Ask Delphi, una herramienta de Inteligencia Artificial (IA) que brinda consejos a las personas para tomar decisiones con implicaciones éticas o morales, generó polémica estas últimas horas en redes, luego de que usuarios denunciaran recomendaciones de parte del bot, sobre tomar decisiones inapropiadas que en algunos casos inducen a quebrantar la ley y cometer delitos.

Desarrollada por el Instituto Allen para la IA ('Allen Institute for AI'), la herramienta fue lanzada la semana pasada. Según lo descrito por la institución, Delphi es "un modelo computacional para la ética descriptiva", es decir, que se orienta para las decisiones basadas en juicios morales que las personas toman en su vida cotidiana, el cual puede consultarse en su propio sitio web.

Alli, cualquier persona puede entrar para hacer preguntas con el fin de obtener consejos. Es muy sencilla de usar y basta con entrar y escribir en su barra de preguntas casi cualquier cuestionamiento acerca de una situación de la vida real para que el algoritmo decida si es algo malo, aceptable o bueno desde el punto de vista moral y ético, y en base a ello, responda la incertidumbre.

Sin embargo, varias personas que la utilizaron compartieron algunas de las respuestas recibidas a través de redes sociales, mostrando que la herramienta está brindando respuestas inapropiadas.

Algunos de sus usuarios demostraron que incluso puede llegar a ser racista. Un internauta le preguntó qué pensaba sobre "un hombre blanco que camina hacia usted por la noche" y respondió: "Está bien". Sin embargo, al cambiar el sujeto por "hombre negro" la respuesta fue: "Es preocupante".

Otro ejemplo: el tuitero Almog Simchon explicó como Delphi responde que 'está bien' rechazar una publicación, pero que 'es maleducado' si la pregunta se refiere a la publicación del propio usuario que lo planteó.

También, otra cuenta enseñó respuestas muy fuera de lugar. Si se le escribe 'comiendo bebés por un rato', la respuesta de Delphi es que 'está bien', mientras que si lo que se escribe es si '¿Debería conducir borrado si eso me divierte?', Delphi afirma que es 'aceptable'.

Researchers have created Delphi, an AI which is designed to be used to automate moral decisions on behalf of humans. Here are some of its terrifying decisions: pic.twitter.com/TIrh8KQAwj — William LeGate (@williamlegate) October 18, 2021