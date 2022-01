¿Tiemblan Tesla y Apple?: este gigante tecnológico se suma al negocio de los autos eléctricos

Sony decidió entrar con todo en el mercado de autos eléctricos . Fue el propio Kenichiro Yoshida, CEO de la compañía, el que anunció durante su presentación en CES 2022 la creación de Sony Mobility, la empresa que comenzará a comercializar los modelos sedán y SUV de Vision-S.

"La emoción que recibimos después de mostrar el Vision-S realmente nos animó a considerar más a fondo cómo podemos aportar creatividad y tecnología para cambiar la experiencia de moverse de un lugar a otro", dijo el ejecutivo antes de mostrar su nueva SUV.

Si bien la tecnológica japonesa ya había mostrado un prototipo con sistema de conducción autónoma en la edición del año pasado de CES su desarrollo había quedado en el limbo hasta ahora.

El foco de Sony será la seguridad y para ello anunció que el vehículo tendrá 40 sensores dentro y fuera. Además, contará con conectividad de red 5G y su cabina dotará de personalización a cada pasajero. En este sentido, la empresa destacó que el entretenimiento al interior será fundamental.

Además de Tesla, varias compañías en China han generado desarrollos en torno a los vehículos eléctricos y si bien la industria lleva esperando un anuncio por parte de Apple, con esta presentación la tecnológica japonesa muestra que sus planes son más que serios.

Además de su foco en los autos eléctricos Sony también anunció su nuevo sistema de Realidad Virtual para PlayStation 5 denominado PlayStation VR2. En la misma presentación mostró el PlayStation VR2 Sense.

Revealing Horizon Call of the Mountain, a new story for PlayStation VR2 from @Guerrilla and @FirespriteGames. First details: https://t.co/p3nAWH5G4E pic.twitter.com/AK53DtY72t — PlayStation (@PlayStation) January 5, 2022