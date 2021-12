En un clima de miedo y ansiedad, cayeron las cripto, de la mano del hundimiento del bitcoin

Ómicron, datos de inflación y empleo en Estados Unidos, nuevas regulaciones y controles, todo influyó para una baja pronunciada de los activos cripto

En las primeras horas de la jornada, en el hemisferio norte, bitcoin, la criptomoneda de mayor capitalización en el mundo, se llegó a desplomar más del 20%, para luego recuperarse en parte y limitar la pérdida a poco más del 10 por ciento.

El precio del bitcoin bajó a los 42.019 dólares por primera vez desde septiembre, cuando comenzó el impresionante 'rally' que elevó su cotización hasta nuevos máximos históricos. La situación del bitcoin condujo a una caída más amplia en los mercados de criptomonedas. El ethereum se contrajo más del 14%, Solana, Cardano y XPR perdieron más del 18%, mientras que otros activos se dejaron más del 20%.

Las ventas en el mercado desencadenaron un número impresionante de ordenes 'stop-loss', herramienta de prevención de pérdidas. "Hasta ahora, he visto más de 4.000 bitcoines vendidos que empujaron el mercado abruptamente hacia abajo", señaló Laurent Kssis, director de CEC Capital y experto en divisas digitales.

Así cerró la semana el "Top Ten" cripto (Fuente: CoinMarketCap)

La caída de las monedas digitales se produjo a raíz de la incertidumbre causada por la propagación de la variante ómicron del coronavirus, detectada ya en 38 países, así como la creciente preocupación de la Junta de la Reserva Federal por el problema de la inflación.

Las oscilaciones de las criptomonedas se producen en medio de un periodo volátil para los mercados financieros. El aumento de la inflación está obligando a los a los bancos centrales a endurecer su política monetaria, amenazando con reducir la inyección de liquidez que ha impulsado una amplia gama de activos.

Según CoinMarketCap, Bitcoin, la cripto más grande, con casi u$s 900.000 millones de valor en unidades en circulación, acumulaba una pérdida de 16,85% en las últimas 24 horas. Ethereum, la segunda cripto de mayor valor de circulante, con u$s 469.000 millones, caída 14,23%. Y Binance Coin, la tercera, cuya capitalización supera levemente los u$s 90.000 millones, llevaba perdido 13,1% de su valor, indicó Infobae.

De las 10 criptomonedas de mayor valor y circulación, todas registraban caídas. Las únicas dos en que la pérdida es leve son Tether y USD Coin, dos "stablecoins", es decir criptomonedas con respaldo en dólares, cuyos retrocesos son inferiores al 1 por ciento. La caída de Polkadot superaba el 22%, en tanto Solana, Cardano y Dogecoin, la cripto "meme" que nació como una broma y se hizo popular gracias a comentarios de Elon Musk, registraban pérdidas de entre 17 y 19 por ciento.

Fluctuación del Bitcoin en los últimos días

El precio del bitcoin tocaba así los u$s 47.200, un 20% por debajo de los registros de hace un mes. Altcoins de reciente moda como como Shiba Inu retrocedían hasta 14 por ciento y en promedio la capitalización del mercado mundial de criptodivisas cayó a poco menos de 2,3 billones (esto es, millones de millones) de dólares, poco más de 16% por debajo del cierre del viernes, en tanto el volumen de transacciones de las últimas 24 horas sumaba poco más de u$S 200.000 millones.

Posiciones apalancadas

Algunos compradores apalancados de bitcóin han sido expulsados del mercado con la caída de hoy, según Vijay Ayyar, jefe de Asia-Pacífico con el criptointercambio Luno en Singapur. "Los mercados también han estado nerviosos con toda la incertidumbre incertidumbre en torno al ómicron, con casos que han aparecido en muchos países", explica. "Es difícil decir lo que eso significa para las economías y mercados y de ahí la incertidumbre", indicó El País.

Alrededor de 2.400 millones de dólares de exposición a las criptomonedas, tanto a largo como a corto, se liquidaron el sábado, la mayor cantidad desde el 7 de septiembre, según datos de Coinglass.com.

Aprovechó la movida

A pesar de todo lo anterior, hubo actores que intentaron aprovechar la situación para "comprar la caída". Por ejemplo, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, cuyo país tiene la divisa digital como moneda oficial, anunció este sábado otra compra de 150 bitcoines por aproximadamente 48.670 dólares cada uno. Hasta el momento, el precio del bitcóin es 46.777 dólares, lo que supone una caída de más del 18% en las últimas 24 horas.