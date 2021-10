ABC de las finanzas: qué son los ETF y por qué son una oportunidad para las criptomonedas

Los ETF son un producto financiero que promueve la institucionalidad de bitcoin y está orientado para grandes inversionistas. Para adquirir estos productos se tendría que contactar a un broker o Sociedad Agente de Bolsa (SAB) con contacto directo a la bolsa de New York o esperar que el ETF (Proshares Bitcoins Strategy ETF) empiece a cotizar en la bolsa local como sucede con la ETF de bitcóin de Canadá (BTC), señaló Carlos Bernos, country manager de Buda.com en Perú.

Parte de los ETF con mayor popularidad controlan valores como el índice S&P 500 de grandes acciones de Estados Unidos, el precio del oro o los índices de bono de alto rendimiento. A diferencia de los fondos tradicionales, los cuales regularmente logran cotizar una vez al día, los ETF se pueden comprar o vender negociando todo el día, algo significativo para un activo tan volátil como el bitcoin.

En solo 20 minutos, tras su estreno bursátil, un valor aproximado de u$s 264 millones de unos 6.4 millones de acciones de BITO cambiaron de manos, señaló un comunicado de Renta4 SAB.

Según Jaime Aritio, gerente de Desarrollo de Negocio de Renta4, se podrá adquirir el producto a través de cualquier SAB que tenga acceso directo a la bolsa de New York. Las comisiones van a depender de cada intermediario y los impuestos irían entre 8% y 30% por ganancia de capital.

Aritio dijo que la diferencia de invertir en bitcóin directamente con invertir en los futuros del mismo, es que no se tiene una exposición directa al activo volátil sino con una descorrelación; es decir, si hay un mercado alcista el ETF va a cotizar con una cierta prima y lo contrario en un mercado bajista. "Es un hito importante para ganar exposición al bitcóin en la bolsa hasta que se pueda invertir de manera directa en el subyacente", señaló.

Indicó que comprarlos a través de una bolsa implica estar en una operación regulada y, por ende, tener seguridad en la inversión. "Es más seguro invertir en bitcóin por la bolsa de New York a través de un bróker autorizado, que por algún medio no regulado", afirmó.

Bernos señaló que otra de las diferencias es la custodia, pues para comprar la criptomoneda el inversor debe tener antes una billetera digital, para lo cual tiene distintas alternativas.

Por otro lado, con un ETF, solo se deben preocupar por la rentabilidad, lo cual es ideal para aquellos que no les interesa obtener la criptomoneda para darle algún uso como, por ejemplo, un medio de pago. "Hay muchas opciones para guardar el bitcóin, las cuales son cada vez más complejas respecto a la ciberseguridad si se trata de inversiones grandes", explicó.

Señaló que un inversionista podría tener mayor tendencia por el ETF por su mayor liquidez o capacidad de ser transado en bolsa a cambio de acciones o bonos. "Este producto cotiza en un medio centralizado de acciones y bonos, en donde se puede comprar el ETF, ganar una rentabilidad y luego intercambiarlo por otros activos. Si se compra bitcóin por si mismo, no se puede realizar esta acción con facilidad", manifestó, indicó Gestión Perú.

Es recomendable, a pesar de cualquier evento coyuntural, que toda inversión sea a largo plazo; sin embargo, dado que los futuros apuestan a la fluctuación del activo o especulan sobre su proyección alcista o bajista, la posición recomendada es a corto plazo (menor a un año). En ese sentido, si se quiere invertir a largo plazo, el ETF de Canadá, que tiene una relación directa con el subyacente, sería una mejor opción, según Aritio.

"Se debe recordar que es una inversión que sigue siendo riesgosa por la característica del activo subyacente (bitcóin), el cual tiene mucha volatilidad. En ese sentido, sería recomendable usar solo una parte del capital o nivel de ahorros para darle un poco de dinamismo al portafolio con especulación", señaló.

Bernos indicó que cuando uno invierte en criptomonedas, sea o no por ETF, tiene que ser un monto que no afecte el patrimonio del inversionista, pues son de gran volatilidad.

RECORD BREAKER: $BITO assets up to $1.1b after today, making it the fastest ETF to get to $1b (2 days) breaking $GLD’s 18yr old record (3 days), which is poetically apropos. https://t.co/yGXyfwaogD — Eric Balchunas (@EricBalchunas) October 20, 2021