversiones uno piensa que si no tiene determinado dinero no se puede meter: acá queremos trabajar en la democratización y en la digitación de este tipo de ahorros que pueden permitir lo que muchos buscan, que es vivir de rentas. Pensá que si pusiste u$s100, a fin de año podés tener u$s1.200 y generar esa cultura del ahorro y evitar los gastos hormiga", asegura.

Todo el funcionamiento se realiza a partir de un contrato de fideicomiso, figura legal que protege a los inversores hasta que finalice la obra y utilizada para la venta de inmuebles "desde pozo" .

¿Cómo acceder al sueño de la casa propia?

En breve, además, se lanzará un nuevo producto "que apunta a las personas a las que no les interesa tanto la tasa o ganar el cinco, el diez o el veinticinco, sino que prefiere tener algún día su casa. En ese sentido, lo que hacemos es llegar a la casa propia a través de la compra de distintos módulos o participaciones de u$s100, de u$s1.000 o u$s10.000".

"Lo mejor de todo esto es que sin endeudarse porque no es un crédito hipotecario, sino que se hace de la forma en que uno quiera y pueda. El día de mañana, cuando llegue al monto total, uno puede elegir donde mudarse según lo que está disponible y terminado de construir", detalla Muñóz.

En cuanto a la forma de ingresar, desde Sumar Inversión explican que puede hacerse en pesos, en dólares o hasta en cripto.

Los usuarios puede ir comprando módulos para llegar al monto total de una propiedad, ahorrando en dólares y sin endeudarse

"Lo bueno de todo esto es que como la obra se paga en pesos y la venta del inmueble tiende a ser en dólares, tomamos los aportes en su equivalente en la divisa norteamerica aunque hayan sido originalmente en pesos. Cuando se devuelve, se da la misma cantidad de dólares", explica.

Te puede interesar Sergio Massa, el primer ministro de Economía "cripto": qué piensa sobre los activos digitales y la blockchain

"Esto significa darle la oportunidad a todos y en todo el país de acceder a una inversión desde u$s100 y que no suceda eso de que si no tenés más plata no podes entrar. Al revés, podés participar: el ahorro en ladrillos es posible hoy en día gracias a Sumar Inversión", concluye.