La pelea ya no es sólo por precios, sino por el tiempo: supermercados lanzan más servicios para que no hagas cola

Las cadenas combinan el uso de la inteligencia artificial, machine learning y analitics para eficientizar sus operaciones y atraer clientes

Al igual que sucede en muchas industrias, el retail local comienza a recorrer el camino de la automatización en sus procesos para agilizar y facilitar sus ventas y, por ende, mejorar sus resultados financieros.

Eh este marco, el supermercadismo argentino se encuentra en pleno proceso de adopción de nuevas herramientas para optimizar su funcionamiento.

Los consumidores disponen cada vez de menos tiempo para permanecer dentro de un comercio, por lo que la necesidad de realizar una compra rápida y eficiente es una de las mayores demandas.

De hecho, desde Defensa del Consumidor señalan que los supermercados ocupan el tercer lugar en el ranking de quejas, detrás de bancos y empresas de comunicaciones, en gran medida producto de las extensas filas que se forman en las cajas.

En este contexto, las grandes cadenas se ven obligadas a incorporar nuevas tecnologías y a redefinir algunos aspectos de su negocio para poder subsistir. Machine learning, inteligencia artificial, automatización y poder de cómputo son alunas de las palabras que van adquiriendo día a día mayor protagonismo.

Es que el modelo de Amazon Go llegó para redefinir el rumbo y se convirtió en el horizonte de muchos operadores del sector.

Combina sistemas de aprendizaje automático, visión computacional e inteligencia artificial. Todas estas herramientas confluyen en un comercio con múltiples cámaras y sensores que identifican a cada cliente y los productos que selecciona.

El mecanismo es simple: al entrar al local, el individuo debe pasar su teléfono móvil por un escáner de código QR que lo identificará. De ahí en más, todo es tan simple como elegir un producto y llevarlo a la bolsa.

Cada uno de los artículos será cargado al medio de pago relacionado a la app Just Walk Out, por lo que no se deberá pasar por ninguna caja de pago. Sin dudas, llegó para revolucionar el sector.

La otra batalla

Si bien la Argentina se encuentra en la media de la región con respecto a la adopción de este tipo de soluciones, el Índice de Preparación para la Automatización que elabora The Economist señala que el país ocupa el puesto 17 en el ranking general (entre 25 naciones) en cuanto a su capacidad para integrar fluidamente la automatización inteligente en su economía.

A la cabeza se encuentra Walmart, que desde hace tiempo comenzó a incursionar a nivel local en distintas herramientas tecnológicas para eficientizar su operación.

Una de las principales implementaciones en sus puntos de venta es el sistema de cajas híbridas. Concretamente, se trata de puestos donde el cliente no solo escanea el producto sino que él mismo se encarga de abonar.



A ello, se suman las cajas de auto-escaneado de artículos, en los que una asistente ayuda a finalizar la compra. Esta solución también se extiende a los locales de Changomás, integrante de la cadena.

"El objetivo es evitar que quien quiera hacer una compra chica, de reposición, tenga que esperar en la misma fila con quien hace una compra quincenal o mensual", dicen desde Walmart a iProUP.

Puertas adentro, la compañía también ha implementado soluciones que hacen que la operatividad cotidiana se agilice. Los gerentes de todas las sucursales disponen de cinco apps de uso obligatorio en sus celulares. La función de cada una es:

1) Monitorear las ventas en tiempo real

2) Reconocer el trabajo de su gente y otros equipos de Casa Central

3) Revisar los descuentos y la venta en cada sucursal

4) Registrar de las operaciones por hora, por formato y período

5) Permitir que toda la compañía pueda interactuar en tiempo real con cualquier soporte (Intranet)

Te puede interesar En Noruega, adiós al dinero físico: una ciudad inteligente adopta una moneda virtual como único medio de intercambio reconocido

A nivel infraestructura, los 31 hipermercados Walmart cuentan con equipos de gestión con sistema Android y aplicaciones móviles para la gestión de mercadería en el piso de venta y backroom.

n, góy Asimismo dispone de dispositivos Personal Digital Assistant PDA que facilitan el proceso de retiro en tienda para el armado de pedidos de ecommerce automatizando el proceso eficientizando la reposici mejorando la cobertura de faltantes de ndola el control del inventario

Por su parte, Jumbo, del grupo Cencosud, ha implementado desde cajas de autocobro en sucursales hasta balanzas de autoservicio, que permiten tener control total a los clientes sobre sus compras.

comparable con el sistema de Amazon Go.

En Argentina, en tanto, lanzó la app "Compra Fácil", que pemite que el cliente escanee los productos (hasta un máximo de 20) a medida que los va colocando en el changuito y genera un código QR que luego es presentado en la caja y habilita el pago directo.

También posibilita el armado de listas de compras para que el usuario no se olvide de ningún artículo y pueda consultar los precios antes de incluirlos en el carrito.

La sofistificación del e-commerce

En la Argentina, la implementación de herramientas de análisis de datos comenzó a utilizarse para predecir el comportamiento de los usuarios, hacer que su experiencia de compra sea más amena y rápida e incluir sugerencias de productos según sus gustos y necesidades.

Entre los pioneros se encuentra Coto Digital, que hoy cuenta con 16 sucursales virtuales que atienden a 100.000 clientes activos y completan 80.000 pedidos por mes.

El nivel de transacciones es tal que actualmente se está trabajando en un centro robotizado para abastecer a las sucursales virtuales, lo que posibilitará unificar el surtido, dar una respuesta más integral y, en definitiva, reducir tiempos.

En sus tiendas físicas utilizan un sistema de category managment por el cual los responsables de las góndolas poseen un PDA que en tiempo real les indica qué productos son indispensables reponer.

Te puede interesar El gigante del eCommerce japonés Rakuten suma dinero virtual a su plataforma

Según rentabilidad y volumen de ventas, el sistema analiza cuáles son los artículos claves para incluir en cualquiera de las 38.000 góndolas que posee Coto.

"La utilización de datos analíticos da previsibilidad al funcionamiento de un comercio. Hoy, una parte importante del negocio es evitar la merma de productos. Herramientas de este tipo permiten prever la falta de stock, tomar decisiones y evaluar variables de riesgo", detalla Hernán Serra, especialista de preventas de Oracle.

Sin embargo, la clave para esta industria reside en las ofertas personalizables, algo en lo que Coto trabaja para sus clientes de Coto Comunidad y que otros comenzaron a transitar hace un tiempo.

Uno de esos casos es el de DÍA, que usa las herramientas digitales para brindar una nueva experiencia de compra. Para eso, la App ClubDIA y la tienda virtual DIA online resultan claves en su negocio.

La aplicación fue lanzada en marzo de 2018 y desarrollada para sumar ahorros a los que ofrece esta cadena y, al mismo tiempo, simplificar la forma de comprar.

"Es un medio de implementación del programa de fidelización ClubDIA: con más de 3.700.000 de socios, es el más importante del país por cantidad de clientes activos", explican directivos de la firma.

En este sentido, desde DIA Argentina afirman que utilizan las analíticas para asignar a cada cliente rebajas relevantes en base en su historial de compras.

En la aplicación, los clientes cuentan con la Tarjeta y también los cupones de descuentos. Además, posee un sistema GPS que permite encontrar la tienda más cercana, leer los folletos de cada una de ellas, obtener la notificación de ofertas y un cálculo de lo ahorrado.

"Esta innovación nos permitió rejuvenecer el target de clientes: más del 50% tiene entre 25 y 44 años; mientras que un 30% se encuentra en el rango etario de los 25 a 34 años y un 25% en edades de entre 35 y 44", detallan los directivos a iProUP.

La otra apuesta para simplificar los procesos de compra reside en su canal online, que permite desde cualquier dispositivo y lugar adquirir los artículos de la tienda en el hogar o bien retirarlo personalmente en sus puntos pickup.

También resaltan el reciente acuerdo con Mercadoni, la plataforma online de compras de supermercado a domicilio que le posibilita ampliar considerablemente su base de clientes.

La utilización de la tecnología será sin dudas el camino que deberán tomar las empresas para continuar siendo competitivas.

"En el mercado hay soluciones muy amplias para llegar a tener una base autónoma. Para eso es necesario contar una arquitectura de infraestructura que combine varias soluciones de la manera más rápida y segura para cada organización", concluye.