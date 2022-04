LUNA: la emisora de la criptomoneda adquiere una "estratosférica" cifra de Bitcoins: por qué lo hace

Terra (LUNA) es una de las criptomonedas que más creció en el último año. De hecho, logró ingresar en el "Top 10" de las que mayor capitalización de mercado poseen, y dejó atrás a pesos pesados como Solana (SOL) y Cardano (ADA).

Dado este impulso, la organización emisora del token, Luna Foundation, se decantó por acuñar una importante suma en dólares de otra criptomoneda en particular: Bitcoin (BTC).

La firma, que también es desarrolladora de la red Terra y de la stablecoin Terra US (UST), confirmó la adquisición del equivalente a u$s100 millones en Bitcoin, cerca de 2.500 BTC que integrará parte de sus reservas.

Así lo anunció el propio fundador de la entidad, el surcoreano Do Kwon. Su objetivo es claro: que sus fondos en BTC superen los u$s10.000 millones.

De acuerdo al informe de su balance de reservas, Luna Foundation cuenta con montos en Bitcoin por encima de los u$s1.739 millones.

En una entrevista con Unchained Podcast, Do Kwon reveló su deseo de convertirse en el mayor poseedor de bitcoin a nivel mundial, solo superado por las billeteras atribuidas al nombre de Satoshi Nakamoto.

"Nos expandimos hacia los ecosistemas de Solana, Avalanche, Ethereum, Polygon… planeamos estar en todas partes donde haya desarrolladores y usuarios", resaltó Kwon, CEO de Terraform Labs.

"Cuando deseamos expandirnos a estos ecosistemas, vemos que allí la confianza en el colateral Luna es mucho menor que la que hay dentro del ecosistema de Terra. Si una stablecoin tiene a bitcoin como garantía, entonces nadie la cuestiona porque es lo máximo",

Además, Luna Foundation cuenta con otras criptomonedas en sus reservas. En menor medida, y de mayor a menor, invirtió en:

De todas formas, la tenencia de BTC y las otras criptomonedas mencionadas de parte de Luna Foundation no se utilizan actualmente como colaterales para mantener el precio de UST, algo penado en el ecosistema.

Pero los logros de este activo digital no terminan allí, ya que logró desplazar a Ethereum y se colocó como la segunda red con más valor en staking, que es el proceso de delegar o bloquear las tenencias de criptos para ganar recompensas.

Su proyecto pretende descentralizar las finanzas al crear aplicaciones que puedan generar criptomonedas o "stablecoins" con facilidad.

