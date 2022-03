¿No sabés qué hacer el fin de semana?: videojuegos, series y películas que no te podés perder

A veces es tanto lo que ofrecen las plataformas que es difícil elegir que ver o jugar, pero no temas, estas recomendaciones te van a ayudar en esa tarea

Hay ciertos males modernos que a veces son difíciles de entender, pero existen. El streaming y las plataformas digitales poseen tanto contenido que para muchas personas se convierte en un gran problema el elegir qué serie o película ver o qué jugar en un fin de semana cuando hay un poco de tiempo libre.

Pero eso ya no será más un problema: ahora desde iProUP te vamos a ayudar a dar con algunas recomendaciones y noticias de lo nuevo para que no pierdas valiosos minutos (o hasta horas) en un mar interminable de contenido. Ahí van:

Series recomendadas

Tras el fin de Vikings muchos fans se quedaron con más. Y Netflix los escuchó.

"Vikings: Valhalla" es la secuela/spin off de la saga protagonizada por Ragnar Lothbrok y ocurre 100 años después de los eventos vistos en la primera serie.

La trama cuenta la historia ficcionalizada de grandes vikingos de la historia como Leif Erikson, Freydis, Harald Harada y el Rey William el Conquistador.

Eso garantiza que vas a poder ver muchas luchas, traiciones y sobre todo batallas épicas entre ejércitos vikingos y cristianos, filmado siempre con un nivel de realismo abrumador.

¿Dónde verla? : Netflix

: Netflix ¿Cuántos capítulos tiene?: 8

8 ¿Cuánto duran los capítulos? Entre 45 y 55 minutos

Si te gusta la temática vikinga no te podés perder "The Last Kingdom", una serie cuya última temporada fue estrenada hace unas semanas en Netflix y que obtuvo récords de visualizaciones.

Esta serie basada en las novelas de Bernard Cowell está protagonizada por Uhtred de Bebbanburg, personaje interpretado por el actor alemán Alexander Dreymon.

La acción se desarrolla durante el siglo IX en lo que hoy es Inglaterra, en esa época formada por un grupo de 7 reinos en constante conflicto tras sufrir el asedio de las invasiones de daneses y otras tribus nórdicas.

En uno de esos ataques los padres de un muy joven Uhtred son asesinados y el chico es secuestrado por los invasores, por lo que es educado y formado como uno de ellos. Sin embargo al ir creciendo comenzará a debatir su pertenencia a la cultura vikinga y comenzará a pelear por la defensa de los sajones.

Nuevamente mucha acción, mucha traición y batallas épicas a gran escala te esperan en cada temporada, las cuales no decaen en ningún momento y que están llenas de giros y momentos que te van a hacer pegarte al sillón hasta que no puedas más de sueño.

¿Dónde verla? : Netflix

: Netflix ¿Cuántos capítulos tiene?: 46 y 5 temporadas

46 y 5 temporadas ¿Cuánto duran los capítulos? Entre 56 y 59 minutos

Películas recomendadas

The Adam Project es una nueva película protagonizada por Ryan Reynolds y apunta a los nostálgicos de películas ochentosas como ET, "Stand By Me" o "The Goonies".

Esta película en la que vas a encontrar mucho humor, ciencia ficción y grandes actuaciones está ambientada en el año 2050. Adam Reed (Reynolds), logra viajar con una nave en el tiempo para salvar a su novia, Laura (interpretada por Zoe Saldaña), de un accidente.

Cómo es de esperar en una película de este tipo, las cosas no salen como esperaba y Adam termina herido y con su nave dañada en el año 2022. El problema surge cuando el lugar donde aterriza es el garage de la casa en la que vivía cuando tenía 12 años. Esto hará que se tope con varios personajes de su pasado, con las consecuencias que uno puede esperar que sucederían en caso de que uno pudiera cumplir esta fantasía.

¿Dónde verla? : Netflix

: Netflix Género: Ciencia ficción

Ciencia ficción ¿Cuántos dura?: 1 hora y 46 minutos

Siguiendo la línea de películas con espíritu "ochentoso", Super 8 (escrita y dirigida por JJ Abrams y producida por Steven Spielberg) apunta a todo fan de películas como "The Goonies" y series como "Stranger Things" por la ambientación y las referencias que aparecen a lo largo de la trama.

La cinta cuenta las aventuras de un grupo de chicos que quieren filmar su propia película en formato Super 8 (de ahí el nombre) en una estación de tren local, aprovechando que una formación pasará esa noche. Sin embargo, las cosas se van de control cuando el tren descarrila tras un choque con una camioneta y los chicos se encuentran con ciertos eventos sobrenaturales que desencadenan incendios en la ciudad y desaparición de personas.

Ideal para comer con pochoclos, ver con ventanas bajas y muchas ganas de divertirse e incluso derramar alguna lágrima.

¿Dónde verla? : HBO Max

: HBO Max Género: Ciencia ficción

Ciencia ficción ¿Cuántos dura?: 1 hora y 52 minutos

Videojuegos recomendados

La semana arrancó bien para los fans de la saga del brujo mutante Geralt de Rivia: la desarrolladora polaca CD Projekt Red anunció que está en pleno trabajo de creación de The Witcher 4, saga de videojuegos basados en las exitosas novelas del escritor Andrzej Sapkowski.

Si bien todavía falta mucho para que se pueda jugar, la empresa anunció que gracias a un acuerdo con Epic Games, el juego será desarrollado en Unreal Engine 5, lo que para muchos expertos es una gran noticia por las increíbles posibilidades que provee este motor de juegos, sobre todo pensando en un mundo abierto.

Por el momento no se revelaron detalles del guión, historia, personajes y las características jugables de la nueva edición, por lo que habrá que esperar un tiempo hasta que la empresa desarrolladora comience a compartir imágenes y videos de The Witcher 4, título aún provisorio.

Por eso, y para ponerse al día, podés jugar a The Witcher 3, un verdadero juegazo, que tiene en Steam o GOG que tiene calificaciones "extremadamente positivas".

¿Dónde jugarlo?: Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, PC

Si los RPG son lo tuyo y estás buscando un verdadero desafío, Elden Ring es tu juego.

El nuevo juego desarrollado por FromSoftware está dentro del género conocido como "Soulslike", en el que se encuentran los juegos de la saga Dark Souls, Demon’s Souls y BloodBorne.

Esto quiere decir que son juegos muy difíciles pero nunca injustos, llenos de secretos y misterios que los jugadores mismos van desvelando a través de videos y wikis llenas de información.

Elden Ring está recogiendo todo tipo de elogios tanto de la crítica como de los jugadores por haber introducido nuevos elementos dentro del género como la posibilidad de recorrer un mundo totalmente abierto.

Esto hace que el juego sea mucho menos lineal que anteriores ediciones, a lo que se suma el poder viajar rápido a través de un mapa, por lo que la sensación de descubrimiento y aventura es cada vez mayor.