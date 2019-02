Esta es la manera en que el comercio electrónico está transformando el mercado

Esta plataforma tiene un crecimiento acelerado que genera fuertes oportunidades de desarrollo a nivel global. Te mostramos cómo es el escenario mundial

Este año, el comercio electrónico a nivel mundial facturará más de 3 mil billones de dólares, representando el 12.8% del total de ventas del retail.

Este crecimiento acelerado del sector ha creado importantes oportunidades de desarrollo económico para el mercado internacional.

China y Estados Unidos son los países con mayores ventas a nivel global: entre ambos, facturan al año más de un billón de dólares con un aumento continuo, según el Índice Mundial de Comercio Electrónico, presentado por Linio.

En el listado de los 10 países con mayor ingreso de ventas en comercio electrónico, le siguen a China y Estados Unidos, el Reino Unido, Japón, Alemania, Corea del Sur, Francia, Canadá e India. Los dos países asiáticos, China e India, tienen un porcentaje de penetración de Internet menor de 60%, mientras que el resto de los países del top 10 está por encima del 80%.



El mercado latinoamericano también está creciendo. En la actualidad, tan sólo cinco países de la región facturan más de 35 mil millones de dólares. Argentina se ubicó cuarta en el ranking de facturación en la región, por detrás de Brasil, México y Chile.

Los aspectos que han acelerado el alza en este continente están relacionados con la inversión pública y privada en infraestructura, bancarización y el aumento en la confianza de los usuarios que se refleja en compras con un ticket de cada vez mayor.

El futuro cercano seguirá transformando el comercio electrónico con tendencias como el uso de inteligencia artificial, la búsqueda de productos por voz, la venta de productos desde imágenes en las redes sociales, la reducción de tiempos de entrega y la incorporación de nuevas generaciones que tienen diferentes hábitos y preferencias de compra.

La penetración de Internet es uno de los elementos que puede determinar la oportunidad de expansión, mientras que Estados Unidos tiene un porcentaje de casi el 90% (más de 290 millones de personas), China sólo tiene el 55% (más de 700 millones de personas), lo que muestra una buena oportunidad. eMarketer estima que las ventas del titán asiático crecerán en un 30% este año, es decir, el 55% de las ventas totales de retail en línea en el mundo.

Colombia, México y Perú son los países con mayor oportunidad de progreso en este tema dentro de América Latina. Los tres países tienen menos del 70% de su población conectada, por lo que los nuevos usuarios de ese 30% restante podrían integrarse rápidamente al mercado regional, el cual tendrá un incremento esperado para este año de casi el 16%, representando el 3.5% de las ventas totales del retail latinoamericano.

Con un incremento anual de más del 30%, América Latina es la región con el aumento más acelerado en mobile commerce, de todas las transacciones digitales, 48% se hacen a través de un dispositivo móvil, en la tabla abajo se muestra el porcentaje de compradores en línea que realizan transacciones desde sus dispositivos móviles por país.

Los dos países con mayor penetración del mCommerce son Colombia y Perú, mientras que Argentina y Chile tienen un gran espacio de crecimiento, de hecho en Chile más del 35% compara precios ya compra a través de estos dispositivos y en Argentina 42% del tiempo que los compradores en línea usan en sitios de compras es vía mobile.

De acuerdo con la firma de investigación Nielsen, el 61% de los consumidores mundiales han comprado ropa, 49% libros y música, 47% tecnología. Resaltan las categorías de moda y entretenimiento como libros y música como las favoritas a nivel internacional.