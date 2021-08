Criptomonedas 2021: estas son las mejores 5 para invertir

En un mercado que ahora representa al menos 1,3 billones de dólares, ¿cómo pueden los inversores descifrar cuáles son las mejores?

Pocos sabían que, en 2009, cuando se creó el protocolo Bitcoin en respuesta a las calamidades económicas infligidas por la crisis financiera, el mundo tenía una nueva clase de activos, no solo una nueva moneda digital. Entre ellos figuran las criptomonedas 2021 que mencionaremos en esta nota.

Una docena de años después, existen miles de criptomonedas con diferentes especialidades y diferentes grados de utilidad, adopción y promesa.

En un mercado tan amplio, que ahora representa al menos 1,3 billones de dólares, ¿cómo pueden los inversores descifrar cuáles son las mejores criptomonedas para invertir? En esta nota de iProfesional repasamos cinco de las mejores criptomonedas 2021 para comprar y el caso alcista de cada una.

Al igual que en el mercado de valores, los inversores deben apostar solo con el dinero que estén dispuestos a perder, ya que incluso las criptomonedas más destacadas pueden ser tremendamente volátiles.

1- Bitcoin (BTC)

Las teorías sobre la utilidad de Bitcoin difieren, pero no se puede negar que ha sido el jugador dominante en su campo desde su creación y la más popular entre las criptomonedas 2021. La creciente adopción de Bitcoin es su gracia salvadora que la distingue entre las demás.

Tanto los inversores minoristas como los institucionales están preparados para sumergir sus pies en las criptomonedas con Bitcoin primero. Además, algunas de las mentes empresariales más inteligentes de la actualidad gravitan cada vez más hacia el "oro digital".

El director general ejecutivo (CEO) de Twitter y Square, Jack Dorsey, ha dicho, en referencia a Bitcoin, que no cree que haya nada más importante en su vida en lo que deba trabajar.

Dorsey ve a Bitcoin como una forma para que los países pobres se protejan contra la depreciación de la moneda y para transferencias de fondos más rápidas y baratas a través de las fronteras.

Y aunque el precio de Bitcoin perdió más de la mitad en dos meses después de alcanzar máximos históricos de alrededor de 65.000 dólares, la decisión de Tesla de poner Bitcoin en su balance a principios de este año podría servir para marcar el comienzo de más entradas de tesorerías corporativas en este negocio.

Bitcoin es la más popular de las criptomonedas 2021.

2- Bitcoin Cash (BCH)

Como primera criptomoneda, Bitcoin fue un canario en la mina de carbón para otras monedas digitales que le seguirían. Un aspecto de la moneda con el que muchos usuarios y desarrolladores se sintieron frustrados fue el pequeño tamaño de los "bloques" de datos en la cadena de bloques de Bitcoin, que tiene un límite de 1 megabyte, inferior al de otras criptomonedas.

Ese límite comenzó a ralentizar los tiempos de transacción y aumentar las tarifas, un problema que Bitcoin Cash buscó aliviar cuando se separó o se "bifurcó" de su matriz en 2017, adoptando un tamaño de bloque de 8 MB, que la diferencia de otras criptomonedas.

BCH no es tan estable ni tan ampliamente utilizado como su homónimo, la más popular de las criptomonedas 2021, pero tiene un mayor potencial de escala y es la duodécima criptomoneda más valiosa del mundo.

Aunque ha caído abruptamente desde sus máximos de 2021 de aproximadamente 1.600 dólares en abril, tiene aún su atractivo entre las criptomonedas.

3- Ethereum (ETH)

Ethereum ha estado jugando de manera hábil en segundo lugar con respecto a Bitcoin durante años. Con una capitalización de mercado de alrededor de 276 mil millones de dólares, la participación de Ethereum en el mercado criptográfico general es de aproximadamente el 18%, una posición relevante entre las criptomonedas 2021.

Es un porcentaje muy lejos del 47% comandado por Bitcoin, pero más de cuatro veces el token más cercano. Técnicamente se llama Ether, pero coloquialmente se conoce como Ethereum entre los inversores.

Se trata de la plataforma líder para finanzas descentralizadas o DeFi, permite a los usuarios crear contratos inteligentes que se ejecutan automáticamente cuando se cumplen ciertas condiciones. Esto la distingue entre las criptomonedas 2021.

El potencial de eliminar a terceros, como bancos, casas de bolsa y cámaras de compensación, convierte a Ethereum en una plataforma emocionante para ahorrar dinero.

La marea creciente de DeFi debería continuar resultando en un mayor uso de esta plataforma, como por ejemplo los token no fungibles (NFT), entre otras cosas que las diferencia.

Ethereum es la segunda más popular entre las criptomonedas 2021.

4- Cardano (ADA)

Al igual que Ethereum, Cardano es una plataforma de cadena de bloques descentralizada que utiliza una criptomoneda nativa, en este caso Ada, para permitir transacciones seguras de igual a igual.

Fue fundada en 2015 por el cofundador de Ethereum, Charles Hoskinson, quien dejó lo que ahora es la plataforma líder para las finanzas descentralizadas para fundar Cardano, que está diseñado para usar una fracción de la energía demandada por Bitcoin y Ethereum.

Una forma en que Cardano hace esto es mediante el uso de un protocolo de "prueba de participación" que no incentiva el alto uso de energía, siendo así la más ecológicamente sustentable entre las criptomonedas. Es una forma cada vez más popular para que las cadenas de bloques validen transacciones por razones de seguridad.

Cardano, que con 43 mil millones de dólares es la quinta más valiosa entre las criptomonedas 2021, está en transición hacia la habilitación de contratos inteligentes que deberían estar completamente operativos para antes de fin del año 2021.

Cardano es la más sustentable entre las criptomonedas 2021.

5- Dogecoin (DOGE)

Llamado así por el popular meme de Internet "Doge" de un perro Shiba Inu, Dogecoin fue creado como una versión alegre de la locura en torno a la blockchain y las criptomonedas.

El DOGE ha aumentado aproximadamente hasta un 4.000% este año, lo que la convierte en la octava más grande por capitalización de mercado entre las criptomonedas 2021.

Su precio alcanzó su punto máximo a principios de mayo en más de 70 centavos, aunque desde entonces ha retrocedido, una de las bajas más fuertes entre las criptomonedas de este año.

El precio de Dogecoin se mantiene muy por debajo de un dólar debido a su mayor circulación y capacidad ilimitada para minar más.

Si bien Bitcoin tiene un límite de 21 millones de monedas, ya hay 130 mil millones de Dogecoins en circulación, con nuevos bloques disponibles para minar cada año.

Aunque es tremendamente especulativo, Dogecoin tiene una tasa de minería mucho más rápida, o tasa de hash, que Bitcoin, lo que le da una ventaja cuantificable sobre la principal de las criptomonedas 2021.

Dogecoin comenzó como una broma pero tiene un gran potencial entre las criptomonedas 2021.

Otras criptomonedas

Además de estas cinco criptomonedas más usadas en 2021, se recomienda no perder en el radar a las siguientes dos.

Binance Coin (BNB)

Una de las principales ventajas de Binance Coin frente a las otras criptomonedas 2021 citadas arriba es que, al igual que Bitcoin, tiene un límite estricto en la cantidad de tokens en circulación.

El límite es de 200 millones tokens, y es una de las principales razones por las que BNB se ha disparado para convertirse en la cuarta más valiosa del mundo de las criptomonedas 2021. La moneda nativa de la popular plataforma de intercambio de criptomonedas, Binance, ha subido más del 700% solo en este año.

Tiene un modelo diferente al de muchas de las otras criptomonedas en el mercado, destruyendo o "quemando" gran parte de su moneda trimestralmente, utilizando una quinta parte de sus ganancias para hacerlo.

Con una capitalización de mercado de más de 50 mil millones de dólares, Binance Coin ya no es el instrumento de pura especulación que alguna vez, y mientras la popular plataforma Binance continúe creciendo, BNB tiene una perspectiva alcista.

Polkadot (DOT)

A diferencia de las acciones, las criptomonedas tienen medidas de "fundamentos" discutibles y subjetivas.

Por eso, hay otras credenciales que son importantes para tener en cuenta con las criptomonedas, siendo una de ellas quien inició el proyecto en primer lugar. En este caso se trata de Gavin Wood, cuya credibilidad como cofundador de Ethereum ayudó a impulsar al DOT a una de las 10 criptomonedas más valiosas.

Una ventaja de DOT es que se puede utilizar como puente entre redes, lo que significa que se pueden construir aplicaciones en Polkadot que funcionen tanto en las redes Ethereum como en Bitcoin, por ejemplo.

Como una de las criptomonedas construida después de los pioneros en la industria, sus características la hacen más escalable y rápida que sus predecesoras.

Criptomonedas: ¿qué son?

En principio, como su nombre lo indica, las criptomonedas están desarrolladas en el mundo digital y son para ser utilizadas principalmente en la economía digital global, que tanto avanzó en los últimos meses de pandemia. También se las conoce como criptodivisas o criptoactivos.

Cripto es porque este dinero digital se intercambia mediante el uso de una criptografía. La misma está cifrada, por eso cada operación digital es más segura que una tradicional.

Cada transacción es un archivo en una base de datos, que cuenta con claves públicas del remitente y el destinatario y la cantidad de monedas transferidas.

Una vez que la transacción es confirmada por los usuarios los denominados "mineros" son los únicos que las marcan como legítimas resolviendo un rompecabezas criptográfico. Después, cada nodo de la red lo agrega a su base de datos.

La base de datos que le da sustento no es una reserva que se guarda en un lugar único y físico sino que puede ser descargada por los usuarios.

Por eso es que cada cambio debe ser registrado, sino no tiene sustento. Esto último quiere decir que todas las operaciones de compra-venta o intercambio están registradas, que son rastreables y que cuentan con un comprobante.

Las criptomonedas se compran, venden o intercambian en "exchanges" o casas de intercambio y también se pueden "minar", un proceso que explicaremos más adelante en este artículo.

Pero es necesario aclarar que todas las representaciones físicas que vemos de las criptomonedas o los Bitcoin, así sea en una fotografía, un video, o en un pequeño objeto similar a una moneda, no tienen valor real. Son solo una representación gráfica de un activo que es 100% digital.

La gran diferencia entre las monedas tradicionales y las criptomonedas es que son descentralizadas. No las regula ninguna nación ni Banco Central, sino que se sostienen por el valor y los consensos que logran sus usuarios.

Esto, en comparación con las monedas tradicionales emitidas por una autoridad nacional, las vuelve un poco más independientes de las crisis económicas o de la inflación que sufra un determinado país.

En este ecosistema financiero descentralizado no hay una entidad que dicte las normas sino que los usuarios de criptomonedas pueden realizar, por ejemplo, Bitcoin Improvement Proposal (BIP), es decir, sugerencias para mejorar el protocolo, en este caso de los Bitcoin. Cuando se logra consenso en torno de una propuesta, se comienza a aplicar a la criptomoneda en cuestión.

Otra gran diferencia es que al ser una moneda descentralizada, las ciptomonedas no se rigen por ninguna política monetaria particular. El Bitcoin por ejemplo es una criptomoneda de la cual se sabe desde su fundación que habrá en total 21.000.000 y no está derivado de la emisión que realice ningún país.

Esas criptomonedas quedan registradas en una gran base de datos compartida y completamente trazable llamada "blockchain" o "cadena de bloques", otra de las grandes diferencias con la moneda tradicional.

Diferencias: criptomonedas, moneda virtual y dinero digital

Qué son las criptomonedas y por qué no son dinero digital o moneda virtual

Ahora que ya sabés qué son las criptomonedas, también es necesario explicar que la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) aclaró hace poco las diferencias entre criptomonedas, moneda virtual y dinero digital.

Dinero digital hace referencia a todo medio de intercambio monetario por el ciberespacio. Por ejemplo, si realizás una transferencia electrónica de un banco u otro, estás usando dinero digital. Dicho en otras palabras, el dinero digital es dinero real pero expresado en la web.

Hoy mismo, por ejemplo, estás usando dinero digital cuando pagás en un comercio. Tu tarjeta de crédito es una vieja forma de dinero digital. Se basa únicamente en el valor abstracto de una moneda, aún cuando la misma se sustenta en rangos auténticos de la economía.

Por otra parte, la moneda virtual no es dinero real expresado en la web sino que solo tiene valor de intercambio dentro de su contexto digital. Quizás, el mejor ejemplo al respecto lo tenemos en las monedas virtuales que se usan bajo determinados términos de intercambio en los videojuegos.

Finalmente, ¿qué son las criptomonedas y cómo se diferencian del dinero virtual o de una moneda digital?

Una criptomoneda es una suerte de moneda virtual que puede tener valor comercial. Estas se gestan a partir de potencia de minado, para lo cual las personas deben poner a trabajar computadoras para lograr producirlas.

Hay que indicar que las criptomonedas no tienen un ente emisor específico. Reducen el costo de transacción, ya que no necesitan de mediación. Tampoco requieren de agentes financieros. Estas se basan solo en el mundo digital.