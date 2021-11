Lo reveló un informe: ¿por qué el Metaverso representa "una oportunidad de u$s1.000 millones"?

El gigante de la criptoinversión Grayscale publicó un informe alcista sobre los Metaversos, en el que se habla de la gran "oportunidad de mercado"

Según un nuevo informe del gigante cripto Grayscale, el Metaverso representa una "oportunidad de mercado" que puede estar valorada en más de u$s1.000 millones en los próximos años.

Según lo publicada la tasa de usuarios activos del metaverso aumentó 10 veces entre el inicio de 2020 y junio de 2021.

Crecimiento explosivo

El informe titulado "The Metaverse, Web 3.0 Virtual Cloud Economies" es obra del jefe de investigación de Grayscale, David Grider, y del analista de investigación Matt Maximo.

Ambos exploran el sector desde la perspectiva de los mundos metaversos abiertos respaldados por una "criptoeconomía interconectada" como Decentraland.

Según la publicación, las plataformas de los metaversos integrados con tokens de criptomonedas, los servicios financieros descentralizados, como el staking y los préstamos, los NFT, la gobernanza descentralizada y el almacenamiento descentralizado en la nube han "creado una nueva experiencia en línea" que atrae rápidamente a cada vez a más usuarios.

El metaverso será una explosión de la realidad virtual

Mediante el análisis de datos de los "monederos metaversos activos de todos los tiempos" desde el comienzo de 2020, se pudo saber que la base de usuarios se multiplicó por 10 desde entonces para llegar a los 50.000 en junio de 2021.

"En comparación con otros segmentos de la Web 3.0 y la Web 2.0, los usuarios de los mundos virtuales del Metaverso están todavía en sus inicios, pero si las tasas de crecimiento actuales se mantienen en su trayectoria actual, este segmento emergente tiene el potencial de ser adoptado generalmente en los próximos años", según el informe.

El análisis destaca que no faltan los inversores de capital riesgo que apuestan por el potencial del sector. Según el informe, la recaudación de fondos ascendió a u$s1.000 millones para los juegos blockchain en el tercer trimestre. Esto representó el 12% del total de la recaudación de fondos de todo el sector de las criptomonedas en el trimestre, lo que lo sitúa como el "principal subsector" dentro de la categoría de la Web 3.0 y los NFT.

Según los autores hay una serie de serie de dinámicas clave que son las que contribuyen de forma más fuerte al crecimiento del sector del metaverso. Entre ellas se pueden mencionar el aumento del tiempo de ocio medio y del dinero gastado en pasatiempos digitales, el cambio cultural de los juegos de pago a los juegos gratuitos y las innovaciones de la Web 3.0, como el play-to-earn.

Ingresos millonarios

Los ingresos mundiales de los juegos en el mundo virtual ascendieron a u$s180.000 millones en 2020, con un "gasto premium" de unos u$s40.000 millones, y se estima que el sector podría obtener más de u$s400.000 millones en 2025, impulsado principalmente por el modelo de gastos en el juego.

El Metaverso representa grandes oportunidades de negocios

El informe sostiene que este cambio "se está acelerando aún más con la transición de los Metaversos corporativos cerrados de la Web 2.0 a las redes de Metaversos de criptomonedas abiertos de la Web 3.0", debido al potencial play-to-earn que representan.

"Los mundos virtuales de Metaverso de la Web 3.0 se han beneficiado de una rápida innovación y de un aumento de la productividad. Los mundos virtuales de criptomonedas han creado un mercado primario y secundario multimillonario para los creadores y propietarios de activos al eliminar los controles de capital y abrir sus fronteras digitales al capitalismo de libre mercado", asegura el informe.

Los precios de los tokens nativos de las plataformas metaversas abiertas, como Decentraland (MANA) y The Sandbox (SAND), se han disparado últimamente, ganando un 49% y un 102% cada uno para situarse en u$s 5.03 y u$s 7.60, respectivamente, en el momento en el que se publicó este artículo en el sitio Cointelegraph.