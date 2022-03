The Witcher 4: ¿cómo será el nuevo videojuego sobre las aventuras de Geralt de Rivia?

Según la compañía polaca CD Projekt, esta nueva entrega de las aventuras del brujo mutante Geralt de Rivia "dará comienzo a una nueva saga"

The Witcher 4 es el nuevo título anunciado por la desarrolladora polaca CD Projekt que generó una verdadera revolución entre los millones de fanáticos de la saga alrededor del planeta.

The Witcher 4 será la continuación de la saga de juegos de aventuras protagonizadas por Geralt de Rivia, el héroe de las exitosas novelas del escritor Andrzej Sapkowski.

¿Por qué se generó tanto revuelo? Básicamente porque los desarrolladores confirmaron que este nueva título será diseñado a partir de la potencia que ofrece el motor Unreal Engine 5.

The Witcher 4: una nueva aventura

La nueva entrega de las aventuras del brujo mutante "dará comienzo a una nueva saga", adelantaron desde la desarrolladora, y compartieron la primera imagen promocional a través de la cuenta oficial de Twitter.

El anuncio generó gran alegría entre los fans del juego, teniendo en cuenta que pasaron 7 años desde el lanzamiento del título.

Una de las mayores sorpresas para muchos usuarios y expertos de la industria es que el juego será desarrollado en Unreal Engine 5, gracias a una alianza firmada entre el estudio polaco y Epic Games, la empresa propietaria del motor gráfico.

Esta alianza tecnológica cubre tanto el desarrollo técnico como el uso de potenciales y futuras versiones del motor, y desde CD Projekt afirmaron que les permitirá "explorar las posibilidades del mundo abierto".

El formato de mundo abierto ya fue utilizado en The Witcher 3, por lo que será interesante ver cómo cambiará el juego gracias a las nuevas posibilidades de Unreal 5.

Por el momento no se revelaron detalles del guión, historia, personajes y las características jugables de la nueva entrega, por lo que habrá que esperar un tiempo hasta que la empresa desarrolladora comience a compartir imágenes y videos de The Witcher 4, título que es aún provisorio.

The Witche 4: ¿Cuándo saldrá el juego?

Aún no trascendió una posible fecha de lanzamiento de este The Witcher 4 ni en qué plataformas estará disponible en su lanzamiento.

El primer juego de la saga fue lanzado en 2007 y The Witcher 3: Wild Hunt, fue premiado en 2015 como mejor juego del año por The Game Awards, además de recibir cientos de distinciones en sitios de todo el mundo.

En la actualidad el juego tiene críticas "extremadamente positivas" de los usuarios de la plataforma de videojuegos digitales Steam, al ser aprobado por el 97% de los jugadores que lo compraron.

La serie de The Witcher cuenta con un gran éxito en Netflix

Lo que sí se confirmó es que, pese al acuerdo con Epic, la venta de The Witcher 4 no será exclusiva de su tienda. Desde el éxito de The Witcher 3, el estudio de desarrollo polaco se ganó el favor de crítica y público.

Sin embargo, tras los graves problemas técnicos y los múltiples retrasos que sufrió Cyberpunk 2077, la empresa perdió gran parte de su prestigio y muchos de sus empleados denunciaron problemas laborales por horas excesivas de trabajo.

La franquicia ya vendió más de 50 millones de copias en todo el mundo, según datos de la propia compañía al cierre de 2021.

El éxito de los juegos y los libros llevó además al desarrollo de una serie en Netflix protagonizada por Henry Cavill la cual, contra muchos pronósticos, recibió buenas críticas desde prensa y público, además de lograr cifras récord de visualizaciones, según un artículo del sitio europapress.es.