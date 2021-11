Enseñanzas para la vida: Bill Gates te da 10 tips para manejar mejor tus finanzas personales

El fundador de Microsoft es una de las personas más ricas del mundo y constantemente se esmera en transmitir su conocimiento para ayudar a que otros

Manejar las finanzas personales no es algo simple, suele ser confuso y hasta genera temor. Para hacerlo con éxito hay que tener conocimientos que se suelen adquirir con mucho tiempo y con dificultad.

Para entender un poco más de este complejo mundo, a veces es buena idea escuchar a los expertos en el tema y que tienen años de experiencia en inversiones y finanzas. Y sin duda una de esas personas es Bill Gates.

Tras haber fundado y liderado Microsoft por décadas, Bill Gates se retiró hace tiempo de la junta directiva de la compañía y hoy en día se dedica a la Bill & Melinda Gates Foundation: la organización de caridad privada más redituable del mundo. Estos son los 10 consejos que el magnate recomienda para el cuidado de las finanzas personales.

1- Invertir en tu educación

Gates asegura que sus años en la universidad no sólo fueron de los más lindos de su vida, sino que también lo ayudaron a prepararse para el futuro, por lo que para el fundador de Microsoft la educación es sumamente importante.

En un foro de Reddit, un usuario le preguntó "¿Cuál es tu mejor consejo financiero personal para las personas que ganan menos de 100.000 dólares al año?", a lo que Gates respondió: "Invertí en tu educación".

El título universitario no solo abre puertas sino que al estar rodeado de inteligencia, estudios y energía académica, es muy beneficioso para la mente. En un discurso de graduación en 2007, sobre su tiempo en Harvard, Gates dijo: "podía ser estimulante, intimidante, a veces incluso desalentador, pero siempre un reto. Fue un privilegio increíble, y aunque me fui pronto, me transformaron mis años en Harvard, las amistades que hice y las ideas en las que trabajé".

2 - Aprender de las críticas

Según Gates, si te dejás llevar por las críticas y las tomás como algo positivo, pueden ser muy útiles para aprender a no cometer mil veces los mismos errores y comenzar a encontrar soluciones a los problemas.

En su libro "Los Negocios en la Era Digital", escribió: "Escuchá a tus clientes y tomá sus malas noticias como una oportunidad para convertir tus fallos en las mejoras concretas que ellos desean. Deberías examinar las quejas de los clientes más a menudo que las finanzas de la empresa".

En su blog Gates Notes el magnate escribió una vez : "en muchas empresas, las malas noticias viajan muy lentamente, mientras que las buenas noticias viajan rápido. Intentamos luchar contra eso". Explicó también que su equipo de Microsoft le informaba las cosas positivas y no las negativas, frente lo cual dijo que "quería detectar las tendencias negativas temprano, cuando aún pudiéramos hacer algo al respecto".

Bill Gates es uno de los mayores filántropos del mundo

3 - Tener una perspectiva general

Para Gates siempre es mejor tener una perspectiva general de las cosas que concentrarse solamente en las cosas puntuales. En el día a día, los pequeños detalles y errores pueden parecer el fin del mundo, pero cuando se mira el plano general no parecen ser tan importantes.

Esto se vuelve más relevante en el plano de las empresas y los negocios, para el cual Gates realmente aconseja tener una mirada general, lo cual dice que aprendió de Warren Buffett, sobre quien reconoce que "tiene todo un marco para el pensamiento empresarial que es muy poderoso".

Sobre la filosofía de Buffett, Gates explicó que él "habla de buscar el foso de una empresa - su ventaja competitiva - y de si el foso se está reduciendo o creciendo. Dice que un accionista tiene que actuar como si fuera dueño de todo el negocio, mirando el flujo de beneficios futuros y decidiendo lo que vale".

4 - Intentar ser siempre optimista

Durante un discurso que dio ante la Universidad de Stanford en un evento de graduación en el 2014, Gates dijo que "el optimismo se suele tachar de falsa esperanza. Pero también existe la falsa desesperanza". Para él, el optimismo es sumamente importante a la hora de resolver problemas.

5 - Ser crítico con uno mismo y con tu éxito

Se suele entender al éxito como algo siempre bueno y al fracaso como algo negativo. A pesar de eso, Gates asegura que los mejores aprendizajes los consiguió al haber cometido errores y que estos son muy importantes para el progreso. En su libro "Camino al Futuro", escribió: "El éxito es un pésimo maestro. Seduce a las personas inteligentes para que piensen que no pueden perder".

6 - Medir tu progreso y ponerte objetivos

En su carta anual de 2013 para la Fundación Bill y Melinda Gates, Gates dijo: "en el último año me ha sorprendido una y otra vez lo importante que es la medición para mejorar la condición humana. Se puede lograr un progreso asombroso si se establece un objetivo claro y se encuentra una medida que impulse el progreso hacia ese objetivo".

7 - Compartir tu riqueza

Bill Gates se convirtió en uno de los filántropos más grandes de la actualidad, por lo que está claro que este pilar forma parte de su filosofía. Él mismo admitió que el dinero es importante para que el mundo funcione y para tener libertad económica, pero también confesó que se pone límites: "Puedo entender que se quiera tener millones de dólares; hay una cierta libertad, una libertad significativa, que viene con eso. Pero una vez que llegas mucho más allá, tengo que decírtelo: es la misma hamburguesa", dijo durante un discurso en la Universidad de Washington en 2011.

8 - Si tenés hijos, no los consientas

En un discurso en el 2019, Gates dijo: "no es tan buena idea para tus hijos darles una tonelada de dinero". Y agregó que "después de observar mucho a las familias super ricas, esta es mi recomendación: deja a los hijos lo suficiente para que puedan hacer cualquier cosa, pero no tanto como para que no puedan hacer nada".

Una de las grandes pasiones de Gates es la lectura

9 - Pensar en el mundo y no sólo en vos mismo

Teniendo en cuenta su perfil de filántropo, Gates pone siempre su mirada en el mundo y sus necesidades. Junto con su ex esposa, Melinda Fench, durante un discurso para una clase de graduados del 2020, dijeron: "heredan un mundo que ya ha demostrado que el progreso es posible. Un mundo que reconstruyó después de la guerra, que venció a la viruela, que alimentó a una población creciente y que permitió a más de mil millones de personas salir de la pobreza extrema. Ese progreso no se produjo por accidente o por el destino. Fue el resultado de personas como vos que se comprometieron a que, hicieran lo que hicieran con sus vidas y carreras, contribuirían a esta misión compartida de impulsarnos a todos".

10 - Leer

Activar la mente, entrenarla y educarla es sumamente importante para el éxito en cualquier sentido, según la filosofía de Gates, y una de las mejores formas de hacerlo es mediante la lectura. En muchas ocasiones, Gates ha compartido que lee 50 libros por año, muchos de los cuales recomienda en su blog, según consignó un artículo del sitio Cronista.com.