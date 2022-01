Un gigante de las tarjetas de crédito permitirá canjear puntos por criptos: cómo funcionará el sistema

Las empresas del sector buscan adentrarse al mundo cripto con novedosos servicios para competir contra las firmas natas del rubro

El auge de las criptomonedas no tiene techo a la vista, un ecosistema que floreció el año pasado y aún luce en constante crecimiento. Así, las variantes para invertir, ahorrar y ahora comprar productos y servicios se multiplican.

Basta con ver los números: el primero de enero del 2021, la capitalización de mercado total era de u$s766.678 millones y, un año más tarde, este valor se triplicó y alcanzó los u$s2.37 billones.

En ese período fueron varios los actores de renombre en el mundo de las finanzas que se sumaron al ecosistema. Paypal, Visa, Mastercard, son solo alguno de ellos. Ahora, otro gigante busca ponerse a su altura.

Visa y Mastercard, dos de los gigantes financieros que se sumaron a la ola cripto en 2021

Se trata de American Express, la cual esta evaluando lanzar un sistema de canje de puntos por criptomonedas, aunque la empresa no planea emitir una tarjeta de crédito vinculada a estas divisas por el momento.

En una entrevista del martes con Yahoo! Finance, el director ejecutivo de Amex, Stephen Squeri, aseguró que los titulares de tarjetas de crédito "probablemente no verán una tarjeta criptovinculada de Amex en el corto plazo".

Sin embargo, la compañía ya estaba involucrada en el empleo de tarjetas para stablecoins anteriormente y se encargó de monitorear los desarrollos de monedas digitales del banco central (CBDC) del gobierno de los Estados Unidos.

El CEO indicó que consideraba a las principales criptodivisas como Bitcoin (BTC) "más una clase de activo como el oro", pero no cree que faciliten los pagos de la misma manera que las tarjetas de crédito dada la volatilidad de su inercia.

American Express esta evaluando lanzar un sistema de canje de puntos por criptomonedas

"No tienes el servicio con [criptomonedas], no tienes los derechos de disputa con ellas, no estás obteniendo recompensas y no estás otorgando crédito", explicó Squeri. "Todos esos valores que ocurren dentro de una tarjeta de crédito no se ajustan a las criptomonedas", agregó.

Y analizó que su grupo se encuentra evaluando otras vías: "Estamos explorando otras formas, potencialmente, de canjear los puntos de recompensa de tu membresía, pero no creo que veas una tarjeta American Express vinculada a una criptomoneda en el corto plazo".

Competidores

En lo que respecta a brindar beneficios servicios ligados a los criptoactivos y acuerdos con empresas del rubro, Visa y Mastercard estan por delante de Amex.

Luego de que Mastercard anunciara que gestionará criptomonedas de forma directa en su red, Visa contragolpeó con una movida que muestra la fuerte apuesta de los gigantes financieros a las divisas virtuales.

Así, el principal jugador del mercado de tarjetas comunicó en diciembre pasado la formación de una nueva unidad de consultoría enfocada en criptoactivos que ayudará a sus clientes a aprovechar estos nuevos instrumentos.

Esta unidad formará parte de su división de consultoría y análisis, que ofrece servicios de asesoramiento sobre pagos. Según Nikola Plecas, líder de criptomonedas en Visa Europa, la compañía ofrecerá un amplio abanico de servicios: desde examinar el impacto de las principales tendencias hasta delinear las mejores estrategias para entrar en el mercado.

VISA anunció la formación de una nueva unidad de consultoría enfocada en criptoactivos que ayudará a sus clientes a aprovechar estos instrumentos

"El foco que venimos observando desde hace tiempo y que viene de nuestros clientes es cuál es realmente el impacto que estamos analizando en cripto que puede influir en los negocios de todos los días", remarcó el ejecutivo.

Si bien Visa ya venía ofreciendo este tipo de servicios a las compañías interesadas en divisas digitales, ahora lo formalizó en una nueva división como respuesta a la creciente demanda de sus clientes.

La decisión además se sustenta en un exhaustivo sondeo realizado a más de 6.000 ejecutivos financieros con poder de decisión de ocho mercados, que arrojó:

El 94% reconoció saber qué son las criptomonedas

Un tercio de ellos tiene o utiliza estos instrumentos

El 62% reconoció que su uso creció en el último año

Además, la compañía es también un jugador activo en el sector, ofreciendo diversos tipos de servicios a billeteras y exchanges, como la tarjeta prepaga que ofrece con la firma argentina Lemon Cash.

Pero también ha invertido fuertemente en diversas startups –como la plataforma CryptoPunk NFT– y trabaja con más de 60 plataformas de divisas virtuales de todo el planeta.

Lado de Mastercard

Mastercard también dio un nuevo paso en la evolución hacia las divisas digitales. Raj Dhamodharan, vicepresidente ejecutivo de Activos Digitales, Productos Blockchain y Asociaciones de la firma, anunció a fines de 2021 que próximamente aceptarán criptomonedas directamente en su red.

"Nos estamos preparando para el futuro de las criptomonedas y los pagos anunciando que este año Mastercard empezará a admitir criptomonedas selectas directamente en nuestra red. Este es un gran cambio que requerirá mucho trabajo. Seremos muy detallistas a la hora de decidir qué activos apoyamos, basándonos en nuestros principios sobre las monedas digitales, los que se centran en la protección del consumidor y el cumplimiento de la normativa", señaló.

Y completó: "Nuestra filosofía sobre las criptomonedas es sencilla: se trata de elegir. Mastercard no está aquí para recomendarte que empieces a usar criptomonedas; estamos aquí para permitir que clientes, comerciantes y empresas muevan el valor digital – tradicional o cripto – como quieran. Debería ser tu elección, es tu dinero".

"Este trabajo creará muchas más posibilidades para los compradores y comerciantes, permitiéndoles realizar transacciones con una forma de pago totalmente nueva. Este cambio puede acercar a los comerciantes a nuevos clientes que ya acuden en masa a los activos digitales, así como también ayudar a los vendedores a generar fidelidad entre los clientes existentes que desean esta opción adicional. Ahora los clientes podrán ahorrar, guardar y enviar dinero de nuevas formas", señaló el ejecutivo.

Sin embargo, Dhamodharan aclaró que no se usarán todas las divisas digitales, sino aquellas que mejor se adapten su operación y le permitan cumplir normativas sobre conozca a su cliente (KyC) y regulaciones de cada país. Por lo tanto, las que tienen más chances de "subirse al ecosistema" son las monedas estables (stablecoins) que fijan su cotización 1:1 con divisas fiduciarias como el dólar.

"Aunque las stablecoins están más reguladas y son más fiables actualmente que en el pasado, muchos de los cientos de activos digitales en circulación todavía tienen que reforzar sus medidas de cumplimiento, por lo que no cumplirán nuestros requisitos. Esperamos que los consumidores y el ecosistema en su conjunto empiecen a agruparse en torno a los criptoactivos que ofrecen fiabilidad y seguridad. Son esas mismas stablecoins las que esperamos incorporar a nuestra red", completa.

Mastercard anunció que próximamente aceptarán criptomonedas directamente en la red

No se trata de un hecho aislado. Hace un mes, Mastercard presentó una nueva tarjeta de pagos que permite convertir instantáneamente criptomonedas en dinero tradicional. La herramienta estará disponible en una primera instancia en la región conocida como "Asia-Pacífico", gracias a una alianza firmada por la compañía con las firmas Amber Group y Bitkub, en Tailandia, y CoinJar en Australia.

De esta manera Mastercard trabajará en conjunto con estas empresas líderes en el segmento de servicios de compra y cambio de criptodivisas en sus respectivos mercados nacionales.

"Mastercard está ampliando las posibilidades que brindan las criptodivisas, para darle a la gente aún más opciones y flexibilidad en la forma de pagar", manifestó Rama Sridhar, vicepresidenta ejecutiva de la compañía para asociaciones digitales y emergentes y nuevos flujos de pago en la región de Asia-Pacífico.