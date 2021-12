Zara se mete en los metaversos: lanza colección de prendas virtuales que se venden desde u$s130

Zara se sumó al grupo de compañías que, como Adidas, dieron el paso e incursionaron en el prometedor negocio de los metaversos. Los detalles

Zara, una de las tiendas de moda más grande de España, anunció que lanzará a la venta su colección de ropa para avatares de los metaversos, las que además tendrán su correspondiente versión física.

Colección virtual

El lanzamiento de Zara es una colaboración con la marca de ropa surcoreana Ader Error. Ambas empresas lanzaron la serie AZ Collection, que guarda su inspiración en las modas actuales.

La colección es accesible en la tienda virtual de la plataforma Zepeto. Allí se podrán comprar para su avatar distintas prendas y maquillajes virtuales, marcando el primer paso de la famosa empresa española de prendas y moda en el universo virtual que ya cuenta con más de 50.000 usuarios.

Las prendas estarán disponibles física y virtualmente

Zepeto es una plataforma virtual en donde los usuarios pueden crear sus propias versiones de sí mismo y convivir en un mundo digital. Se trata de una app donde con apenas una selfie se crea una animación que se desarrollará en un mundo online.

Según Zara, la nueva colección tiene diseños que reflejan el estilo de vida de personas "cuyas personalidades son moldeadas por sus experiencias simultáneas en el mundo real y virtual", demostrando "la nueva persona soñada por ambas marcas".

La colección cuenta con remeras y camisetas de algodón, así como pantalones y tres modelos de zapatillas deportivas. Además, hay accesorios, como bufandas, bandoleras, gorros, bolsos y lentes.

Se estima que los precios de las prendas digitales comenzarán desde los 130 dólares. Las prendas estarán disponibles desde hoy en la tienda online y algunas seleccionadas, en España, Corea del Sur, Dinamarca, Alemania, Francia, Países Bajos, Italia, Estados Unidos, Francia, China y Japón.

¿Qué es Zepeto?

Zepeto es un metaverso que creció mucho este año y que alberga, según cifras de su página web, más de 200 millones de usuarios.

Además, es una plataforma que se caracteriza por la personalización de avatares, que al ser creados tienen acceso a artículos varios, entre los que destacan la ropa y accesorios.

Zara y Ader Error se suman a la lista de empresas dentro de los metaversos

Lo interesante es que, si bien Zepeto no está construida sobre una blockchain, sí permite la comercialización y otorgó atanción a las criptomonedas. Hace unos meses, se asoció con el metaverso The Sandbox, con la intención de crear un espacio para la compraventa de tokens no fungibles (NFT).

Zara, una de las empresas de moda más grandes del mundo, ya se sumó al grupo de compañías que, como Adidas, dieron el paso e incursionaron en los metaversos, hacia donde todo parece ir dirigido en los próximos años, luego de que Facebook haya cambiado su nombre a Meta para apuntar a este sector millonario, según informó el sitio Criptonoticias.