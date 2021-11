River se sube a la ola y tendrá su propia criptomoneda: así podés conseguirla

El "Millonario" y la firma Socios.com están muy cerca de cerrar un acuerdo para que la compañía se sume como sponsor del club y lance la moneda digital

La criptomonedas y el fútbol continúan consolidando una alianza clave que le trae grandes beneficios económicos a las instituciones y a la vez le abre la puerta del mundo de los activos digitales a millones de usuarios nuevos.

Y el nuevo equipo que está a punto de subirse a esta imparable ola es River, institución que está muy cerca de cerrar un acuerdo con Socios.com, para tener su propia moneda digital en forma de Fan Token.

Esta asociación incluirá publicidad en los pantalones del primer equipo a partir del 1 de enero a cambio de u$s 5 millones por cada temporada.

Además, según informó Infobae, la intención de River -para fomentar estas monedas digitales- es brindarle a cada socio de la entidad una unidad.

El Leeds entrenado por Marcelo Bielsa también tiene su Fan Token

Qué son los Fan Token y para qué sirven

Equipos de importancia internacional como Barcelona, Juventus, Paris Saint Germain, Milan, Inter y Atlético Madrid, entre otros, ya poseen estas fichas digitales basadas en Blockchain las cuales le permiten a los usuarios acceder a determinados beneficios del club.

Estos se compran en la app de la compañía previo canje por criptomonedas Chiliz (CHZ), del cripto banco que posee el mismo holding.

Las "fichas de aficionados" son monedas digitales basadas en Blockchain que otorgan a los fanáticos de un equipo deportivo, u otra organización, derechos de votos y acceso a descuentos, promociones exclusivas, premios y experiencias únicas junto a sus estrellas preferidas. Es decir, beneficios similares a los que hoy poseen los socios de un club.

También se pueden negociar en intercambios como otras criptomonedas, adquirir productos y hasta participar en diferentes decisiones de la institución mediante encuestas.

Como era de esperar, captaron la atención tanto de operadores minoristas como de inversores profesionales, y dividieron las aguas en cuanto a su importancia: están quienes las consideran como una herramienta clave para las arcas de los equipos y aquellos que sostienen que son un aporte superficial que se suma a los costos ya crecientes de los simpatizantes.

Manchester City fue uno de los primeros equipos en Europa en lanzar su Fan Token

La Selección Argentina e Independiente ya cuentan con sus propios Fan Token

En diálogo con iProUP, Alexandre Dreyfus, fundador y CEO de Socios.com, una de las firmas que está detrás de estos activos digitales, explica que este tipo de producto abre la puerta a un amplio abanico de ventajas exclusivas.

"Una de estas es la posibilidad de participar en decisiones de la organización por medio de encuestas que los clubes lanzan a través de la app Socios.com. En apenas dos años hemos visto a fans tomar decisiones que nunca antes habían estado en sus manos, como elegir el diseño del brazalete de capitán, la canción que suena en el estadio para celebrar los goles, la indumentaria del equipo para la siguiente temporada y hasta el once inicial para un partido amistoso", explica el especialista.

Pero los propietarios también tienen acceso a descuentos y promociones exclusivas del club y los diferentes patrocinadores.

"Es que los Fan Tokens aportan una doble solución a los desafíos más urgentes a los que se enfrentan las organizaciones deportivas a nivel mundial: Por un lado, la necesidad de establecer una relación más fluida con sus aficionados, especialmente con aquellos que por diferentes razones no pueden acudir al estadio. Es reconocer su condición de fans, de empoderarlos y recompensarlos por su lealtad. Pero por otro también permiten encontrar fuentes de ingresos alternativas que ayuden a compensar las pérdidas ocasionadas por la pandemia", sostiene Dreyfus a este medio.

Cabe destacar que en 2020 repartió u$s30 millones de beneficios entre sus partners, pero en lo que va de 2021 la cifra ya superó los 150 millones.

"El Fan Token de la Selección Argentina batió todos los registros. Nuestra app superó hasta en un 50 por ciento su récord histórico de usuarios conectados. Pusimos a la venta 200.000 unidades más de lo previsto inicialmente para dar respuesta a la elevada demanda, y se vendieron en apenas 30 segundos", revela el responsable de la compañía.

Y si bien Dreyfus explica que no puede dar detalles acerca de las conversaciones y negociaciones que tiene en marcha la firma con equipos de nuestro país, deja la puerta abierta a que más clubes lancen con ellos productos similares en los próximos meses.

Pero en medio de un contexto donde las ventas en los 20 principales clubes generadores de ingresos de Europa se desplomaran un 12% a 9.900 millones de dólares en el año fiscal 2020 -según la firma de consultoría y contabilidad Deloitte LL, soluciones como las que aportan los Fan Tokens y la apertura hacia las criptomonedas (y los NFT) puede transformarse en una interesante alternativa para el futuro de la industria deportiva.

El maravilloso mundo de los NFT

Otro ecosistema estrechamente ligado es el de los tokens no fungibles (NFT). Estas son piezas únicas e irrepetibles de arte que no pueden ser hackeadas ni manipuladas. Las mismas ofrecen autenticidad y trazabilidad a un objeto virtual (una imagen, foto, video o fragmento musical) a través de la tecnología blockchain, utilizada en monedas como Bitcoin. De tal manera podemos saber a ciencia cierta quién es dueño de determinada pieza de arte digital.

El propio Messi presentó hace unas semanas su propia colección de NFTs con el nombre "Messiverse", un título de fantasía que combina el apellido del mejor jugador del mundo con el término "universe", que hace referencia a todas las dimensiones existentes.

Son cuatro piezas tituladas "Man from the Future", "Worth the Weight", "The King Piece" y una cuarta sobre la histórica consagración en la Copa América 2021. Estas piezas únicas de arte digital están a la venta en la plataforma Ethernity Chain.

Este cruce entre el mundo de las criptomonedas y el deporte también se dio a través de la empresa Sorare, que se encarga de la comercialización de cromos digitales (tarjetas de jugadores de fútbol o de la NBA).

La compañía ya cuenta con acuerdos comerciales con más de 100 clubes (entre ellos Real Madrid, Juventus, Liverpool, PSG, Boca y Vélez) y cuenta con inversores como Gerard Piqué, Antoine Griezmann y Rio Ferdinand. Podemos ver el enorme potencial económico que tiene esta tecnología en la venta del cromo digital de Cristiano Ronaldo: fue vendido en u$s289.920 ¡Una locura!

Dicen que la pasión mueve multitudes y qué mejor para los clubes que sacarle un rédito económico a ese fanatismo extremo, al mismo tiempo que generan un sentido de pertenencia único de los hinchas para con sus clubes. Los fan tokens llegaron para quedarse y prometen ser un vehículo ideal para la creciente adopción de las criptomonedas en el deporte.