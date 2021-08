Bancos buscan aprovechar el boom de las criptomonedas: las estrategias que lanzan para sumarse al negocio

Aunque de manera tímida, las entidades se asoman al mundo de las criptomoneda para continuar su modernización y retener a sus clientes

Las criptomoendas, y su tecnología de blockchain está dejando de ser solo para entendidos y es cada vez más habitual verlas en la cotidianidad. Atentos a estos, los principales Bancos del Mundo se asoman a incursionar en ella.

Según un estudio de Blockdata, un equipo de inteligencia de mercado blockchain, 55 de los 100 principales bancos por activos bajo gestión (AUM) tienen algún tipo de exposición a esta nueva tecnología. Esta participación abarca, aparentemente, inversiones directas e indirectas en empresas de criptomonedas y tecnología de libro mayor descentralizado por parte de los propios bancos o a través de sus filiales.

¿ En vía de extinciòn?

El estudio de Blockdata muestra a Barclays, Citigroup y Goldman Sachs entre los inversores más activos de las empresas de criptomonedas y blockchain, con JPMorgan y BNP Paribas también identificados como inversores frecuentes en el naciente ecosistema.

La investigación también muestra que la custodia de los criptoactivos es un punto de interés importante para los bancos que incursionan en el espacio de las criptomonedas. De hecho, casi una cuarta parte de los 100 principales bancos por AUM están desarrollando soluciones de custodia o están respaldando a empresas emergentes que ofrecen servicios de ese tipo para las tenencias de activos digitales.

Acercarse, lo fundamental

Alberto Pardo, CEO y fundador de Adsmovil, señala a iProUP que los bancos están analizando cómo acercarse a los clientes utilizando tecnologías basadas en la blockchain para el desarrollo de productos nuevos totalmente digitales.

"Se está generando un gran cambio. Lo que está claro es que los usuarios están demandando servicios financieros diferentes más enfocados en la realidad digital de hoy y hacia allá están apuntando todos", asegura Pardo.

Maximiliano Hinz, Latam Operations Launcher de Binance, coincide en este "gran momento" de las criptomonedas y asegura que no es parte de una moda sino de un "interés real".

"No encontramos el techo todavía. Cada vez hay más interés. Muchas empresas del rubro ya están haciendo publicidad en la vía pública", agrega Hinz en alusión a que el sector apunta al público en general.

Y agrega: "Hoy en día no se tiene una libertad en manejo del dinero, hay muchas restricciones. En cripto no existen esas trabas, y tengo la posibilidad de mover fondos cuando quiero y cómo quiero. No hay ninguna restricción ni nadie en el medio arbitrando".

Bancos del mundo

Antecedentes

Bank of America calificó a las CBDC (monedas digitales de los bancos centrales) como "un sistema de pago mucho más efectivo que el efectivo", en el marco de un artículo de investigación publicado el miércoles según James Rubin en Coindesk.

De esta manera, uno de los principales bancos del mundo manifestó que la adopción de CBDC era "inevitable", citando un papel en declive del efectivo, el uso cada vez mayor de la tecnología blockchain por parte del sector privado, la pérdida de control sobre la moneda y el potencial de las CBDC para impulsar la economía, según reportó el sitio de Estrategia de Inversión.

Por otro lado, la entidad también señaló que los bancos centrales que no lanzaron sus propias monedas digitales podrían ver una demanda decreciente de sus monedas, "sustancialmente en algunos casos" y un "papel global" más pequeño.