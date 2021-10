¿Homenaje cripto o estafa ponzi?: mirá la opinión de Matías Morla, ex abogado del Diez, sobre el Maradólar

El principal abogado de Diego Maradona. Matías Morla, cuestiona la salida de una criptomoneda que se promocionaba como homenaje al diez

Faltaban días para que se lance la criptomoneda del mejor futbolista de la historia, pero quien fuera su abogado, Matías Morla, alertó desde un tweet que el Maradólar Token se trata de una estafa.

"La empresa Sattvica es la única que tiene los derechos de la marca Maradona. Vamos a iniciar acciones legales por estas criptomonedas", advirtió el letrado desde su cuenta oficial de Twitter. Además, enfatizaó que el nuevo token no está autorizado para comenzar a operar y que se trata de "una estafa".

La marca Maradona no autoriza a la nueva cripto

El proyecto

El "Maradólar" era definido como la "primera criptomoneda popular argentina", un activo digital que, al igual que Bitcoin, permite transferir valores entre usuarios sin necesidad de una autoridad central que verifique las transacciones.

Según la página oficial se trata de un token generado en la red Binance Smart Chain (BEP20), es decir, una red blockchain centralizada que permite la compra, venta e intercambio de diferentes criptomonedas.

En una primera etapa, aseguran desde el sitio oficial, se iban a distribuir aleatoriamente 10.000 maradólares a 10.000 personas entre todas las registradas hasta la fecha de lanzamiento, que estaba pautada para el próximo 30 de octubre, día en el que el astro cumpliría 61 años.

Pese a la polémica, desde la página oficial de la moneda no emitieron ningún comunicado, aunque se puede ver que la fecha prevista para su lanzamiento ahora será comunicada vía mail a todos aquellos interesados.

Uh hombre que se convirtió en leyendo y un sin fin de disputas a casi un año de su deceso

Y advierten, "que es importante que no compres monedas ni respondas a formularios que no prevengan de nuestra cuenta oficial para protegerse de estafadores".

De acuerdo a la información proporcionada desde su sitio oficial, los Maradólares se distribuirán inicialmente a través de un airdrop, es decir, un procedimiento de distribución de la criptomoneda, hasta alcanzar los 100.000 usuarios activos. "Una vez alcanzados los 100.000 usuarios activos se le inyectará liquidez a la moneda en un par resultante USD/$MDL", explicaron los promotores.

Mientras tanto, el abogado Diego Nunes, de Estudio Nunes le dice a iProUP que: "Es importante que cada inversor sea consciente y responsable a la hora de disponer de sus fondos. Es fundamental que cada uno haga su propia investigación para entender lo que está comprando. En este caso, no encontramos ningún derecho cedido por ningún titular de derechos de las marcas 'Maradona' hacia los desarrolladores de este proyecto"

"Por otro lado, se trataría de un token para fanáticos pero no promovido por los dueños de los derechos de marca (como pasa con los fan tokens de equipos de fútbol) y no se trataría de un NFT. Si llega a probarse que el desarrollador no tiene derecho para usar la marca ni el nombre, ni puede vincularlo a ningún beneficio real relacionado al ídolo, es probable que su cotización sufra mucho: sería el equivalente a creer que están comprando la camiseta original del Mundial 86 firmada y que resulte ser una imitación con una firma cualquiera".