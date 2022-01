¿Querés poder generar bitcoin mientras creas contenido?: entonces esta solución es para vos

Lightning.video, una plataforma que permite a los creadores de contenido monetizar sus videos a través de pagos en bitcoin (BTC), ha permitido generar a sus usuarios más de 600 mil sat desde su lanzamiento.

La plataforma fue oficialmente lanzada en noviembre del 2021, de forma bastante modesta, ya que el anuncio se hizo a través del portal oficial de Twitter de Lightning.video. Desde entonces, más creadores de contenido han ido subiendo sus creaciones a la plataforma, lo que les ha permitido generar BTC con pagos inmediatos a través de la red Lightning.

Según la recopilación su creador, publicada en un mensaje en Twitter, los ingresos de los creadores de contenido han superado los u$s 250, con base en el precio actual del bitcoin. Esto en apenas 2 meses desde su lanzamiento.

It's been two months since we launched a little MVP called https://t.co/Y8JqwMnNOj ⚡️Creators have since earned over 600k sats of KYC-Free #Bitcoin ???? between tips, paid comments and paywalls. THIS IS THE WAY.Stealthy feature & fix merges regularly, Svelte App soon ™️ pic.twitter.com/X2JgyBQXhL — Shocknet ⚡ (@ShockBTC) January 6, 2022