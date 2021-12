En rojo: Bitcoin no logra recuperarse luego del hackeo a un importante exchange

Bitcoin arranca con una semana en baja y pugna por reponerse mientras los expertos recomiendan que cualquier momento es bueno para comprar

Este lunes Bitcon amaneció con una baja del 1.54%,l legando a tener una cotización de u$s 48.433. Esta baja no sería significativa, teniendo en cuenta la volatilidad de la moneda, si es que no se sumara al 15,43 por ciento que viene bajando en los últimos siete dìas, según datos de CoinMarketcup.

Esto se suma a que el viernes pasado la plataforma de negociación de criptos BitMart reconoció que le fueron sustraídos 150 millones de dólares (132 millones de euros) en activos y haya suspendido las retiradas.

"Hemos identificado una brecha de seguridad a gran escala relacionada con una de nuestras billeteras activas ETH y una de nuestras billeteras activas BSC", ha confirmado BitMart, que calcula que "los piratas informáticos pudieron retirar activos por un valor de aproximadamente 150 millones de dólares".