¿Por qué los CryptoPunk embolsan cifras millonarias y son los más buscados?

Los CryptoPunk son uno de los mayores exponentes del universo NFT y se comercializan por sumas millonarias. Claves para ser los más requeridos

Los NFT parecen empezar a dominar un mercado millonario. Uno de los casos más recientes es el de CiberPunk #5822, vendido el sábado por 8.000 ethereum, o lo que es igual a 20,3 millones de euros.

Aunque no es la obra NFT más cara vendida hasta la fecha sí que es la obra de la colección CryptoPunk más cara hasta el momento. La obra que es más cara es del artista Beeple con su obra Los primeros 5.000 dìas.

Ciberpunk, lo más codiciados

El Cryptopunk #7523 fue subastado por Sotheby's por 10,4 millones de euros, mientras que otra creación de esta colección (el Cryptopunk #3100) se vendió hace 11 meses por 4.200 ethereum. Días atrás, el Cryptopunk #5577 también se vendió por 2.501 ethereum (6,8 millones de euros).

Existen 10.000 NFT diferentes de estos Crytopunks (3.840 versiones femeninas y 6.039 masculinas), cada uno con diferentes atributos. Una colección que en 2022 ya acumula u$s2.570 millones en volumen de ventas.

Qué es un NFT

Las siglas corresponden a "Token No Fungible". Es decir, a diferencia de cada DAI, que siempre vale un dólar, cada NFT vale lo que el mercado indique que está dispuesto a pagar. Por eso son "no fungibles".

En otras palabras, no es posible intercambiarlos (o gastarlos) por un bien de otra índole y de valor económico equiparable. Por el contrario, los NFT:

Guardan información en la red (blockchain)

Representan un bien único e irrepetible (por ejemplo, el primer tuit de Elon Musk)

Puede ser un archivo digital que contiene un texto original, audio, imágenes o un video

Ignacio Giménez, especialista de Lemon Cash, asegura a iProUP que los NFT son la última tendencia cripto. Los describe como un "activo digital único –del mundo virtual o del físico– con información contenida sobre tecnología blockchain".

En este sentido, Maximiliano Hinz, Latam Operations Director de Binance, detalla a iProUP que es la nueva forma de certificar que alguien es dueño de una obra. "Hasta hoy, la propiedad debía estar inscripta, pero gracias a los NFT podemos respaldar nuestra propiedad de algo", remarca.

Emiliano Limia, Press Officer de Buenbit, asegura a iProUP: "La idea de fungibilidad refiere a que una cosa puede ser replicada, tiene exactamente el mismo valor y la podemos intercambiar. Pero un NFT es totalmente distinto: cada uno tiene características únicas y representa algo diferente".

José Delbo, el ilustrador argentino que la está "rompiendo" con sus NFT basados en los superhéroes de DC Comics

"Es opuesto al caso del Bitcoin, en el que cada token es igual al otro y valen lo mismo –aporta a iProUP Manuel Beaudroit, CEO de la billetera virtual Belo–, los NTF no pueden ser divididos. Puedo pintar un cuadro y representarlo en un token no fungible, el cual pasa a ser un derivado de esa obra. Y me permite venderlo después".

Matías Bari, cofundador de la exchange SatoshiTango, acerca un ejemplo sobre esta tendencia: "Ahora la FIFA puede enviar una entrada para el Mundial y la podés guardar en tu wallet. Sabés que es original. En cambio, si tenías un ticket en formato PDF y alguien lo usaba antes, ya no servía".

"Con los NTF sabés que conservás algo original. Por eso este tipo de aplicación es el futuro. El objetivo por el que fueron creados es para experimentar la 'escasez digital': registrar en redes blockchain un bien que es único y no puede ser reemplazardo", remata Limia.