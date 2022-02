Mercado Pago, Ualá y otras billeteras, "furiosas" tras la medida del Banco Central: ¿ahora todo será más caro?

La autoridad monetaria determinó que las billeteras tengan sus fondos encajados al 100%, quitándoles un ingreso importante. Cómo repercutirá en el usuario

La Argentina es el reflejo de la famosa frase "una de cal y otra de arena", debido a las constantes contradicciones que se pueden encontrar en diversas áreas, sobre todo, en el plano económico.

Es que mientras se implementan medidas para colocar al país a la altura del primer mundo, como ocurrió con la llegada de Transferencias 3.0, inmediatamente aparece una reglamentación que no hace más que poner "palos en la rueda".

Uno de los últimos ecosistemas en vivir en carne propia este tipo de situaciones es el de las billeteras digitales que, por decisión del Banco Central, deberán tener los fondos de usuarios atados a un encaje del 100%. Es decir, no pueden depositarlos en cuentas bancarias para así obtener una rentabilidad.

Esta medida golpea a uno de los sectores que más creció en pandemia (se estima que ya hay más de 8 millones de usuarios), al afectar una de las fuentes de ingreso de 30 firmas que prestan este servicio.

En efecto, para brindar servicios basados en la simplicidad y practicidad (permiten pagar y recibir dinero, abonar impuestos, gestionar un préstamo personal e incluso invertir en un fondo común), estas compañías tienen dos formas de captar ahorros:

Cuenta de inversión: los fondos que recaudan los invierten y distribuyen parte de la rentabilidad entre sus ahorristas

Cuentas transaccionales: los usuarios cargan las billeteras para abonar. El dinero debe estar depositado en bancos para seguridad de los clientes

Pero la medida del BCRA afecta a esta última porque deja encajado los fondos de los ahorristas. "Estas cuentas son de tipo transaccional y lo dispuesto fortalece ese rol y favorece la expansión de los medios de pago digitales, otorgando mayor transparencia y seguridad. La medida no alcanza a las cuentas de inversión que habilitan y permiten a los ahorristas obtener una rentabilidad", indicó el Central en un comunicado.

La respuesta de las firmas afectadas

La Cámara Argentina de Fintech salió al ruedo para expresar su preocupación ante una iniciativa que, aseguran, impactará sobre muchas empresas, en su gran mayoría pequeñas y medianas. Y añade que también se verá reflejada en la merma en la creación de puestos de trabajo en un sector que ha sido un importante generador de empleo en el país.

Santiago Mora, socio de GPG Advisory Partners y director de cursos sobre fintech y criptoactivos en UBA, UdeSA y Di Tella, indica a iProUP que la medida del BCRA genera un grave perjuicio a los Proveedores de Servicios de Pago (PSP), ya que priva a los que ofrecen cuentas a través de billeteras digitales o tarjetas prepagas, de una importante fuente de ingreso.

"Además, si para los bancos las cuentas de los PSP no representan ingreso alguno –por no poder utilizar dichos fondos para dar préstamos–, puede perfectamente suceder que estos tomen la decisión de empezar a cobrar costos que antes no aplicaban o, incluso, que decidan no tomar a los Proveedores de Servicios de Pago como clientes", advierte el especialista.

Ignacio Carballo, director del Ecosistema Fintech de la UCA, coincide y agrega a iProUP que "les corta una fuente de ingresos porque los bancos les daban a la fintech una rentabilidad por tener los fondos en su institución".

Según los expertos, la medida podría ralentizar la innovación y la inclusión financiera

El experto remarca que para las compañías que componen el ecosistema de proveedores de servicios de pago y brindan el servicio de Cuenta Virtual Única (CVU) en la Argentina, su modelo de negocio se desarrolló de manera súper acelerada, dinamizando no solamente la oferta de servicios financieros, sino también la gratuidad de estos.

"Esto es muy importante, porque el grueso de las billeteras virtuales ofrece plásticos y servicios, todo absolutamente gratis. Antes de la normativa, estas plataformas podían, de una manera u otra, generar una afluencia de dinero a través del levantamiento de fondos de los clientes", explica Carballo.

"Nunca terminó de ser el modelo de negocio. Las compañías no tienen como principal objetivo generar dinero por eso pero, sin dudas, en un ecosistema donde el punto de equilibrio generalmente se alcanza a los tres o cuatro años -si se alcanza-, es una ayuda importante para reducir los costos de inversión que implica la gratuidad para sumar usuarios", subraya Carballo.

¿Cómo afectará a los usuarios la medida?

Santiago Mora vaticina que la nueva disposición del Banco Central definitivamente va a tener consecuencias en el modelo de negocio. "Impactará en su viabilidad, en la posibilidad de que siga creciendo al ritmo que lo estuvo haciendo en el último tiempo y en las inversiones que estas empresas podían recibir", lamenta el especialista de GPG Advisory Partners.

El experto predice que esta directiva por parte del regulador definitivamente derivará en una baja en la calidad de los servicios. Por ello, los clientes de las billeteras digitales podrían percibir en el corto plazo:

Merma en innovación

Menos servicios y/o prestaciones más caras

Depreciación en la adopción de pagos digitales, formalización de la economía e inclusión financiera

"Asimismo, esto posiblemente genere que muchos PSP (en su mayoría, MiPyMEs) no puedan seguir operando, perdiéndose muchos puestos de trabajo en una industria que venía mostrando muy buenos números últimamente", alerta en coincidencia con el oscuro pronóstico lanzado por la Cámara Argentina de Fintech.

La Cámara Fintech cuestionó la decisión que afecta a 25 millones de usuarios

Carballo agrega que, "si bien el ecosistema está conformado por compañías de diferentes tamaños y con menor o mayor diversificación, las grandes sentirán menos el impacto de la medida que las más pequeñas, que solamente compiten en el mundo de las billeteras digitales, sin dar otros servicios".

Pero aquellas fintechs que no ampliaron sus plataformas y se prepararon para dar créditos, adquirencia (pagos con diversas tarjetas), herramientas de inversión (como los FCI Money Market), seguros o Marketplace, tenían ese inflow como un ingreso clave para aliviar sus cuentas.

"Mercado Libre puede ajustar su estrategia en otras economías. Pero es posible que en el ecosistema se den aumentos para cubrir la pérdida de este ingreso con fondos nuevos", dice Carballo.

Lo que viene

"Nos tomó por sorpresa, aunque cada vez nos sorprende menos", resume a iProUP el ejecutivo de una importante fintech para graficar el humor del sector. Otros voceros de diferentes compañías líderes consultados por este medio prefirieron alinearse a las declaraciones realizadas por la Cámara Argentina de Fintech y no brindar opiniones particulares.

La billetera más perjudicada de todas es Mercado Pago, con cerca de seis millones de usuarios, que por la decisión del Central perdería unos u$s50.000 millones anuales, según calculó la firma de auditoría Nau Securities. De hecho, el unicornio presentó un recurso judicial contra la medida.

Por tal motivo, el unicornio creado por Marcos Galperin presentó un recurso administrativo ante el BCRA señalando que se trata de una discriminación contra la industria Fintech. "Claramente, los bancos recibían los depósitos, estos se daban vuelta y hacían pases con las LELIQ", desliza a este medio una fuente cercana al Gobierno.

Para Carballo, "el motivo de la medida no está del todo claro. Se entiende en un marco más integral del Central, en el que busca reducir el pago de interés que le generan las LELIQ. Entonces se la agarró con estos fondos".

Al momento de proponer alternativas, Carballo destaca los casos de Brasil y Chile, donde a las fintechs se les permite comprar letras y bonos del Tesoro. "Pero el sistema como era hasta diciembre pasado estaba muy bien porque no generaba un riesgo sistémico en particular, porque la plata ya estaba en el banco", concluye el especialista de la UCA.