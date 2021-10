¿Por qué este gigante bancario redobla su apuesta por las criptomonedas y la blockchain?

Se trata del Bank of America, el cual publicó un informe que analiza el estado actual y que muestra perspectivas favorables para el ecosistema

Las criptomonedas, y su tecnología blockchain dejan de ser solo para entendidos y es cada vez más habitual verlas en la cotidianidad. Atentos a estos, los principales bancos del mundo se asoman a incursionar en esta nueva industria financiera.

Según un estudio de Blockdata, un equipo de inteligencia de mercado blockchain, 55 de los 100 principales bancos por activos bajo gestión (AUM) tienen algún tipo de exposición a esta nueva tecnología.

Uno de ellos es el Bank of America, el segundo banco más grande de los EE.UU. por activos totales, el cual viene incursionando cada vez más en la tendencia cripto, primero anexando la criptomoneda XRP a su plataforma para facilitar las transferencias instantáneas a todo el planeta y a costo marginal y luego guiñandole el ojo a las CBDC, conocidas también como Moneda Digital de Banco Central.

Ahora, el holding bancario publicó un informe titulado "Digital Assets Primer: Only the first inning", coordinado por Alkesh Shah, director de Estrategia Global de Criptomonedas y Activos Digitales, que abarca un análisis en profundidad del estado actual de la industria Blockchain con las criptomonedas como eje, pasando por las DeFi y hasta los NFT.

El reporte, en concreto, resume que la industria cripto y los servicios financieros descentralizados crecieron hasta el punto de ser "demasiado grandes para ignorarlas":

"Creemos que los activos digitales podrían por completo formar una nueva clase de activos".

La entidad reconoce los riesgos regulatorios asociadas a las criptos pero ve en la tecnología blockchain y todas sus derivadas una promesa de rentabilidad a largo plazo demasiado atractiva como para ser desechada.

Por lo pronto, los activos digitales son una realidad evidente, según lo destacado por Bank of America. Los expertos del BofA remarcaron que casi 221 millones de usuarios intercambiaron criptomonedas o utilizaron un servicio DeFi, en este último tiempo.

Igualmente, la mayor participación de los inversores institucionales es un indicio de que los criptoactivos son mucho más que un fenómeno pasajero impulsado por los minoristas. El informe también destaca que el mercado cripto supera en la actualidad los u$s2 billones.

Es tal el crecimiento del universo de los criptoactivos, que este ya supera el PBI de grandes economías como Italia o Canadá, detalla el informe. Y Bitcoin, la criptomoneda insignia, se ubicó entre los diez mayores activos del mundo por valor de mercado, más precisamente en el noveno lugar, codeándose con gigantes como Tesla o Facebook. En opinión del banco, si bien BTC fue lanzada como moneda, está cada vez siendo más considerado como el "oro digital".

El capital de riesgo también aprovechó las oportunidades brindadas por los activos digitales, ya que las inversiones de estos fondos vinculadas a las criptodivisas y al blockchain alcanzaron en el primer semestre u$s17.000 millones, sobrepasando los u$s5.500 millones del año pasado.

"Nuestra visión es que podría haber más oportunidades de lo que suponen los escépticos. En un futuro cercano, podríamos usar la tecnología blockchain para desbloquear el móvil, comprar una acción, una casa, cobrar un dividendo o incluso para pagar una pizza", resaltó el Bank of America.

En este sentido, bajo el argumento de apuesta como inversión, la firma detalla que "estamos solo al principio del mayor cambio en las aplicaciones de la mayoría de las industrias que se producirá en los próximos 30 años" y de que "las aplicaciones creadas en esta nueva arquitectura del software estarían creciendo más rápidamente que tecnologías anteriores".

Crece la apuesta del Bank of America en torno al mercado de las criptomonedas, la blockchain y las DeFi

Blockchain y los NFT, más potencialidades del ecosistema

El equipo desarrollador del informe deslizó que nuestra manera de interactuar con el mundo podría cambiar radicalmente con la llegada de las tecnologías Blockchain: "En un futuro cercano, podría utilizar la tecnología blockchain para desbloquear su teléfono; comprar una acción, una casa o una fracción de un Ferrari; recibir un dividendo; pedir prestado, prestar o ahorrar dinero; o incluso pagar la gasolina o la pizza".

Por otra parte, el gigante bancario también se mostró sorprendido ante el repentino crecimiento de los NFT. Los investigadores enfatizaron su temor de que las grandes valoraciones de algunas piezas de NFT, como las obras de arte fraccionadas o los criptojuegos puedan ser una burbuja que afecte a miles inversores novatos que desconocen los riesgos de estas nuevas tendencias.

Riesgo potencial presente

A pesar de la oportunidad de negocio que aprecia el Bank of America, los reguladores no dejan de advertir los riesgos que se desprenden de la inversión en estos activos, de alta volátilidad y en los que el pequeño ahorrador podría llegar a perder toda su inversión.

La empresa reconoce que el riesgo regulatorio es el que más pesa sobre estos activos en el corto plazo, como lo que pasó recientemente en China, donde todos estos fueron declarados ilegales. La entidad también relativiza las acusaciones que pesan sobre las criptos de ser vía de lavado de dinero.