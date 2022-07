Maslatón adelanta medidas de Massa como superministro: qué pasará con el dólar, el BCRA y las elecciones

"Creo Sergio Massa podría aplicar una vieja forma usada en los 70 y 80, que es un mercado comercial y financiero", según expresó el especialista

Luego de la salida de Martín Guzman y la llegada de Silvina Batakis al Ministerio de Economía, la falta de confianza hacia las políticas que quiere llevar a cabo la funcionaria desataron una ola de rumores sobre posibles cambios en el gabinete. Ya que la mesa chica del kirchnerismo no estaría de acuerdo con las medidas de la nueva ministra, comenzó a sobrevolar la idea en las últimas horas que Sergio Massa podría convertirse en un superministro.

Con dólar que no da tregua que llegó alcanzar pico de casi $350, hoy se mantiene estable dentro de los $325 y $333 para el contado con liquidación, el nuevo nombramiento del ex líder del Frente Renovador no no parece descabellada.

¿Cuál es el plan de Massa según Carlos Maslatón?

El abogado y analista económico Carlos Maslatón expresó en una entrevista para el canal de YouTube de Matheus BR que es lógico esperar que la primera medida de Massa podría ser un arreglo del tipo de cambio dentro del mercado, aunque no cree que haya una liberación total.

"Creo que podría aplicar una vieja forma usada en los 70 y 80, que es un mercado comercial y financiero. El mercado comercial canaliza las principales importaciones y exportaciones, con un dólar fijado por el BCRA. Mientras que el financiero canaliza todo lo que no va dentro del merado comercial. con esta medida tenés un dólar oficial y otro dólar "blanco" entre particulares", expresó Maslatón.

Según explicó Maslatón, la gente todavía sigue en la tendencia anterior con Bitcoin.

Por otro lado, apuntó que esta medida en el futuro puede parecer una "estupidez", porque no se pueden bancar por mucho tiempo los intereses particulares, lo cual desemboca en un mercado único.

¿Qué pasaría con el BCRA?

"Me da risa cuando la gente dice que hay escasez de dólares porque no la hay. Los dólares están pero nadie los va a mostrar si no se pone un precio real de mercado. En todo el mundo sobran dólares, acaso creen que Uruguay, Perú y Chile tienen problemas de balanza de pago, a ellos les sobran los dólares y Argentina está sufriendo su propia torpeza", apuntó.

Según el especialista, Massa podría tomar un camino similar al explicado por Maslatón, aunque afirmó habría que ver qué hace con el Banco Central. "Quizás vuela Pesce, este tipo es lo peor que tiene el país, tiene una enfermedad intervencionista regulatoria comunista que es tremenda", sentenció.

En lo que respecta al mercado cripto, Maslatón afirmó que la baja terminó hace 6 semanas, aunque hoy, según explicó el especialista, la tendencia cambió pero la gente todavía sigue dentro de la tendencia anterior.

Por último, el especialista fue consultado por el posible presidente de 2023, y los planes de Massa en este sentido.

"Yo creo que hoy hay dos políticos en Argentina que tienen ambición extrema, Larreta y Massa. Creo que son tipos que están dispuestos a aceptar cualquier desafío, van al frente a diferencia un Macri o una Bullrich", apuntó.

Te puede interesar El "rulo" para adquirir una propiedad: el comprador paga con dólar digital y el dueño recibe los billetes físicos

"Tienen fuerza, buen estado físico y les funciona la mente. Quizás piensan para la mierda, pero tienen decisión política", concluyó Maslatón.