Este empresario insiste en que el bitcoin valdrá millones: qué es lo que esgrime para decirlo

«No hay un precio objetivo. Espero que estaremos comprando Bitcoins en la parte superior local para siempre. Y espero que Bitcoin llegue a los millones. Así que somos muy pacientes. Creemos que es el futuro del dinero», dijo Michael Saylor, el llamado «Bitcoin Bull» por su postura optimista

In a global bear market, there is no place to hide, but there is one place to stand. #Bitcoin — Michael Saylor?? (@saylor) May 19, 2022

«Bitcoin es el monopolio en redes monetarias que cualquier persona puede comprar. Cuando tengo dólares compro Bitcoin», agregó el empresario, indicó Criptotendencias.

Sobre Terra Michael Saylor expresó; «Una vez que la gente descubra por qué Bitcoin es superior a todo lo demás, entonces las instituciones vendrán con grandes sumas de dinero y no tendremos que luchar con esta explicación masiva de por qué somos diferentes a otros 19.000 crypto tokens».

En acuerdo, el director financiero de MicroStrategy, Andrew Kang, aseguró que mantendrá su estrategia para comprar y mantener Bitcoin a largo plazo: «En este momento, no tenemos ninguna intención de vender», dijo.

MicroStrategy Inc.’s new chief financial officer on Wednesday said its strategy to buy and hold #bitcoin long term won’t change despite the recent selloff in the digital asset. $MSTR #HODLhttps://t.co/AhyxQ9qpxM — Michael Saylor?? (@saylor) May 18, 2022