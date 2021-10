Tengo ahorros y quiero hacerlos rendir: ¿qué conviene, el "dólar minero" o "dólar ladrillo"?

El economista Damián Di Pace analiza los gastos, inversión y retorno de la inversión en ladrillo y las compara con los activos digitales en este video

Los argentinos buscan históricamente refugiarse en el dólar norteamericano para escapar a la inflación y devaluación del peso. Y muchas veces optan por el famoso "dólar ladrillo", es decir la compra de propiedades y la renta. Sin embargo, esta modalidad ya no es negocio y mucho deciden dar el salto al mundo de las criptomonedas.

Para ejemplicar este caso se puede tomar el caso de inversión en minado y en inmueble en Argentina. De esta forma se puede comparar los resultados de rendimientos en términos comparativos.

El riesgo a la inversión privada en Argentina, las trabas para obtener una renta condicionando al mercado respecto del alquiler llevaron a muchos argentinos a realizar actividad de minado cripto.

Para el caso de inversión de u$s139.100 en un departamento de tres ambientes -de acuerdo a un informe de Cryptominingarg- se estimó una amortización en 50 años.

De esta forma se contempla un 7% de gastos de adquisición del inmueble (inmobiliaria, escribanía, impuestos a los sellos, entre otros). A su vez, se contempla el valor fiscal para el cálculo de impuesto a los bienes personales multiplicando por 0,01 el valor en lugar del 0,05, el 5 % del ingreso mensual en concepto de administración de alquileres, 0,5 % de costo de mantenimiento anual prorrateado en 12 meses y un costo impositivo del 15 % para el pago de impuesto a las ganancias.

El ingreso neto anualizado en Argentina por la renta del departamento sacando costos e impuestos será de u$s1248.

Para el caso de la inversión de minado en Bitcoin con una inversión inicial de u$s9100 se estima una amortización a 5 años, ya que el equipo puede funcionar por tiempo ilimitado.

Para esta estimación se contempla que la baja en rendimiento minero se ve compensada por la suba del activo es por ello que es constante el valor que genera.

Asimismo se estima un consumo de 2600 KWH que da unos u$s55 de costo mensual y el costo de conexión a internet por u$s17 mensuales. Como no se opera en la compra-venta de criptomonedas no se considera el pago de impuesto a las ganancias por que no está gravado.

Tampoco se contempla el pago de Bienes Personales y, si bien se debe informar, no se tributa.

Como resultado se llega a que el ingreso neto anualizado en Argentina por minería de Bitcoin sacando costos e impuestos será de u$s8.712.