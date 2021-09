Gigante de las tarjetas lanza su propia "cuotificación": en qué consiste su programa "comprá ahora, pagá después"

Este programa busca facilitar a los usuarios a pagar sus compras por internet y en tiendas usando cuotas iguales y sin intereses.

El gigante de las tarjetas de crédito Mastercard Inc presentó hoy un programa de "compre ahora, pague después" (BNPL, por sus siglas en inglés) que busca facilitar a sus usuarios a pagar sus compras por internet y en locales físicos usando cuotas iguales y sin intereses.

¿Dónde se va a poder usar este plan?

El programa de pagos en cuotas que implementó Mastercard estará disponible en los mercados de Estados Unidos, Reino Unido y Australia, aseguraron desde la empresa. La compañía también dijo que trabajará en el programa BNPL con bancos y firmas de tecnología financiera, incluida la unidad estadounidense de Barclays Plc, Fifth Third Bancorp , Marqeta Inc y SoFi Technologies Inc, en Estados Unidos, y Qantas Loyalty y Latitude en Australia.

El programa permitirá comprar en cuotas de forma online o presencial

La semana pasada Mastercard lanzó Strive, una propuesta para fortalecer la resiliencia financiera y el crecimiento de las Pymes a nivel mundial tras la pandemia. Si bien algunas firmas pudieron adaptarse rápidamente, sobre todo las gigantes de cada país, muchas compañías aún se encuentran sofocadas por los efectos generados en 2020, principalmente las pequeñas y medianas empresas.

Estas microempresas contribuyen de manera importante a la creación de empleo y al desarrollo económico mundial, ya que representan aproximadamente el 90% de las empresas y más del 50% del empleo en todo el mundo. Sin embargo, la pandemia requirió un cambio rápido a plataformas y procesos digitales que crearon nuevas oportunidades pero que también llevaron a muchos al borde del fracaso.

Para abordar esta transición hacia lo digital, Mastercard, a través del Centro para el Crecimiento Inclusivo, confirmó el lanzamiento de Strive, una iniciativa global enfocada en fortalecer la resiliencia financiera de las pequeñas empresas y apoyar su recuperación y crecimiento.

Con una inversión filantrópica inicial de u$s 25 millones del Mastercard Impact Fund, Strive ayudará a más de 5.000.000 de micro y pequeñas empresas de todo el mundo a acceder a las herramientas y recursos que necesitan para digitalizarse.

"Cuando las pequeñas empresas prosperan, nuestras comunidades y economías locales prosperan, pero cuando luchan, el impacto es generalizado", aseguró al respecto Michael Miebach, director ejecutivo de Mastercard.

"Lo que los propietarios de pequeñas empresas necesitan en este momento son socios que los escuchen y desarrollen soluciones innovadoras que los ayuden a crecer después de la pandemia. Todo se reduce a una inversión para hacer de su éxito nuestro éxito. Eso es lo que hace que programas como Strive sean tan críticos hoy y mañana", añadió.

Propuesta impulsada por Data Insights

Como parte de la iniciativa, las plataformas globales se combinarán con programas localizados para abordar y responder a los desafíos y oportunidades únicos de las poblaciones de pequeñas empresas más vulnerables en regiones de todo el mundo.

Strive Community, el primero de estos programas, abarcará a más de cinco millones de pequeñas empresas distribuidas en Europa, América Latina, África, Oriente Medio y Asia.

El programa Strive busca respaldar la seguridad financiera de las pequeñas empresas

Con el apoyo de la firma de investigación y asesoría enfocada en ayudar al desarrollo de economías digitales inclusivas y éticas Caribou Digital, el programa ayudará a las pequeñas empresas a utilizar recursos tecnológicos que digitalizarán sus operaciones, agilizarán los servicios financieros y administrativos y mejorarán el acceso al mercado para asegurar que tengan éxito en nuestra economía moderna. Las subvenciones se asignarán a organizaciones que tengan experiencia en el trabajo con propietarios de micro y pequeñas empresas.

"Estamos entusiasmados de asociarnos con Mastercard para proporcionar a las pequeñas empresas las herramientas que necesitan para alcanzar su potencial en un mundo digital", describió Chris Locke, fundador de Caribou Digital.

Y agregó: "Al asociarse con una amplia gama de organizaciones interconectadas, el programa proporcionará recursos valiosos para la digitalización y fomentará una mayor innovación, al tiempo que nos permitirá impulsar el impacto a escala".