Vida de película: ¿Quién es el multimillonario cripto más rico del mundo?

La tendencia alcista registrada por el mercado de las criptomonedas en el último año produjo que el patrimonio de algunos grandes inversores del espacio también se incremente. Como resultado, se formó un nuevo grupo de multimillonarios que empiezan a competir en las grandes ligas de las personas más adineradas del mundo.

Uno de ellos, quizá el más renombrado a lo largo de 2021, es Changpeng Zhao, CEO de Binance, que fue confirmado como el multimillonario cripto más rico con un patrimonio neto estimado de u$s96.000 millones.

En una lista elaborada por Bloomberg, CZ encabeza la misma de los magnates del sector, al tiempo que ocupa el undécimo lugar entre las personas más adineradas del planeta, gracias a la fortuna acaparada a través de su empresa Binance, considerado como el mayor exchange de criptomonedas en términos de volumen de operaciones.

El empresario del rubro cripto superó, por ejemplo, al multimillonario más rico de Asia, Mukesh Ambani. Sin embargo, para este caso particular, Bloomberg no tomó en cuenta sus tenencias personales de criptodivisas, como Bitcoin (BTC) y los tokens internos de la firma liderada por CZ, Binance Coin (BNB).

Conocido el listado, Zhao expresó en su cuenta personal de Twitter que no se preocupa por los rankings, sino en cuantas personas es capaz de ayudar:

Don't worry about rankings. Focus on how many people you can help. — CZ ???? Binance (@cz_binance) January 10, 2022