Madonna apuesta a los NFT: cuál fue la movida que hizo la reina del pop internacional

Madonna anunció en Instagram y Twitter el jueves por la noche que había adquirido un token no fungible (NFT) de la popular colección Bored Ape Yacht Club por un valor de más de medio millón de dólares. Madonna es la última celebridad en respaldar públicamente a los monos digitales, luego de compras de alto perfil por parte de estrellas como Justin Bieber, Paris Hilton y Eminem.

Bored Ape Yacht Club es una colección de TNF creada en la cadena de bloques de Ethereum que presenta perfiles de primates de dibujos animados. Las transacciones de OpenSea muestran que Madonna utilizó la empresa de criptopagos Moonpay para completar la compra. Moonpay compró Ape #4988 a principios de este mes por 180 etheres (ahora vale alrededor de u$s 570.000).

I finally entered the MetaVerse…,……….. My very own Ape! ???? Thanks @moonpay ???? We all need protection from Evil Eye. ???? pic.twitter.com/We5p9iy4hS — Madonna (@Madonna) March 25, 2022