El lado benefactor de Vitalik Buterin: su donación de u$s 100 millones para investigación médica

Buterin informó que utilizará los fondos para proyectos de biotecnología y ciencias médicas relacionados con COVID-19, después de que la organización benéfica india enfrentara problemas con el despliegue de criptodonaciones.

CryptoRelief sending $100m of the $SHIBA funds back to me. I plan to personally deploy these funds with the help of science advisors to complement CryptoRelief's existing excellent work with some higher-risk higher-reward covid science and relief projects worldwide. https://t.co/xvHxzwwdn8 — vitalik.eth (@VitalikButerin) January 28, 2022

Cuando los creadores del token de meme popular Shiba Inu (SHIB) enviaron la mitad del suministro al fundador de Ethereum, Vitalik Buterin, en mayo de 2021, hizo algo inesperado: donó alrededor de mil millones de dólares al fondo de ayuda indio contra el COVID-19, CryptoRelief, antes "quemando" el resto.

Sin embargo, ahora 100 millones de dólares de los fondos donados se devolverán a Buterin. Hoy, el fundador de CryptoRelief, Sandeep Nailwal, también cofundador de la solución de escalado de cadenas laterales de Ethereum, Polygon, anunció que los fondos se devolverán a Buterin con su bendición.

En un hilo de Twitter, Nailwal explicó que Buterin puede usar los fondos de manera más efectiva para fines benéficos como ciudadano no indio. CryptoRelief debe ser "muy cauteloso" para permanecer en "cumplimiento total de la jurisdicción india", y Nailwal escribió que, como ciudadano indio no residente, también debe ser cauteloso sobre qué proyectos reciben donaciones de la organización.

"Vitalik, al no ser indio, puede hacerlo de una manera más acelerada al poder tomar decisiones más rápido", escribió Nailwal, "y desplegarse en proyectos que tienen un mayor riesgo pero también grandes recompensas".

Nailwal agregó que la donación original de Buterin representó el 98% de las contribuciones totales de la organización, y que u$s 100 millones de los fondos restantes se devolverán en la moneda estable USDC. Buterin agregó que cofundó una nueva organización llamada Balvi y trabajará con asesores científicos para enfocarse en causas relacionadas con la biotecnología y la ciencia médica.

Sin embargo, según las palabras de Buterin, es posible que los 100 millones de dólares no se destinen a causas que se centren exclusivamente en la India. Buterin dijo que su nueva organización se destinará a proyectos que son "de muy alto valor y de naturaleza global y que brindan un gran beneficio a los indios y no indios". Mencionó la investigación y el desarrollo de vacunas, enfoques innovadores para filtración y ventilación del aire y más. Dijo que dará pronto más información.

I've cofounded a new org (Balvi) to direct these funds, which is in a better position to make these bets which will are very-high-value and global in nature and bring great benefit to Indians and non-Indians. You can follow funds at this address:https://t.co/mvmSSGPLmI — vitalik.eth (@VitalikButerin) January 28, 2022