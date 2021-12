Informe de mercado de PrimeXBT: cómo impacta la nueva variante del COVID en criptomonedas y acciones

La correlación USD vs BTC vuelve a la normalidad, los mineros y las mejores carteras suministran presión a BTC y las ballenas continúan comprando

La noticia de una nueva "variante de preocupación de COVID" hundió las acciones que ya estaban teniendo una semana pésima. Con ellos se fueron varios otros mercados, incluido el cripto que, en ocasiones, ha sido un refugio seguro en tales casos.

Incluso antes de que llegaran las noticias de COVID, a principios de semana, hubo confusión entre los traders sobre los informes de que el Gobierno indio estaba presentando un proyecto de ley para prohibir todas las criptomonedas privadas. Este rumor causó que las criptomonedas cayeran estrepitosamente en masa en todas las bolsas de la India, con stablecoins incluso como USDT también cayendo un 17%, ya que es también un criptomoneda privada aunque tiene su valor vinculado con el dólar.

Sin embargo, el proyecto de ley aún no se ha decidido y se debatirá en la sesión del Parlamento durante los próximos meses. Antes de que el mercado pudiera incluso ponerse de acuerdo para un rebote claro sobre la ley de la India, las noticias sobre la nueva variante COVID hundieron aún más el precio de las criptomonedas, que quedaron en rojo.

Las acciones ya comenzaron la semana a la baja, revirtiendo un repunte anterior que se produjo después de que el presidente Joe Biden anunciara que nominaría al presidente Jerome Powell para continuar al frente de la FED, en lugar de nominar al gobernador de la Fed, Lael Brainard, para el cargo.

Mientras que las acciones de los bancos subieron, las acciones de tecnología fueron golpeadas ya que los mercados pensaron que la reelección sería difícil. Los rendimientos de los bonos del Tesoro subieron al 1,68% después del anuncio, lo que hizo que el USD subiera. El DXY subió a 96,5, ya que el mercado predijo un USD fuerte y acciones débiles.

Sin embargo, toda esa acción no fue nada comparada con lo que estaba por venir. El viernes, la OMS reveló una nueva y potente cepa de COVID de preocupación, que reavivó los recuerdos de marzo de 2020, cuando las acciones se desplomaron. Como resultado, el pánico entre la comunidad de trading hizo que las acciones se desplomaran. Los tres principales índices estadounidenses perdieron un promedio del 2,3% solo el viernes, lo que lo convierte en el peor día del año. Durante la semana, el Nasdaq perdió un 3,5%, mientras que el S&P perdió un 2,2% y el Dow un 2%.

No hace falta decir que, con el COVID nuevamente como una preocupación, el petróleo fue maltratado, perdiendo casi un 13% solo el viernes. El oro y la plata volvieron a caer por debajo de los 1.800 y 24 dólares respectivamente, y el USD cayó un poco más bajo a 96, ya que algunos traders apostaron a que la FED volvería a hablar de una reducción debido a la nueva situación de COVID.

Los precios de los bonos subieron y los rendimientos cayeron en medio de una escapada hacia activos seguros. El rendimiento del bono de referencia del Tesoro de EEUU a 10 años cayó 15 puntos básicos a 1,49% desde el máximo de 1,68% observado unos días antes. El índice de volatilidad CBOE, a menudo conocido como el "indicador del miedo" de Wall Street, subió a 28, su nivel más alto en dos meses.

La correlación USD vs BTC vuelve a la normalidad

No se puede negar que el USD ha estado fuerte recientemente. Esto no favorece al BTC, que ha comenzado a disminuir a medida que el USD se fortalece. Esta relación inversa ha vuelto a la normalidad, ya que en los meses anteriores, BTC tenía una extraña correlación positiva inexplicable con el USD. Por lo tanto, los traders podrían vigilar la dirección del USD para determinar cómo se movería el BTC al menos en la próxima semana, hasta que la correlación regrese amortiguada nuevamente.

Los mineros y mejores carteras le meten presión al BTC

Una razón por la que el BTC no pudo lograr un rebote adecuado podría deberse a un aumento en las ventas de los titulares. Los mineros han estado enviando un poco más de BTC a los exchanges de lo habitual ya que el precio del BTC llegó a un máximo histórico, que podría haber sido uno de los principales suministros de BTC en las últimas semanas. Sin embargo, la cantidad de BTC transferida no se parece en nada a la de principios de 2021, lo que significa que la presión de venta no es tan intensa como antes.

En un cambio marcado con respecto al comportamiento anterior, durante la semana pasada, las ballenas también se han convertido en posibles vendedores mucho más activos en los exchanges.

La relación de exchanges de ballenas, que mide qué tan grandes son los 10 principales depósitos a exchanges en relación con todos los depósitos, está haciendo sonar la alarma. Los 10 depósitos principales representan el 91% de las entradas de divisas, lo que también significa que la venta no la realizan un gran número de tenedores.

Las ballenas continúan comprando en el DIP

A pesar del aumento de las ventas, el precio de BTC no se desplomó, ya que otras carteras grandes han estado comprando durante la reciente recesión; las salidas de los exchanges también continúan a un ritmo agresivo, con las reservas aún en su nivel más bajo desde mediados de 2018.

Esto podría implicar que podría ser simplemente una redistribución de BTC de unas pocas billeteras a otras billeteras, lo que en última instancia podría ser beneficioso a largo plazo, ya que esto ayudaría en la descentralización de BTC en diferentes partes.

Las otras carteras que recogieron el BTC vendido incluyen carteras con más de 1.000 BTC. Este grupo de ballenas absorbió alrededor de 55.000 BTC durante la última semana a medida que el precio se desplomaba.

La tercera dirección de ballenas BTC más grande también continuó acumulando más BTC, ya que adquirió más de 6.000 BTC en la semana.

El Salvador también absorbió otros 100 BTC durante la venta del BTC del Viernes Negro.

La batalla de las ballenas se puede ver en el precio del BTC, que experimentó una volatilidad de precios intradía mayor de lo normal en los últimos tiempos. A lo largo de la semana, el precio del BTC se ha disparado repentinamente, pero fue seguido con un movimiento de retroceso completo inmediato, lo que implica que los vendedores estaban al acecho y presionando constantemente el precio de BTC cada vez que el precio intentaba subir.

Sin embargo, ocurrió un hecho interesante. Inmediatamente después de que se difundiera la noticia de la nueva variante de COVID, los tenedores a largo plazo (LTH) de BTC, que habían estado enviando BTC a los exchanges para la venta, se detuvieron. Si bien el precio de BTC se hundió casi un 10%, no muchos LTH vendieron. Esto podría implicar que los LTH eran sensibles al precio o que esperaban políticas más acomodaticias del banco central en el futuro que podrían beneficiar el precio de BTC debido a la nueva situación.

Los mineros de ETH vendieron antes de la caída

Mientras tanto, la situación para ETH fue la misma que para BTC, ya que los mineros aprovecharon la oportunidad para descargar algo de ETH cuando ETH superó los 4.500 dólares. El suministro de ETH en las billeteras de los mineros cayó junto con el suministro de ETH en los intercambios, lo que significó que los mineros habían vendido con éxito su porción de ETH justo antes de que el precio de ETH cayera a 4.000 dólares el viernes.

Con BTC cayendo casi un 10%, las altcoins no se salvaron y sangraron un promedio del 20%. Incluso las monedas en el segmento de metaverso, que había experimentado un muy buen crecimiento de dos dígitos a pesar de un mercado general débil la semana pasada, no se salvaron de la masacre del viernes. SAND, el actor estrella que casi se había duplicado durante la semana, ha retrocedido un 25%, un poco más que la caída promedio del 20% en altcoins.

El comportamiento de los mercados esta semana depende en gran medida de la narrativa que rodea a la nueva variante de COVID. En caso de que los casos comiencen a aumentar nuevamente, podríamos seguir viendo un derramamiento de sangre en los mercados, lo que podría ser una gran oportunidad de compra, como hemos visto en la reversión de la liquidación de marzo de 2020, ya que eso podría obligar a los bancos centrales a continuar imprimiendo dinero para apoyar sus economías.

El Crypto Fear and Fear Index también ha caído en la categoría FEAR, que históricamente es un buen momento para comenzar a acumular.

De hecho, el mercado de criptomonedas ha comenzado la nueva semana recuperando la mitad de la liquidación del viernes, mientras que el petróleo ha rebotado un 3% más. El oro y la plata también están un poco más altos, mientras que los mercados de valores asiáticos, a pesar de abrir a la baja, han logrado reducir algunas pérdidas. Sin embargo, si el rebote puede sostenerse depende en gran medida del mercado de valores de EEUU, así como de la situación de la nueva variante de COVID.

*Kim Chua es analista de mercado de PrimeXBT