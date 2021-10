Récord de volumen de negociación de los ETF de Bitcoin en sólo dos días: ¿a cuánto llegaron?

Desde que el ETF de Bitcoin de ProShares comenzó a cotizar esta semana, logró ser el fondo que más velozmente llegó a los u$s1.000 millones en activos bajo gestión (AUM).

El lanzamiento de BITO, el primer ETF de Bitcoin en Estados Unidos estableció varios hitos. El analista senior de ETF de Bloomberg, Eric Balchunas, remarcó que el fondo fue el más rápido en alcanzar un AUM de diez cifras después de sólo dos días de negociación.

BITO superó fácilmente al anterior poseedor del récord, un fondo basado en el oro con el ticker GLD, que tardó tres días en alcanzar la marca de los u$s1.000 millones en 2004.

Según Balchunas esto era "poéticamente apropiado", haciendo posiblemente una referencia a las propiedades de almacén de valor de Bitcoin y la comparación con el oro digital.

El analista aseguró que "nunca he visto nada como esto. Apuesto a que incluso ProShares está sorprendido", mientras retuiteaba un post del analista de investigación de Bloomberg Intelligence, James Seyffart, que actualizó el gráfico original.

RECORD BREAKER: $BITO assets up to $1.1b after today, making it the fastest ETF to get to $1b (2 days) breaking $GLD’s 18yr old record (3 days), which is poetically apropos. https://t.co/yGXyfwaogD — Eric Balchunas (@EricBalchunas) October 20, 2021

Balchunas comentó que es posible que no queden contratos para comprar si este volumen continúa, refiriéndose a un post de Nate Geraci, presidente de ETFStore, quien resaltó que casi el 45% de la exposición a BITO ahora está en contratos de futuros de noviembre.

El fondo ProShares también batió el récord de volumen orgánico más alto de la historia, que alcanzó los u$s1.000 millones el 19 de octubre, cuando se lanzó. Se negociaron más de 24 millones de acciones durante su día de debut y, desde que el ETF se puso en marcha, ya negoció más de u$s2.000 millones de volumen.

Balchunas aseguró que el próximo lanzamiento del fondo de futuros de Bitcoin ocurrirá el viernes y que probablemente sea el Valkyrie Bitcoin Strategy ETF que está cambiando su ticker de nuevo a BTF en preparación.

En los círculos de criptomonedas, el antiguo ticker BTFD también se refería a "buy the f*cking dip" (comprar durante la maldita caída), lo que puede no sonar muy bien en los oídos de la SEC.

I had said this was launching tmrw it’s actually going to be on Friday. sorry about that. https://t.co/fqaGwjgscO — Eric Balchunas (@EricBalchunas) October 20, 2021