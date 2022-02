La cifra de bitcoins minados por este pool desde su creación sorprende al mercado

Con más de 15.000 usuarios, principalmente pequeños mineros individuales, forman parte del creciente ecosistema Braiins (Slush Pool)

Todas las cosas tienen sus humildes comienzos; en 2010, se creó el primer proyecto de minería de Bitcoin (BTC) en Praga, Chequia, y se llamó simplemente Bitcoin.cz. Poco después, su fundador, Mark "Slush" Palatinus, decidió pasar a otras empresas, como la creación de la primera billetera física de criptomonedas del mundo, Trezor. Como resultado, Braiins, una empresa que se dedica al desarrollo y la investigación de Linux integrado, se hizo cargo del pool de minería y lo rebautizó en consecuencia.

Avanzamos rápidamente a la actualidad, Braiins (Slush Pool) ha crecido hasta convertirse en uno de los mayores pools de minería de Bitcoin. Ahora hay más de 15.000 usuarios en el espacio, y su tasa de hash total representa entre el 5 y 8% de la de la red global de Bitcoin. La empresa obtiene el 100% de sus ingresos a través de BTC y cobra una comisión de entre el 2% y el 2.5% de su firmware de minería. Kristian Csepcsar, director de marketing de Braiins, explicó por qué los entusiastas de las criptomonedas siguen eligiendo el pool de minería más antiguo del mundo después de todos estos años, a pesar de que hay tantos competidores disponibles.

Desde sus comienzos la empresa de minería de criptomonedas ha minado más de 1 millón de bitcoins

Uno de los primeros aspectos que se debatieron fue por qué el firmware es tan crítico en el proceso, a lo que Csepcsar puso el ejemplo del equilibrio de la red en Texas. Explicó: "Se enciende la máquina minera cuando hay mucha electricidad en la red, pero es posible que haya que apagarlas en milésimas de segundo cuando la demanda de los hogares es alta".

Pero no es sólo el aspecto tecnológico lo que atrae a los nuevos mineros al pool minero de Braiins. También se trata de la ética de la empresa. "Otros pools de minería quieren apoyar tantas bifurcaciones de Bitcoin y altcoins como sea posible porque es sólo un negocio para ellos", dijo Csepcsar. "Pero nosotros no nos dedicamos a eso; durante la bifurcación de Bitcoin Cash (BCH) en 2017, decidimos mantenernos fieles a nuestra visión central y no expandir nuestro pool de minería a BCH porque era solo una moda".

Kristian Csepcsar en la sede de Braiins | Fuente: Kristian Csepcsar

Y fiel a sus palabras, ahora Braiins no mina ninguna otra moneda digital que no sea BTC. En contra de la creencia popular, Braiins no está sentado sobre una enorme pila de dinero digital como cabría esperar. Csepcsar lo explica: "Nadie esperaba que Bitcoin tuviera éxito tan rápidamente. Así que al principio vendíamos mucho más [cuando el precio era muy bajo] para financiar las operaciones. Además, al principio hubo un hackeo del servicio en la nube que supuso el robo de 3.000 BTC. Así que no estamos sentados sobre una riqueza del nivel de Satoshi".

A la pregunta de cómo se mantiene fuerte la empresa en los mercados bajistas, cuando el precio de las monedas digitales puede caer a menudo entre un 70% y un 80% en un periodo de tiempo muy corto, Csepcsar respondió: "Lo bueno es que empezamos pronto. Todos los cofundadores estaban ya lo suficientemente avanzados en sus carreras como para tener dinero de su anterior trabajo en grandes empresas tecnológicas. Somos bitcoiners y no creemos en que los números suban siempre. Siempre va a haber caídas. Y por eso nos preparamos para ello".

Además, Braiins es ferozmente independiente, ya que nunca ha aceptado dinero de capitalistas de riesgo o inversores externos. Algunos entusiastas de las criptomonedas argumentarían que es necesario que las instituciones centralizadas, como los reguladores de seguridad, intervengan y regulen la volatilidad de las monedas digitales, para que tanto los inversores como las empresas puedan planificar un crecimiento lento y constante (aunque controlado). Pero no Csepcsar, como dijo a Cointelegraph: "Imagínese que negociáramos Bitcoin igual que el NASDAQ, ocho horas al día, de lunes a viernes, en lugar de 24 horas al día. Bitcoin está creciendo rápidamente como una tecnología exponencial, y queremos que siga siendo así. Las restricciones hacen que todo sea más lento y menos eficiente".