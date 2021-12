Argentina o Brasil: ¿qué país gana la pulseada por las criptomonedas?

Brasil, una gran mercado para las cripto

Criptomonedas en la Argentina: ¿cómo funcionan?

Las criptomonedas cuentan con diversas características diferenciadoras respecto a los sistemas tradicionales: no están reguladas ni controladas por ninguna institución y no requieren de intermediaros en las transacciones. Se usa una base de datos descentralizada, blockchain o registro contable compartido, para el control de estas transacciones.

Estos activos digitales, a los cuales se puede acceder desde la Argentina o cualquier país del mundo, no tienen la consideración de un medio de pago tradicional, no cuentan con el respaldo de un banco central u otras autoridades y no están cubiertas por mecanismos de protección al cliente.

En cuanto a la operativa, es muy importante recordar que una vez que se realiza la transacción, es decir, cuando se compra o vende el activo digital, no es posible cancelar la operación porque el blockchain es un registro que no permite borrar datos. Para "revertir" una transacción con las criptomonedas desde Argentina es necesario ejecutar la contraria, indica iProfesional.

Ya que no están disponibles de forma física, hay que recurrir a un servicio de monedero digital que no está regulados para almacenarlas.

¿Cuántos tipos de monederos digitales existen?

Un monedero digital o wallet es, en realidad, un software o aplicación donde es posible almacenar, enviar y recibir criptomonedas desde la Argentina. Lo cierto es que a diferencia de un monedero de dinero físico, lo que realmente se almacena son las claves que nos dan la propiedad y derecho sobre las monedas digitales y nos permiten operar con ellas.

Dicho de otra forma, basta con conocer las claves para poder transferir las criptomonedas desde Argentina, y la pérdida o robo de las claves puede suponer la pérdida de estos activos digitales, sin posibilidad de recuperarlas.

Hay dos tipos de monederos: los calientes y los fríos. La diferencia entre ambos es que los primeros están conectados a Internet, y los segundos no.

Así, dentro de los monederos calientes los web, móviles y los de escritorio, este último, solo en el caso de que la computadora esté conectada a Internet.

Por el contrario, dentro de los monederos fríos para criptomonedas existen los hardware y los de papel, que es simplemente la impresión en papel de la clave privada. Estos servicios de custodia no están regulados ni supervisados.

El minado de criptomonedas Argentina es una actividad en crecimiento en el país.

Criptomonedas: ¿cómo se determina el valor?

El valor de las criptomonedas varía en función de la oferta, de la demanda y del compromiso de los usuarios. Este valor se forma en ausencia de mecanismos eficaces que impidan su manipulación, como los presentes en los mercados regulados de valores. En muchas ocasiones los precios se forman también sin información pública que los respalde.

Blockchain

Las criptomonedas funcionan mediante el registro contable compartido o blockchain. Esta tecnología les aporta un elevado sistema de seguridad con capacidad para evitar, por ejemplo, que un mismo activo digital se pueda transferir en dos ocasiones o que sea falsificado.

La tecnología blockchain funciona como un gran libro de contabilidad donde se pueden registrar y almacenar cantidades ingentes de información. Toda ella está compartida en la red y protegida de tal forma que todos los datos que alberga no se pueden alterar ni eliminar.

¿Qué significa minar?

Este concepto hace referencia al proceso necesario para validar las operaciones que se llevan a cabo mediante este tipo de activos digitales. Por ejemplo, si tomamos el caso práctico de una moneda bitcoin: su minería se basaría en la validación y el registro de las transacciones en el registro blockchain.

En definitiva, minar supone resolver con éxito los problemas matemáticos que se presentan. Los mineros que lo han llevado a cabo obtienen a cambio criptomonedas.

Criptomonedas en Argentina: ¿cuántos tipos hay?

Para crear criptomonedas es crucial tener conocimientos en criptografía, o al menos, saber programar para, en dicho caso, poder clonar código de otra criptomoneda, y poder así crearla. En la actualidad, existen miles, entre las que encontramos, por ejemplo, bitcoin o ether.