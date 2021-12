Esta criptomoneda va contra la "ola roja" que le pega al Bitcoin y crece un 20%

Su token, XZT, es un faro en medio de la tormenta que golpea a los principales activos digitales. Qué hay detrás de este fenómeno

Las criptomonedas son un instrumento de inversión que cada día gana más usuarios en la Argentina, gracias a la posibilidad que estas brindan para dolarizar los pesos.

Pero desde hace varios días, estos activos digitales están experimentando fuertes retrocesos en sus cotizaciones que llevaron al derrumbe de precios de la gran mayoría.

A modo de ejemplo de esta importante caída que sufrieron, Bitcoin (BTC) pasó de cotizar u$s65.300 el 8 de noviembre a "apenas" u$s49.100 un mes después. Y esa cifra podría continuar a la baja con el transcurso de la jornada.

Pero dentro de la gran marea roja dentro de los precios de los principales activos, se destaca un token en particular que está cotizando en alza y con ganancias cercanas al 25 por ciento.

Se trata de Tezos (XZT), que es una blockchain que está operando desde 2018 y está destinada -según apuntan los especialistas- a convertirse en la primera plataforma descentralizada que se autocorrige y evoluciona hacia el código fuente.

Cotización de Tezos en la mañana de este miércoles

Qué ven en esta cripto los especialistas

Tezos tiene como principal característica la posibilidad de crear contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas.

Además recibió un voto de confianza de los bancos europeos Crypto Finance Group, InCore Bank e Inacta, que anunciaron que usarían el estándar DAR-1 de Tezos para emitir sus tokens nativos.

En cuanto a su moneda, XZT, inició el 2021 a u$s2.08 y a mediados de septiembre alcanzó los u$s7.82. Y para algunos traders ltiene el potencial de alcanzar en la franja que va de los u$s10 a u$s12 en enero.

Lo cierto es que en medio de una semana donde la mayoría está experimentando importantes pérdidas, esta cripto se mantiene con números en verdes y la mañana de este miércoles está incrementando su valor cerca del 24%.

Lo cierto es que XZT se encuentra cerca de los u$s5.28 por unidad y llena de entusiasmo a sus usuarios al comparar su actualidad con el derrumbe de BTC, Ethereum (ETH) o Solana (SOL), que están perdiendo entre el 4 y el 8%.

"Tezos es una opción que es muy bien vista. Entre sus puntos fuertes se destaca que es un modelo de gobernanza abierto que brinda un fuerte poder en la toma de decisiones a los usuarios", explica a iProUP el experto en criptomonedas Camilo Rodríguez.

Además, el especialista subraya que los developers (desarrolladores) "siguen muy de cerca las decisiones de quienes la usan" y agrega que esta característica la transforma en una alternativa capaz de incorporar cambios muy veloces.

En cuanto a su blockchain, esta es utilizada por un banco brasileño y varias firmas suizas, que apuestan por ella como muestra de confianza por sus características y potencial.

Terra (LUNA), la favorita de muchos especialistas

El token LUNA inició el año en u$s0.64 y este miércoles se encuentra cerca de los u$s66. Los expertos destacan dos protocolos que funcionan en ella. el especialista en criptomoendas Federico Goldberg explica los detalles de cada uno:

" Anchor Protocol, donde la stablecoin UST de Terra rinde casi 20% . Suele estar casi fija, moviéndose en valores superiores al 19% y por debajo del 20%", aclara el CEO de Tienda Dólar

donde la stablecoin UST de Terra . Suele estar casi fija, moviéndose en valores superiores al 19% y por debajo del 20%", aclara el CEO de Tienda Dólar "Mirror, que permite invertir el dinero en activos que replican algunos stocks de la bolsa americana

"Terra es por demás atractiva para los usuarios. Muchos aún no lo pueden creer", remarca en diálogo con este medio "Maje", fundador de la comunidad cripto "All In Cripto", en relación al rendimiento que brinda la herramienta. Al respecto, Camilo Rodríguez agrega que este "Terra dólar" (tal como se lo conoce a UST) cada día es más utilizado por los usuarios de criptomonedas.El especialista en criptomonedas y usuario de Terra Ulises Cavenaghi, se suma a este punto y destaca que como el objetivo de este proyecto es consolidarse como la blockchain del futuro, diseñó a su stablecoin UST, "que demanda quema (salida de circulación) de LUNA para su creación, lo cual puede conducir a la apreciación de este token volátil".

LUNA inició el año en u$s0.64 y este miércoles se encuentra cerca de los u$s66

Por tal motivo, destaca, a futuro Terra podría albergar el procesamiento de pagos de gigantes del ecommerce, como Amazon o ebay y hasta del comercio electrónico a nivel local. "Además, ya existen casos de uso de Terra en la vida real. Y como tiene la premisa de incrementar su adopción por los usuarios ‘de a pie’, maneja una interfaz fácil y clara", agrega Cavenaghi.

Es importante recalcar que Terra está montada sobre la red Cosmos (ATOM), proyecto centrado en brindar una infraestructura capaz de unir a varias blockchain independientes y hacerlas interoperables entre ellas. "Le queda mucho recorrido y su potencial de ganancia es alto. Es más viable duplicar la ganancia con Luna que con BTC", remarca el experto.