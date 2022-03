Vitálik Buterin lanza advertencia a inversores cripto, ¿qué fue lo que dijo?

El emprendedor cripto ruso-canadiense Vitálik Buterin, cofundador del sistema de cadenas de bloques Ethereum, advirtió a los inversores sobre los riesgos de las criptomonedas.

"El peligro es que tienes estos monos de tres millones de dólares y se convierte en un tipo de juego de azar", afirmó Buterin en una entrevista con Time publicada este sábado, refiriéndose a una de las colecciones de tokens no fungibles (NFT, por sus siglas en inglés) más prestigiosas del mundo Bored Ape Yacht Club.

Al programador le preocupan los peligros que representan para los inversores las crecientes comisiones por transacción y las ostentosas muestras de riqueza como los NFT caros. Según Buterin, las criptomonedas han dado lugar a exhibiciones descaradas de riqueza, lo que a su vez ha creado la percepción pública de que poseer divisas digitales te permitirá hacer una fortuna rápidamente.

El cofundador de Ethereum reconoce que el aumento de la popularidad de las criptomonedas ha generado impacto medioambiental y se han convertido en un medio de evasión fiscal, blanqueo de dinero y estafas, indicó ActualidadRT.

Sin embargo, el experto mantiene su optimismo en cuanto a las criptomonedas. Buterin pretende que Ethereum desafíe el concepto de gobiernos centralizados y altere el control de Silicon Valley sobre la vida digital de todos. "Si no ejercemos nuestra voz, las únicas cosas que se construyen son las que son inmediatamente rentables", aseveró el programador, subrayando que "estas suelen estar lejos de lo que realmente es mejor para el mundo".

Aunque Buterin tiene grandes esperanzas puestas en Ethereum -la red que impulsa la segunda criptomoneda más grande por capitalización de mercado y otros innumerables proyectos- teme que su visión de crear una economía digital más igualitaria corra el riesgo de ser superada por actores nefastos que sólo se mueven por codicia.

