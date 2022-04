Rusia y criptomonedas: la Unión Europea toma más medidas restrictivas

El Consejo de la Unión Europea ha excluido a los rusos el acceso a determinados servicios de criptomonedas como parte de un paquete de medidas restrictivas contra la "brutal agresión del presidente ruso Vladimir Putin contra Ucrania y su pueblo".

En un anuncio realizado el viernes, el Consejo de la Unión Europea dijo que cerraría las posibles lagunas en el uso de activos digitales para que las entidades e individuos rusos evadan las sanciones con una "prohibición de prestar servicios de criptoactivos de alto valor" al país. La acción fue una de las tres medidas financieras que la Comisión Europea propuso junto con la prohibición de transacciones y la congelación de activos relacionados con cuatro bancos rusos, así como la "prohibición de proporcionar asesoramiento sobre fideicomisos a los rusos ricos".

El primer ministro ruso, Mikhail Mishustin, afirmó el jueves que los rusos poseen más de u$s130.000 millones en criptoactivos, una cantidad supuestamente comparable a las tenencias de oro del país, valoradas en unos u$s 140.000 millones para marzo de 2022. Aunque no está claro si los ciudadanos y los bancos rusos mencionados en las sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea están intentando utilizar criptomonedas para evadir estas restricciones, la idea persiste entre muchos legisladores y reguladores.

The EU has adopted new sanctions in response to Russia’s war of aggression against Ukraine. These include a ban on:???? imports from Russia of coal ???? Russian vessels from accessing EU ports ???? Russian and Belarusian road transport operators More ⬇️#StandWithUkraine — EU Council (@EUCouncil) April 8, 2022